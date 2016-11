Tokmanni valtaa Anttilan tyhjiä tiloja ympäri Suomen – Stockmann taas jättää Oulussa jäähyväisiään

Tokmanni rynnii Anttilan konkurssin tyhjilleen jättämiin tiloihin useilla paikkakunnilla. Halpakauppaketju avaa myymälän jo joulumyyntiin Kouvolassa, Lohjalla, Kuopiossa ja Oulussa.

Tokamanni käy nyt neuvotteluja tiloista ympäri maata ja sillä on jo sopimus ainakin 14 Anttilan liiketilan osittaisesta vuokraamisesta. Halpaketjulla on mistä valita, koska muita yhtä nopeita ottajia tyhjiin tavarataloihin ei ole ilmaantunut.

Anttilan jäljiltä jääneet tilat ovat usein monessa kerroksessa ja niiden keskellä pönöttää liukuportaikko. Sellaiset ovat osoittautuneet haastaviksi liiketilojen vuokramarkkinoilla.

Yhtä toimijaa niihin ei tahdo löytyä, ja Tokmanninkin tarpeisiin on yleensä riittänyt noin puolet vapaista neliöistä. Tiloja on pilkottava pienemmiksi ja remontoitava niin, jotta ne sopisivat useammalle pienelle toimijalle.

Pääkaupunkiseudun Anttilat ovat olleet Tokmannillekin liian suuria, kertoo toimitusjohtaja Heikki Väänänen.

”Vuokranantajilla on siinä varsinainen palapeli.”

Tokmannilla on käynnissä keskusteluja pääkaupunkiseudulla ainakin Kampin Graniittitalon Anttilan ja Kaisaniemen Citycenterin Anttiloiden tiloista. Samat tilat kiinnostavat myös Keskoa, HOK-Elannon kiinteistöjohtaja Jyrki Karjalainen kertoo.

Vantaalla Tokamannia kiinnostavat Anttilalta jäävät tilat Jumbossa ja Espoossa kauppakeskus Sellossa.

”Kaikki tietävät meidän kiinnostuksemme, se ei ole jäänyt piiloon”, Väänänen sanoo.

Pekka Fali

Arkkitehdit palastelevat parhaillaan Anttilan vanhoja liiketiloja pienemmiksi ainakin Tampereella ja Jyväskylässä.

”Vaikka paikka on keskellä vilkkainta keskustaa, se on kolmessa kerroksessa ja rakenteellisesti tyly usealle käyttäjälle. Tarkoitus on tehdä isoja muutoksia”, kertoo Jyväskylän Anttilan tiloja vuokraava Ville Laurila Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisesta.

Turussa Anttila on yhä auki, mutta neuvottelut uusien vuokralaisten kanssa ovat pitkällä.

”Osa tiloista saneerataan toimistoiksi, osa kuntosaliksi ja osa liiketiloiksi”, luettelee Juuso Virtanen Virtanen-yhtiöistä.

Tyhjien tilojen kanssa on oltu myös kekseliäitä. Pysyvän vuokralaisen puuttuessa paikkoihin on tuotu pop up -toimintaa.

Joensuun Anttilan entisiin tiloihin on noussut joulutori, jossa paikalliset yrittäjät myyvät tuotteitaan ja pitävät kahvilaa. Hämeenlinnassa Anttilasta tuli pop up -autokauppa.

Hitaimmin todennäköisesti täyttyvät keskustojen ulkopuolella sijaitsevat entisten Kodinykkösten hehtaarihallit.

Niitäkin luonnostellaan nyt pienempiin osiin useammalle yrittäjälle. Tampereen Lielahdessa toiveissa on ensin kaavamerkinnän väljentäminen. Nykyinen asemakaava määrää kiinteistön sisustuksen suurkaupan yksikölle.

”Ei sellaista toimijaa Suomen maasta löydy. Kaavamerkinnästä pitäisi saada niin väljä, ettei se rajaa pois esimerkiksi urheiluvälineiden ja muiden erikoistavaroiden myyjiä”, Ilmarisen Ville Laurila perää.

Pekka Fali

Tyhjää liiketilaa löytyy useimmista kaupungeista nyt tavanomaista enemmän. Niitä ovat syyllisiä Anttilan konkurssin lisäksi kasvanut verkkokauppa sekä upouudet kauppakeskukset.

Esimerkiksi Oulussa tyhjiä huoneistoja on ollut erityisen paljon sen jälkeen, kun Osuuskauppa Arinan ydinkeskustaan valmistunut kauppakeskus Valkea imaisi sisuksiinsa joukon liikkeitä.

Kovin pian ei ole luvassa parannusta, päinvastoin. Ensi keväänä Oulun tilanne pahenee todennäköisesti kaikkien aikojen ennätyslukemiin, kun Stockmannin tavaratalo sulkeutuu tammikuun lopussa.

Kun tyhjän tilan osuus on nyt viitisen prosenttia, se voi keväällä olla vähintään 13. Oululaiset ovat Stockmannin lähdöstä harmissaan, mutta uskovat tilojen täyttyvän ajan kanssa.

Pekka Fali

Oulun Stockmann valmistautuu viimeiseen jouluun

Tyhjät liiketilat leimaavat Pohjolan Piilaakson katukuvaa. Työttömyys Oulussa on silti laskenut ja yritykset odottavat kiihtyvää kasvua.

Joulutähteä Oulun Stockmannin kodinosastolle ripustavan Sari Kuukasjärven mieli on haikea. Kaikki tehdään nyt viimeistä kertaa. Työt päättyvät tammikuun lopussa, kun tavaratatalo suljetaan.

Oululaisia Stockmannin lähtö surettaa.

”Harmittaa ihan sikana”, sanoo jouluostoksia Stockmannilla katsellut Mari Lahtinen. ”Toinen puoli Oulun keskustaa tuntuu kuolevan pois. Toivottavasti tilalle keksitään äkkiä jotain uutta.”

Oulussa liiketiloja on tyhjillään - ennen Stockmannin lähtöäkin - poikkeuksellisen paljon. Anttilan ja Kodinykkösen lopetus sekä uuteen kauppakeskus Valkeaan siirtyneet liikkeet tyhjensivät huoneistoja ydinkeskustan paraatipaikoilta, eikä niille ole löytynyt ottajaa.

Stockmannilla kahvitelleet Pekka Pakonen, Kalevi Ollila ja Eino Pikkarainen uskovat silti kahvittelevansa vastedeskin samaan tapaan ja jopa samassa pöydässä.

”Yrittäjän nimi vain vaihtuu”, Pakonen luottaa.

Herrat vakuuttavat, että vaikka nyt talot autioituvat, viimeistään viiden vuoden päästä kaikki tilat ovat täynnä.

”Henkisesti Stockmannin lähtö on oululaisille iso juttu”, Ollila myöntää.

Tavarataloa Oulussa alusta asti 15 vuotta luotsannut Pentti Korhonen jatkaa saman yhtiön palveluksessa Vantaan Jumbossa.

”Puolitoista vuotta sitten Stockmann sulki tavarataloja Venäjällä ja samalla meni tämäkin. Syytä en tiedä”, toteaa Korhonen.

Tuula Laurikainen on Stockmannin lähdöstä järkyttynyt.

”Kunhan ei käy niin, että keskusta täyttyy pikku hiljaa kirpputoreilla ja baareilla. Se olisi pahinta.”