Tunneliuteliaisuus aiheutti jättiruuhkan Tampereella – tilanne voi toistua tänään

Tampere

Varhain tiistaina Tampereella avattu Rantaväylän tunneli aiheutti ainakin Tampereen mittakaavassa valtavat liikenneruuhkat keskustan liepeille iltapäivällä, kun ihmiset lähtivät töistä kotimatkalle.

Jumissa oli moni katu esimerkiksi Tampellan ja Tammelan alueilla, joissa normaalisti ei juuri ruuhkia nähdä.

Tämän ei pitäisi toistua niin laajana enää tänään keskiviikkona, uskotaan tunnelia hallinnoivassa Pirkanmaan ely-keskuksessa. Tunneli ei enää välttämättä vedä yhtä paljon uteliaita ensikertalaisia.

”Liikenne tasaantuu noin kahden viikon sisällä normaaliin uomaansa. Tiistaina tuli Rantaväylälle paljon lisää autoja ja ajoreitit keskustaan muuttuivat”, sanoo johtaja Juha Sammallahti ely-keskuksesta.

Väylälle tuli yli 12 600 autoa enemmän vuorokauden aikana kuin aiemmin tiistaisin. Tunnelissa jouduttiin laittamaan punaiset valot päälle kolme kertaa iltapäivän aikana ja tämäkin osaltaan sai aikaan ison ruuhkan muualla katuverkostosta, kun autovirta tyrehtyi. Ruuhkista kertoi ensimmäisenä Aamulehti.

”Katuverkostossa ihmiset ajoivat totuttua lyhyintä reittiä, mikä ei enää vielä osin rakenteilla olevan tunnelihankkeen aikana välttämättä ole se nopein reitti. Tässä varmasti autoilijat nyt hakevat uusia reittejä ennen kuin löytyy se parhain. Siinä voi pari viikkoa mennä”, Sammallahti sanoo.

Toinen syy, joka vielä entisestään aiheuttaa ruuhkaa, on tunnelin itäpuolen eritasoristeystyömaa. Se on vielä kesken.

”Siellä on vain yksi ramppi käytössä eli kolme on poissa käytöstä. Tämä tilanne on tietysti hankala ja se kestää vielä noin vuoden. Ensi syksynä kaikki järjestelyt ovat kunnossa.”

Samallahti uskoo, että ruuhkatilanne jatkuu vielä lähipäivinä, mutta ei ehkä enää niin pahana kuin tiistaina.

”Osa autoilijoista tekee nyt joitain muita johtopäätöksiä ja etsii toista reittiä. Itäpuolella voivat ruuhkaantua taas Lapintie, Satakunnankatu ja Tammelan kadut.”