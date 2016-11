EIT: Veronkiertäjälle voidaan määrätä sekä rangaistus että veronkorotus

Tästä on kyse Suomi saanut verojuttujen kaksoisrangaistuksista langettavia Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut Suomelle kuusi langettavaa päätöstä verojuttujen kaksoisrangaistuksista. Veronkiertäjille oli määrätty sekä veronkorotus että rangaistus. Lakia muutettiin 2013 niin, ettei kaksoisrangaistus ole mahdollinen. Norjalaisjutussa EIT hyväksyi sekä veronkorotuksen että vankeusrangaistuksen.

Veronkiertäjälle voidaan vastaisuudessa tuomita veronkorotuksen lisäksi rangaistus. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) suuri jaosto linjasi asian Norjaa koskevassa tapauksessa tiistaina.

EIT:n tuore päätös verojuttujen kaksoisrangaistuksesta hämmentää Suomessa. Aiemmissa, Suomea koskeneissa päätöksissä linja on ollut aivan toinen. Suomi on saanut EIT:stä kuusi langettavaa tuomiota siitä, että se oli määrännyt veronkorotuksen ja rangaistuksen. Tämä rikkoi ihmisoikeussopimuksen kohtaa, jossa kielletään kaksoisrangaistus.

Langettavien päätösten jälkeen Suomi muutti lakia. Asiaan vaikutti myös korkeimman oikeuden ennakkopäätös, jonka mukaan rikossyytettä ei saa käsitellä enää sen jälkeen kun asiassa on määrätty veronkorotus. KKO:n mukaan se rikkoi myös perustuslakia.

Uudessa laissa on säädetty selkeästi, ettei rikosprosessia voida aloittaa, jos verottaja on määrännyt veronkorotuksen.

Norjaa koskevassa päätöksessään EIT piti olennaisena sitä, ettei järjestelmä tullut veronkiertäjille yllätyksenä. Heidän oli pitänyt ymmärtää, että niin rikossyyte kuin veronkorotuskin olivat mahdollisia ja jopa todennäköisiä.

Molemmat prosessit olivat lisäksi kulkeneet rinnakkain, ja veronkorotusta määrättäessä otettiin huomioon rikosjutussa tullut tuomio, EIT jatkoi. Vaikka kaksi eri viranomaista määräsi erilaiset rangaistukset, ne kuuluivat samaan, Norjan laissa säädettyyn kokonaisuuteen.

Asiasta oli valittanut EIT:een kaksi veronmaksajaa, jotka olivat perustaneet yhtiön Gibraltarille. Sen avulla he välttivät useiden satojen tuhansien eurojen verot.

Molemmat tuomittiin vuodeksi vankeuteen törkeästä veropetoksesta. Lisäksi heidät määrättiin maksamaan rästiin jääneet verot 30 prosentilla korotettuina.

EIT:n suuri jaosto joutui äänestämään asiassa. Tuomio syntyi selvin luvuin 16–1. Eri mieltä oli Portugalin tuomari. EIT:n suomalaistuomari Pauliine Koskelo ei osallistunut asian käsittelyyn.

Prosessin merkityksestä kertoo se, että kuusi jäsenmaata pyysi lupaa jättää omat lausumansa asiasta. Lausumansa jättivät Bulgaria, Tšekki, Kreikka, Ranska, Moldova ja Sveitsi.

Verohallinnon johtava lakimies Matti Merisalo huomauttaa, että EIT oli norjalaistapauksessa hyväksynyt kaksoisrangaistuksen tietyillä ehdoilla.

Tuore päätös ei hänen mukaansa vaikuta Suomen käytäntöihin, sillä asia on nyt lailla järjestetty toisin.

”Pitäisin itse vähän hassuna, jos lakia lähdettäisiin nyt muuttamaan. Eihän tämä hyvä tilanne ole, että jälkikäteen tulee EIT:n päätös, jossa aika selkeästi hyväksytään toisenlainen järjestelmä.”

Merisalon mielestä tilanne oli verottajalle pitkään hankala, koska ei ollut varmuutta, miten säännöksiä pitäisi soveltaa.

”Oikeustila on ollut epävarma, ja se on kehittynyt vähä vähältä. Tilanne helpottui, kun uusi laki saatiin vuonna 2013.”

Verottajan on joskus vaikeaa päättää, määrätäänkö veronkorotus vai tehdäänkö poliisille rikosilmoitus, Merisalo kertoo. Veropetos on rikoksena rangaistava vain jos se on tehty tahallaan, mutta veronkorotus voidaan määrätä jo silloin kun kyse on ollut törkeästä huolimattomuudesta.

Merisalo huomauttaa, että verottajan on vaikea selvittää tahallisuutta. Rikosilmoitus tehdään, jos verotuskysymys on suhteellisen selvä ja vältetyn veron määrä suuri.