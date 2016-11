Viranomaiset lähettävät ennennäkemättömän myllykirjeen betoniongelmista – kaksi purkupäätöstä oli liikaa

Liikennevirasto lähettää lähiaikoina myllykirjeen rakennuttajilleen betonin laadunvalvonnan tärkeydestä. Vastaavasta aiheesta kirjettä ei ole aiemmin jouduttu lähettämään.

Liikennevirasto on huolissaan betonin laadunvalvonnasta, sillä tänä vuonna on havaittu kaksi huomattavaa betonin lujuusalitusta. Turussa päätettiin viime viikolla purkaa yliopistollisen keskussairaalan laajennusosan tukirakenteet. Kemijärvellä taas jouduttiin purkamaan rautatiesilta liian huokoisen betonin takia.

”Kaksi kohdetta on liikaa, joten pyrimme nyt muistuttamaan laadunvalvonnan tärkeydestä”, silta-asiantuntija Jani Meriläinen Liikennevirastosta sanoo.

Liikennevirasto on merkittävä betonirakenteiden tilaaja. Viime vuonna valmistui 102 Liikenneviraston tilaamaa siltaa.

Kemijärven rautatiesilta oli Liikenneviraston tilaama. Turussa Liikennevirasto on ollut mukana sairaalan rakennusprosessissa, sillä sairaalanlaajennus rakennetaan rautatien ylle.

Meriläinen korostaa, että uusi ohjeistus ei sisällä mitään mullistavaa, ainoastaan tarkennuksia nykyisiin käytäntöihin. Kirje lähtee Liikenneviraston sekä maan kaikkien ely-keskusten rakennuttajille ja projektipäälliköille. Heidän kauttaan tieto kulkee myös urakoitsijoille.

”Nykyisen ohjeen mukaan laadunvarmistusta tapahtuu niin betonitehtaalla kuin myös työmaalla. Haluamme, että betonin lujuusongelmat huomattaisiin jatkossakin ajoissa, ettei rakenteita tarvitsisi lähteä purkamaan”, Meriläinen sanoo.

Turun yliopistollisen keskussairaalan laajennusosan valmistuminen viivästyy melkein vuodella, koska kansirakenteen perustuksissa ja pystyrakenteissa on poikkeuksellisen laaja betonin lujuusongelma. Jo valetut betonirakenteet joudutaan purkamaan, sillä betonin lujuus on jopa alle puolet vaaditusta.

Turun yliopistollisen keskussairaalan betonitoimittaja on Rudus Oy. Se toimitti betonit myös Kemijärvelle.

Rudus on Suomen suurin valmisbetonin toimittaja, jolla on kymmeniä betoniasemia eri puolilla maata. Toimialajohtaja Mikael Lindedahl korostaa, että niin Kemijärven kuin Turun tapahtumat ovat vielä selvittämättä.

Hän painottaa, ettei yrityksellä ole ollut vastaavia purkuun johtaneita urakoita.

”Tämä on jotain uutta. Totta kai otamme asian vakavasti ja pyrimme selvittämään, miksi näin on käynyt”, Lindedahl sanoo.

Ruduksen Länsi-Suomen aluejohtaja Jari Lehtonen sanoo kaikki on betonitehtaalla tehty alan normien mukaan ja laadunvalvonnan alla.

Mikä voi olla tapahtumaketju, joka on johtanut siihen, että betonin lujuus on ollut jopa alle puolet vaaditusta?

”Yhtenä osatekijänä on meidän toimittamamme betoni, joka on normioloissa sitoutunut ja lujuudet on saatu ihan normaalisti. Sitten työmaaoloissa näyttäisi, että näin ei ole tapahtunut, koska lujuus rakenteista saatuna on alhaisempi. Siihen voi olla syynä se, että nykyisin sementit ovat seossementtejä, ja niiden sitoutumisolot vaativat jälkihoitoa. Kaikki on selvityksen alaisena”, Lehtonen sanoo.

Yksi esitetty teoria tilanteelle on ollut mahdollinen masuunikuonan käyttö betonissa. Tästä ei kuitenkaan ollut kyse Turussa.

”Turussa ei ole käytetty masuunikuonaa”, Lehtonen sanoo.

Sairaalarakennuksen betonikannen kustannusarvio on noin 25 miljoonaa euroa. Pääurakoitsijan Lemminkäinen Intran mukaan rakennustöistä oli saatu tehtyä noin neljännes. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri ilmoitti jo viime viikolla, että viivästymisen kustannukset pitää korvata sille täysimääräisenä.

Vastuu- ja kustannuskysymyksillä on Lehtosen mukaan vielä liian aikaista spekuloida.

Betoniin lujuusongelmaa selvitetään nyt poranäytteiden avulla. Sairaanhoitopiirin projektijohtaja Timo Seppälä kertoo, että tutkimustulokset valmistuvat todennäköisesti marraskuun viimeisellä viikolla.