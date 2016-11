Älykkään liikkumisen tutkimushanke synnytti kiistan siitä, voiko ammattikorkeakoulussa olla professoreita

Voiko ammattikorkeakouluissa olla professoreita tai edes tutkimusprofessoreita, vai ovatko ne yliopistojen ja tutkimuslaitosten monopoli? Tästä liikenne- ja viestintäministeriö oli ainakin alkuun eri mieltä kuin opetus- ja kulttuuriministeriö.

Tuorein tittelisota kahden eri korkeakoulumuodon välillä syntyi, kun Metropolia-ammattikorkeakoulu ilmoitti viime viikolla perustaneensa ensimmäisen suomalaisammattikorkeakoulun tutkimusprofessuurin, jonka on määrä kehittää älykästä liikkumista ja saasteetonta liikennettä.

Professoriliitto ja opetusministeriö huomauttivat oitis, että ammattikorkeakoulussa on säädösten mukaan yliopettajia, lehtoreita ja muuta opetus- ja tutkimushenkilöstöä, kun taas professoreita on vain yliopistossa. Myös valtion tutkimuslaitoksissa, kuten THL ja Luke, voi olla tutkimusprofessoreita.

”Ministeriön näkemys on, että professorin nimike on varattu yliopistoille, eikä ammattikorkeakouluilla ole oikeutta sitä käyttää”, sanoo ylijohtaja Tapio Kosunen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Kosunen kertoo tavanneensa hankkeen rahoittajatahojen edustajat ja pyytäneensä heitä poistamaan tiedotteistaan maininnat tutkimusprofessorista ja tutkimusprofessuurista.

Tiedotteita onkin muokattu niin, että niissä puhutaan yleisemmin tutkimushankkeesta, ja professoriviittaukset on otettu pois. Silti tehtävään kolmeksi vuodeksi nimetty yliopettaja esiintyi esimerkiksi Ylen aamu-tv:ssä tiistaina yhä tutkimusprofessorina.

”Meidän pitää nyt yhdessä harkita, mikä olisi sopivin suomenkielinen nimike”, sanoo tki-johtaja Anna-Maria Vilkuna Metropolia-ammattikorkeakoulusta. Tki tarkoittaa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Vilkunan mukaan nykyinen yliopettaja-nimike viittaa liikaa opetukseen, kun kyseessä on kuitenkin akateeminen ja kansainvälisyyteen tähtäävä tutkimushanke. Englanninkielisessä informaatiossaan kyseisestä tehtävästä ammattikorkeakoulu käyttääkin nimikettä Research Professor. Kosusen mukaan opetusministeriön ohjeistus koskee myös englanninkielisiä nimikkeitä.

Joustavaa ja saasteetonta liikkumista edistävän hankkeen takana ovat liikenne- ja viestintäministeriö, liikenteen turvallisuusvirasto Trafi ja Liikennevirasto. Tavoitteena on parantaa Suomen mahdollisuuksia nousta eturintamaan asiakaslähtöisissä liikkumispalveluissa.

Metropolia-ammattikorkeakoulu valittiin hankkeen toteuttajaksi muun muassa siksi, että sen suunnitelma erottui innovatiivisena ja tarjosi konkretiaa. Koulu on jo kehittänyt esimerkiksi robottibusseja, joita on kokeiltu Helsingin Hernesaaressa, Espoon Otaniemessä ja Tampereella, ja joita on ihmetelty Yhdysvaltoja myöten.

”Mehän emme täällä liikenne- ja viestintäministeriössä vastaa korkeakoulupolitiikasta ja sen lainsäädännöstä. Valmisteluvaiheessa kyllä tunnistimme, että professori-nimike on varattu yliopistoille, mutta tutkimusprofessoreitahan on esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, jolloin rajanveto on häilyvämpää”, sanoo ylitarkastaja Emil Asp liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Aspin mukaan titteliasia on nyt käyty opetusministeriön kanssa läpi, mutta laajempi keskustelu ammattikorkeakoulujen nimikkeistä on niiden ja opetusministeriön välinen asia.

”Meillä ei ole erityistä kantaa titteliin, vaan tärkeintä on tehtävään valittu henkilö ja hänen kompetenssinsa”, Asp sanoo.

Aspin mukaan ”pitää nyt yhdessä miettiä”, mitä titteliä käytetään esimerkiksi kansainvälisissä yhteyksissä. ”Voisiko vaikka jokin Professor of Practice tulla kyseeseen”, Asp pohtii.

Tehtävään valittu kasvatustieteen tohtori Arto O. Salonen ei mielellään kommentoi syntynyttä tittelikiistaa, vaan haluaa nyt edetä hankkeessa ”substanssi ja osaaminen edellä”. Salonen on entuudestaan Metropolian yliopettaja ja Helsingin yliopiston dosentti. Hän on hakemassa myös yliopiston professuuria.

Ei ole ensimmäinen kerta, kun professorin tittelin ”käyttöoikeudesta” käydään rajanvetoa. Yleisimmin on kiistelty siitä, onko kerran professoriksi nimitetty loppuikänsä professori, mutta nyttemmin epäselvyyttä on aiheuttanut myös se, että erilaisten professori-nimikkeiden kirjo on kasvanut tuntuvasti.

Pysyvässä professorin tehtävässä ollut voi eläkkeelläkin käyttää professorin titteliä ja lisätä siihen emerituksen tai emeritan.

Pelkällä professori-nimikkeellä eivät Professoriliiton mukaan saisi esiintyä nykyään yleistyneet käytännön ja työelämän professorit, joiden haltijoita ei ole valittu yliopistolain sääntöjen mukaan. Esimerkiksi hakijoiden kelpoisuutta ja ansioita eivät ole asiantuntijat arvioineet.

Professorin sijaan pitäisi tuolloin käyttää koko nimikettä, joka tosin voi olla perin pitkä. Nimikkeiden kirjoa kuvaavat esimerkiksi nämä: Aalto-professori, TUT Industry Professori, vieraileva professori, apulaisprofessori, Assistant Professor, Associate Professor, akatemiaprofessori ja Professor of Practice.

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä on pitkin matkaa väännetty esimerkiksi korkeakoulujen englanninkielisistä nimistä ja tutkintonimikkeistä. Yliopistot vastustivat alkuun kovasti ammattikorkeakoulun kutsumista englanniksi nimellä University of Applied Sciences.

Aika ajoin esillä on myös maisteri-nimike, jota ammattikorkeakoulut haluaisivat käyttää ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneesta.