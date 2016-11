Anttilan nousu ja tuho – Katso minidokumentti, miten suosittu postimyyntiyritys ajautui konkurssiin

Anttila-tavaratalojen viimeiset hetket ovat käsillä. Suurin osa kaupoista on suljettu, vain muutamia on enää auki.

Kaikki sai alkunsa vuonna 1952 kun Kalle Anttila ryhtyi myymään tavaraa postimyyntinä Solpa-nimisen yrityksensä kautta.

Kun ihmiset eivät enää jaksaneet odotella tilaamiaan tavaroita vaan halusivat ne heti itselleen, laajensi Anttila Helsingin Kurviin, jossa avattiin tiettävästi Suomen ensimmäinen alennustavaratalo.

Nousu jatkui 1970-luvun öljykriisiin saakka, jolloin hinnat ja kustannukset lähtivät nousuun. Käytyään Tukon ja Keskon omistuksessa, siirtyivät Anttilat 4K Invest -yhtiölle viime vuonna.

Pääomasijoitusyhtiön usko loppui pian ja Anttilat päätettiin hakea konkurssiin viime kesänä.

Helsingin Kampin eli Graniittitalon Anttilan osastopäällikkö Henna Patteri sulki viimeisen kerran tavaratalon ovet asiakkailta syyskuussa haikeana.

”Yhteisöllisyys. Se Anttilan henki on ollut mahtava”, Patteri sanoo.

”Tämä on haikeaa, koska tämä on niin iso osa suomalaista historiaa, ja itselleni Anttila on ollut aina. Kun taru loppuu, niin se on iso asia. Se on tosi surullista.”

Viimeisetkin auki olevat Anttilat suljetaan ilmeisesti vielä tämän vuoden puolella.

HSTV:n minidokumentissa käydään läpi Anttilan alkuvaiheet nykypäivään saakka.