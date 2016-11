Jo kolmas työmaa pysähtyi huonoon betoniin, Helsingissä tarkistettiin pilvenpiirtäjän rakenteita – rakennuttaja kannustaa alaa ”suureen avoimuuteen”

Fakta Rudus on kaikkein suurin Rudus on Suomen ylivoimaisesti suurin betonintoimittaja elementeissä, valmisbetonissa, betonituotteissa, asennuksissa ja viennissä. Viime vuonna sen nettomyynti oli noin 216 miljoonaa euroa. Toiseksi suurimman Parman myynti oli 122 miljoonaa.

Rakennusala painii entistä suuremman mysteerin kanssa, kun Turussa ilmeni kolmas rakennustyömaa, jossa paikalla valettu betoni ei täytä lujuusvaatimuksia.

Rakennusyhtiö NCC päätti keskiviikkona keskeyttää Turun linnan viereen nousevan pysäköintihallin rakennustyöt. Asiasta kertoi Turun Sanomat torstaina.

Toistaiseksi syytä betonin huonolle laadulle ei ole löytynyt. Betoniteollisuus yrittää nyt tyynnytellä tapausten nostattamia huolia siitä, kestävätkö rakenteet.

NCC tarkistutti aiemmin julki tulleiden Turun sairaalahankkeen sekä Kemijärven sillan tapauksen jälkeen Harppuunakorttelin perustukset. Mittauksissa ilmeni, että kantavat rakenteet jäävät ominaisuuksiltaan jopa 60–70 prosenttia vajaaksi suunnitellusta lujuudesta.

Rakennusyhtiö NCC:n Varsinais-Suomen aluejohtaja Esa Lehmusvuori sanoo HS:lle, että yhtiö suhtautuu tilanteeseen vakavasti.

”Teemme töitä, jotta saamme selvyyden, millaista betonia se loppujen lopuksi on. Haluamme Ruduksen kanssa selvittää syitä, mistä tällaiset mahdolliset laatupoikkeamat johtuvat, jotta saamme tietää ongelman laadun”, hän sanoo.

Rudus toimitti betonin myös Kemijärvellä puretuksi joutuneeseen siltaan sekä Turun keskussairaalatyömaalle, missä niin ikään joudutaan purkamaan jo tehtyjä rakenteita. NCC alkoi selvittää asiaa oma-aloitteisesti sairaalatapauksen jälkeen. Lehmusvuori ei halua arvioida, mikä on taustalla oleva syy.

”Mielestäni kaikki viittaa siihen, että massassa on jokin vika. Se onkin mielenkiintoista, että tehtaan laadunvalvonta ei ole havainnut ongelmaa. Tämän hetken tiedon mukaan työvirheeseen ei viittaa mikään.”

Ruduksen toimialajohtaja Mikael Lindedahl painotti torstaina HS:lle, ettei yrityksellä ole ollut vastaavia purkuun johtaneita urakoita.

Lassi Rinne

Tapaukset ovat saaneet muutkin rakennuttajat varpailleen.

Helsingin Kalasatamassa on tarkistettu kauppakeskus Redin pilvenpiirtäjien betonivalut. Rakennusyhtiö SRV:n rakennuttamassa Redissä on niin ikään käytetty Ruduksen valmisbetonia.

Projektinjohtaja Markku Muhonen sanoo, että Turun ongelmat ovat saaneet Helsingin Kalasataman Redin työmaan valppaaksi. Redin asuintornit sekä ison kauppakeskuksen perustukset ovat Suomessa poikkeuksellisen vaativa rakennuskohde. Kauppakeskuksen läpi kulkee lisäksi metrojuna.

Muhosen mukaan Redin betonivaluissa ei ole löydetty ongelmia. Valu on ohjeiden ja suunnitelmien mukaista. Tämän on varmentanut myös ulkopuolinen laadunvalvonta.

SRV:n toimitusjohtaja Juha Pekka Ojalan mukaan Turun tapaukset ovat saaneet SRV:n valppaaksi muissakin projekteissa.

”Tarkistamme betonin laatuun liittyviä asioita tällä hetkellä usealla eri projektillamme. Tiedossamme ei ole vastaavanlaisia ongelmia”, hän sanoo.

Pitääkö pysäköintihallin rakenteita Turussa nyt purkaa? NCC:n Lehmusvuori pitää tätä ainakin toistaiseksi äärimmäisenä toimenpiteenä. Rakenteita voidaan myös eri tavoin vahvistaa.

”Peräänkuulutan nyt kaikilta alan toimijoilta suurta avoimuutta asian selvittämiseksi. Jos ongelmia on, niin ne on vakavasti otettavia ja ne pitää selvittää.”

Ruduksen aluejohtaja Jari Lehtonen sanoo, että betoni on standardien mukaista ja täyttää viranomaisten vaatimukset.

”Sitten taas rakenteista otetut koekappaleet poikkeavat näistä. Sitä nyt selvitetään, miksi näin on”, hän sanoo.

Lehtosen mukaan mikään muutos tuotannossa tai laadunvalvonnassa ei selitä tilannetta.

”Tilanne on se, että betonin lujuutta arvostellaan tässä rakenteesta irti otetulla koekappaleella. Tähän menettelyyn ei ole riittävää ohjeistusta, jotta vertailu olisi mahdollista. Jos betonin laadunvalvontaa halutaan tehdä poranäytteillä, siihen tarvitaan alalle yhteinen ohjeistus.”

Betoniteollisuus ry:n toimitusjohtaja Jussi Mattila kertoo, että tuorein Turun tapaus on herättänyt alalla kummastusta.

”En millään jaksa uskoa, että syy löytyy yksinomaan betonista, vaan kyllä siellä työmaallakin pitää jotain olla sattunut.”

Mattilan mukaan Turun tapauksia yhdistää se, että lujuutta on mitattu kappaleista, jotka on irrotettu valmiista rakenteista. Tällöin kappaleet eivät kuvaa pelkästään betoninlaatua vaan ne kuvaavat myös työsuoritusta.

”Betoni saavuttaa suunnitellut ominaisuutensa vain silloin, kun se on oikealla tavalla betonoitu, massa ei ole päässyt erottumaan, se on kunnolla tiivistetty ja lämpötila on hoidettu työmaalla asiallisesti”, Mattila luettelee.

”Urakoitsijan on helppo panna painetta massantoimittajan päälle. Todellisuudessa on vaikea selvittää jälkikäteen koekappaleista, että onko betonimassa ollut laadultaan puutteellinen vai onko työsuoritus epäonnistunut.”

Mattilan mukaan huoli betonirakentamisen luotettavuudesta on turhaa, koska betonista on rakennettu viimeiset sata vuotta, ja romahtamiset ovat olleet äärimmäisen harvinaisia.

”En olisi huolissani siitä, että jotain sortuisi, mutta paikallisia lujuusalituksia voi tulla ja ne laitetaan sitten kuntoon.”

Mattilan mukaan alalla käynnistetään nyt yhdessä urakoitsijoiden kanssa kampanja, jolla ”osapuolten osaamista nostetaan useampikin pykälä”.

”Kuulostaa siltä, että asiasta on nyt kiinnostuttu ja selvityksiä tehdään monessa paikassa. Asia tulee varmasti läpi kollatuksi. Siitäkin voi olla tyytyväinen, että valvonta toimii ja mitään ei ole ehditty rakennettu päälle – saati, että jotain olisi sortunut.”

Mattilan huomauttaa, että tapauksissa kyse voi olla monen epäonnisen tekijän summasta.