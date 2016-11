Tutkimus: Pienenä päivähoidon aloittaneet kouluttautuvat pisimmälle – Viekää lapsenne nykyistä aikaisemmin päivähoitoon, professori sanoo

Alle kolmevuotiaina päivähoidon aloittaneet lapset kouluttautuvat aikuisena pidemmälle kuin kauemmin kotihoidossa olleet ikätoverinsa, kertoo Turun yliopiston tuore tutkimus.

He jatkavat todennäköisemmin opintojaan peruskoulun jälkeen ja suorittavat ylioppilastutkinnon. He pääsevät myös kotihoidossa pitkään olleita lapsia todennäköisemmin opiskelemaan yliopistoon tai ammattikorkeakouluun, sosiologian professori Jani Erola kertoo.

Turun yliopiston tutkimus selvitti päivähoidon vaikutuksia vuosina 1989–1990 syntyneiden lasten myöhempään kouluttautumiseen. Tutkimuksen aineisto saatiin Tilastokeskuksen rekistereistä.

Erolan mukaan varhaiskasvatukseen osallistuminen näyttää hyödyttävän myöhempää koulutusta – vaikka osan tutkimuksen tuloksista selittää koulutustaustan periytyminen. Korkeakoulutetut vievät lapsensa aikaisemmin hoitoon ja heidän lapsensa myös kouluttautuvat pisimmälle.

”Heistä monilla on mielekäs työpaikka, johon palata ja mahdollisuuksia edetä uralla. Heillä on myös tietämystä siitä, että päivähoidosta voi olla lapselle jotain hyötyä.”

Erolan mukaan lasten perhetaustan huomioon ottaminen ei silti poista varhaiskasvatuksen myönteisiä vaikutuksia myöhempään kouluttautumiseen. Hän uskookin, että varhaiskasvatus tasa-arvoistaa lasten mahdollisuuksia koulutusvalintoihin ja sitä kautta tulevaan yhteiskunnalliseen asemaan.

”Päivähoidolla on myös suojaavia vaikutuksia. Vaikka perhe olisi lapselle paras paikka, myös ikävät asiat tapahtuvat perheissä. Vanhemmilla on joskus esimerkiksi parisuhteeseen tai masennukseen liittyviä ongelmia kaikenlaisissa perheissä.”

Tällöin on hyvä, että lapsella on myös perheen ulkopuolisia, vakiintuneita aikuiskontakteja kasvatuksen ammattilaisten kanssa, Erola uskoo.

Suomessa on ollut asiantuntijoiden mukaan lasten kotihoitoa ihannoiva perinne, ja keskustelussa on pitkään korostettu pikemminkin päivähoidon haittoja kuin hyötyjä. Varhaiskasvatukseen osallistuu tällä hetkellä 63 prosenttia lapsista, mikä on vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa.

Erolan mukaan ilmiö näkyy myös Ruotsissa, jossa suomalaissiirtolaisten lapset ovat osallistuneet päivähoitoon harvemmin kuin kantaruotsalaisten lapset.

”Meillä on vahva vanhemmuuden normi siitä, että vanhempien pitäisi hoitaa ja kasvattaa ensisijaisesti lapsensa kokonaan. On viitattu siihen, että kiintymyssuhteiden kannalta on haitallista laittaa lapsi aikaisin päivähoitoon. Voihan se olla niinkin, mutta hyödyt näyttävät olevan suurempia kuin haitat.”

Sama vanhemmuuden eetos on painanut Erolan mukaan siinä, kun varhaiskasvatusoikeutta on rajattu työttömien, osa-aikatyössä ja perhevapaalla olevien vanhempien lapsilta.

Asiantuntijat ovat epäilleet, että rajaus eriarvoistaa lapsia, ja Lastensuojelun keskusliitto on tehnyt sen takia kantelun Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitealle.

Antaako tutkimus osaltaan vastauksen kotihoito vastaan päivähoito -keskustelulle? Voiko suhteellisen varhain hoitoon lapsensa laittavia vanhempia vielä syyllistää?

”Ei siihen ole perusteita. Tämän tutkimuksen perusteella päivähoidon vaikutukset eivät näytä olevan ainakaan haitallisia lapselle. Todennäköisesti päivähoito auttaa muutenkin perheitä sikäli, kun kotona olevat äidit pääsevät töihin.”

Erolan mukaan vanhempia kannattaa tutkimuksen perusteella kannustaa viemään lapsensa päivähoitoon nykyistä aikaisemmin. Tutkimuksessa varhaiskasvatuksen positiiviset vaikutukset koulutukseen olivat nähtävissä jo yksivuotiaina hoidon aloittaneilla.

Kaikkein pisimmälle kouluttautuivat noin 2-vuotiaana päivähoidon aloittaneet. Kahden vuoden ikä on myös valtaosan suomalaisista mielestä sopivin ajankohta päivähoidon aloittamiseen, kertoo Kelan teettämä tutkimus.

Turun yliopiston tutkimuksessa ei selvitetty, vaikuttaako päivähoitomuoto, kuten päiväkoti tai perhepäivähoito koulumenestykseen eri tavoin. Tutkimus toteutettiin osana Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen hanketta ”Eriarvoisuuden torjuminen niukkuuden aikana”.