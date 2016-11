Tänään saa tuoda lapset töihin – mutta mitä tekemistä heille voi siellä keksiä?

Fakta Näin keksit lapselle tekemistä töissä Päivän ei tarvitse olla kestoltaan pitkä, aamu- tai iltapäivä riittää. Tutustuminen voi alkaa esimiehen tapaamisella. Varaa pientä tarjottavaa, aamupalaa tai välipalaa. Järjestä tutustumiskierros, jossa tutustutaan työpaikkaan. Eri työntekijät ja ammattiryhmät voivat esitellä itsensä työpisteillään ja kertoa työstään. Lapsen voi ottaa mukaan sopiviin työtehtäviin sekä tietysti taukojumppaan. Tarkoitus ei ole teettää lapsella rästihommia tai arkistointia. Lapset voivat tehdä taidenäyttelyn, joka jää ilahduttamaan jälkeen päin. Sovi lapsen tulosta esimiehen kanssa etukäteen. Muista myös asianmukainen poissaolopyyntö koulun käytäntöjen mukaisesti. Lähde: Lapsimukaantöihin.fi

”Lapset saavat käytännön yhteiskuntaoppia parhaimmillaan”, tiivistää Lastensuojelun Keskusliiton viestintäpäällikkö Juuli Hurskainen perjantaina järjestettävän Ota lapsi mukaan töihin -päivän idean.

Ajatuksena on myös muistuttaa työnantajia positiivisen anarkian hengessä, että työntekijöillä on lapsia ja näitä on huomioitava osana työntekoa ja työpaikan käytänteitä.

Kampanja järjestetään Suomessa ensimmäistä kertaa ja tavoitteena on tehdä siitä perinne. Yli kaksi sataa työpaikkaa ympäri maata on ilmoittanut kampanjasivuilla osallistumisestaan. Joukossa on yrityksiä ja järjestöjä, kuntia ja valtionhallinnon virastoja.

Helsingissä sijaitsevassa Valtiontalouden tarkastusvirastossa innostus levisi kuin kulovalkea, kun päivä lähestyi.

”Ensin lapsia oli tulossa kaksi, sitten jo yli 20. Osa tuo oman lapsensa, osa lapsenlapsen, sisaren lapsen tai kummilapsen”, johdon tuen päällikkö Nina Alatalo kertoo.

Lapsille on varattu aamupäivä ja se aloitetaan pääjohtajan tervetulosanoilla.

”Ohjelmassa on tiloihin ja oman aikuisen työhön tutustumista ja pientä napostelua. Lopuksi lapset tekevät taidenäyttelyn, joka viedään uusiin toimitiloihimme”, Alatalo kuvaa.

Lastenhoitopalveluita tuottava Hoivanet Oy aikoo järjestää työpaikan valtaaville työntekijöidensä lapsille piparinkoristelutalkoot. Hoivanet on mukana teemapäivässä myös työn merkeissä: Se vie asiakkaansa Smartum Oy:n toimitiloihin lapsiparkin, jotta lasten tuominen töihin olisi helpompaa.

”Työntekijät voivat jättää osaksi aikaa lapsensa kokeneiden lastenhoitajien hoiviin. Tämä helpottaa logistiikkaa, jos vanhemman työpaikka ei ole ihan hoitopaikan lähellä”, viestinnän päällikkö Nina Pitkänen toteaa.

Espoolainen ohjelmistoyritys Canter Oy kutsuu työntekijöiden lapset katsomaan, missä vanhemmat päivisin luuraavat.

”Mitään erityistä ohjelmaa ei ole suunniteltu, paitsi popcornkone, se kyllä käynnistetään”, lupaa kehitysjohtaja Janne Costiander.

Canterissa lapset työpaikalla eivät ole mikään uusi juttu.

”Koulujen ja päiväkotien loma-aikoina lapsia on näkynyt töissä ennenkin”, Costiander sanoo.

Lastensuojelun Keskusliiton mukaan opettajat ovat lähteneet myönteisin mielin tukemaan kampanjaa. Lupia poissaoloon koulusta on annettu kannustavassa hengessä.

Hurskainen muistuttaa, että kampanja ei koske pelkästään lapsia, joilla on työssä käyvät vanhemmat.

”Kannustamme muitakin läheisiä aikuisia ottamaan lähipiirin lapsia mukaan”, hän korostaa.

Hurskainen innostaa myös järjestämään rennolla otteella ohjelmaa, joka kytkeytyy työpaikan toimintaan.

”Lapsen kuva vanhemman työstä voi olla, että siellä se vaan istuu tietokoneella. Tutustumispäivän jälkeen lapsi ehkä tietää siitä enemmän.”

Britanniassa vastaava teemapäivä kerää vuosittain kymmeniä tuhansia osallistuja.

”Siellä siitä on tullut kansallinen perinne, jonka henki on, että lapset ottavat vallan työpaikoilla”, Hurskainen kuvaa.

Sekä Britanniassa että Suomessa kampanja järjestetään osana YK:n lapsen oikeuksien viikkoa. Lastensuojelun Keskusliiton lisäksi toteuttajina ovat Lapsiasiavaltuutettu sekä työ- ja elinkeinoministeriö.