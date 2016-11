Fakta Näin tutkimus tehtiin TNS Gallup teki tutkimuksen Helsingin Sanomien tilauksesta. Tutkimusaineisto kerättiin 17.10.–11.11.2016. Tutkimusta varten haasteltiin kaikkiaan 2 264 henkilöä. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin. Tutkimuksen virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.

Sdp:llä menee hyvin.

Marraskuun HS-gallupin mukaan se on Suomen toiseksi suosituin puolue 20,4 prosentin kannatuksella.

Edellisessä, lokakuun kyselyssä se oli ykkönen. Nyt sen kannatus laski lähes prosenttiyksikön, mutta se kamppailee edelleen tiukasti ykköspaikasta keskustan kanssa. Sdp on keskustaa puoli prosenttiyksikköä perässä.

Eduskuntavaaleihin verrattuna demareiden kannatus on noussut lähes neljä prosenttiyksikköä.

Sdp:llä menee siis hyvin. Vai meneekö?

Sdp:n puheenjohtaja Antti Rinne kertoo huomenna lauantaina puoluevaltuuston kokouksessa Hyvinkäällä, aikooko hän hakea jatkokautta puheenjohtajana. Sdp:n puoluekokous on helmikuun alussa.

Rinteen aikeista ei ole varmaa tietoa, mutta erittäin todennäköisesti hän ilmoittaa haluavansa jatkaa. Tätä mieltä tuntuvat olevan monet keskeiset demarivaikuttajat.

Merkkejä Rinteen jatkohaluista on kuulemma nähty pitkin syksyä, huhujen mukaan seuraavan hallituksen ministerisalkkujakin on jo lupailtu vähän sinne sun tänne.

Mutta se on ehkä vain pahantahtoista juoruilua.

Rinteen varteenotettavin haastaja, eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kompuroi muutama viikko sitten, kun julkisuuteen tuotiin hänen puhujalistansa. Lindtman oli toimittanut eduskunnan puhemiehille listoja niistä kansanedustajista, joille pitäisi ensisijaisesti jakaa puheenvuoroja.

Tämä suututti tietenkin etenkin niitä, jotka eivät olleet listalle päässeet.

Lindtman sai ryhmässä kovaa ryöpytystä ja pyysi anteeksi.

Listan julkitulon ajankohta oli Rinteen kannalta otollinen. Johtihan se siihen, että keskeisin haastaja pelattiin mahdollisesti pois pelistä.

Salaliittoteorioiden mukaan koko juttu oli Rinteen taustajoukkojen operaatio, mutta toki sekin voi olla pahantahtoista juoruilua.

Antti Rinne on kohta johtanut Sdp:tä kolme vuotta. Eduskuntavaalit menivät penkin alle, mutta monin tavoin hän on onnistunut puheenjohtajana.

Ainakin puolue tuntuu olevan aatteellisesti yhtenäisempi kuin pitkiin aikoihin. Eri kuppikuntien sisäinen kiistely on rauhoittunut.

Mutta miksi Rinteen asema sitten huojuu?

Vastaus on valta. Ennen kaikkea vallanhimo.

Pääministeripuolue keskusta on HS-gallupin suurin puolue. Sen kannatus on pysynyt kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen tasaisesti noin 21 prosentissa. Sen ääniosuuden se sai myös vaaleissa.

Silmiinpistävää HS-gallupissa onkin se, että keskustan lisäksi aika monen muunkin puolueen – Rkp:n, KD:n, kokoomuksen ja vasemmistoliiton – kannatukset ovat kutakuinkin samalla tasolla kuin eduskuntavaaleissa.

Eniten vaaleihin verrattuna ovat laskeneet perussuomalaiset, 7,5 prosenttiyksikköä. Kannatustaan vaaleista ovat Sdp:n lisäksi kasvattaneet vihreät.

Kirjoitus jatkuu grafiikan jälkeen.

Keskustan kannatuksen säilyminen vaalituloksen tasolla on sikäli hämmästyttävää, että historiassa pääministeripuolueen on kohtalo on yleensä ollut tyly. Lähes järjestään kannatus on kärsinyt vastuunkannosta.

Viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana pääministeripuolue on onnistunut kasvattamaan seuraavissa eduskuntavaaleissa kannatustaan vain kahdesti.

Vuonna 1983 pääministeri Kalevi Sorsa (sd) voitti vaalit – osittain silloisen Mauno Koivisto -huuman siivittämänä. Vuoden 2003 vaaleissa Paavo Lipposen johtamat demarit kasvattivat äänimääräänsä ja kannatusosuuttaan, mutta silti Lipponen menetti pääministeripaikan keskustan Anneli Jäätteenmäelle.

Jos historiaa on uskominen, Sdp:llä on siis hyvät mahdollisuudet nousta suurimmaksi puolueeksi vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Kannatus kun tuppaa nousemaan oppositiossa.

Puolueet teettävät omaan käyttöönsä erinäisiä tutkimuksia, joissa selvitetään esimerkiksi ”kannatuspotentiaalia”. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että vastaajilta kysytään, mitä kaikkia puolueita he voisivat kuvitella äänestävänsä. Sdp on monelle äänestäjälle kakkosvaihto. Sillä on siis iso kannatuspotentiaali.

Jostain syystä tämä ei kuitenkaan realisoidu, vaan Sdp jumittaa kyselystä toiseen keskustan takana.

Joidenkin demareiden mukaan syynä on Antti Rinne.

Esimerkiksi syksyllä tehdyssä puoluebarometrissä kysyttiin, miten valovoimaisena vastaajat näkevät eri puolueiden johtajat. Keskustan Juha Sipilä ja kokoomuksen Petteri Orpo saivat vajaan parinkymmenen prosentin kannatuksen. Antti Rinteen luku oli viisi.

Kyseistä puoluebarometriä ei ole julkistettu, mutta tämänkaltaiset kyselyt ovat pyörineet pitkin syksyä poliitikkopiireissä. Demareissa ne herättävät syvää huolta.

Ovathan eduskuntavaalit olleet jo pitkään puheenjohtajavetoiset pääministerivaalit.

Moni demari miettii, pystyykö Sdp voittamaan vaalit Rinteen johdolla. He eivät pidä häntä riittävän pääministerimäisenä – mitä se ikinä tarkoittaakaan.

Joka tapauksessa tämä on keskeinen syy, miksi Rinteen asema huojuu.

Antti Rinne todennäköisesti kertoo lauantaina hakevansa jatkokautta puheenjohtajana. Hän voi kuitenkin saada haastajia.

Nimistä on spekulaatioissa pyöritelty ainakin Tytti Tuppuraista, Susanna Huovista, Tuula Haataista, Sirpa Paateroa ja Timo Harakkaa. Joku tai jotkut heistä saattavat hyvin haastaa istuvan puheenjohtajan.

Myös Antti Lindtman voi hyvinkin lähteä ehdolle. Puhujalistat herättivät pahaa verta eduskuntaryhmässä, mutta puoluekokousedustajille asia tuskin on yhtä merkittävä.

Vaikka haastajia ilmaantuisi, lopputulosta on turha lähteä veikkaamaan. Rinne voi hyvin voittaa puoluekokouksessa. Tällöin hänen kautensa jatkuisi yli eduskuntavaalien vuoteen 2020.

Puheenjohtajavaihdosta todennäköisempää on se, että Sdp:ssä vaihtuu puoluesihteeri. Nykyinen puoluesihteeri Reijo Paananen saattaa kertoa huomenna Hyvinkäällä, että ei hae jatkoa pestilleen.

HS-gallupin perusteella hallituspuolueiden yhteenlaskettu kannatus on laskenut vaaleihin verrattuna.

Nyt ne nauttivat kansan niukan vähemmistön eli 49,6 prosentin luottamusta. Tämä yhteenlaskettu luottamus on kuitenkin hiukan noussut. Kuukausi sitten luku oli 48,3.

Kyselyssä oli iso joukko ihmisiä, jotka eivät halunneet tai eivät osanneet sanoa, mitä puoluetta äänestäisivät eduskuntavaaleissa. Vastaamattomien osuus oli 38 prosenttia, kun se lokakuussa oli 41 prosenttia.

Epätietoisten osuus on selvästi yli pitkän aikavälin keskiarvon.