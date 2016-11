Ihmiskunnan ihmelääkkeen teho heikkenee – antibiootteja käytetään liikaa, varoittavat terveysviranomaiset

Fakta Antibioottien tehoa voi tukea itse Pese käsiä usein. Niin ehkäiset tulehdustautien tarttumista. Syö vain ne antibiootit, jotka on määrätty sinulle. Älä anna omia lääkkeitäsi toisille. Pidä rokotukset voimassa. Ne ehkäisevät sairastumisia.

Antibioottien teho on heikentynyt Euroopassa selvästi viime vuosina, ilmenee EU-maiden seurannasta. Antibiooteille vastustuskykyisten bakteerien osuus kasvaa hälyttävää vauhtia.

Suomen on tilanne on vielä hyvä verrattuna moneen muuhun maahan, mutta täälläkin on kokemusta tilanteista, joissa hoito ei tunnu tehoavan.

Ihmisten terveys, ruuan turvallisuus ja yhteiskuntien kehitys ovat vaarassa, jos antibiootit menettävät tehonsa, varoittaa Maailman terveysjärjestö WHO. Ilman antibiootteja ei ole modernia lääketiedettä kuten syöpähoitoja tai elinsiirtoja.

Myös rutiinimaisesti antibioottikuurilla hoidettavista taudeista voi tulla vaikeita ja jopa kuolemaan johtavia.

Merkkejä on jo näkyvissä: keuhkokuumeen, tuberkuloosin, sepsiksen eli vaikean yleistulehduksen (”verenmyrkytys”) ja tippurin hoitaminen on hankaloitunut, WHO kertoo.

Euroopan seuranta osoittaa, että tilanne muuttuu nopeasti. Tietoja kerää EU:n terveysvirasto ECDC.

Jo puolet virtsatietulehduksia aiheuttavista e.coli-bakteereista on Euroopassa vastustuskykyisiä yhdelle antibiootille.

Näitä tulehduksia aiheuttaa myös toinen bakteeri, klebsiella. Useissa maissa se on vastustuskykyinen jo kolmea tavallista antibioottia vastaan. Joissakin maissa siihen ei tehoa enää edes karbapeneemi, joka on niin sanottu viimesijainen antibiootti.

Jos karbapeneemi ei tehoa, käytössä on enää yksi antibiootti, kolistiini. Suuressa osassa Eurooppaa nähdään, että 10–25 prosenttia klebsielloista on vastustuskykyisiä sekä sille että karbapeneemille.

Myös akinetobakteerien vastustuskyky lisääntyy. Akinetobakteerit ovat tavallisia ja yleensä harmittomia, mutta osa niistä tulehduttaa haavoja, keuhkoja ja virtsateitä.

Bakteerit ovat vastustuskykyisiä useissa Euroopan maissa, kuten Unkarissa, Bulgariassa, Romaniassa, Kreikassa, Kroatiassa, Kyproksella ja Italiassa.

Vastustuskyky saa tilaisuuden kasvaa, kun antibiootteja käytetään laajasti. Pulmia onkin eniten maissa, joissa niitä voi ostaa apteekista ilman reseptiä.

Kuva näyttää, kuinka antibioottien kulutus ja vastustuskyvyn kehitys ovat yhteydessä toisiinsa:

Suomen tilanne on eurooppalaisittain hyvä. Antibioottien kulutus on alle EU- ja ETA-maiden keskiarvon, ja bakteerien vastustuskyky niitä kohtaan on vähäisempää kuin monessa muussa maassa.

Jatkuva vastustuskyvyn kasvu on suuren huolen aihe, terveysvirasto ECDC sanoo.

Järjestön mukaan ilmiö uhkaa ihmisten turvallisuutta. Taudeista paraneminen on hitaampaa, hoitoajat venyvät ja jälkitauteja tulee helpommin. Myös vaara kuolla sairauteen kasvaa.

Kustannukset taas kasvavat. ECDC arvioi, että vastustuskyky tuo sairaaloille 10 000–40 000 euron lisämenot jokaista potilasta kohti. Jos mukaan lasketaan myös menetetty työpanos, summa todennäköisesti kaksinkertaistuu.

Jos kehitystä ei saada käännettyä, Euroopan kansantuote putoaa useita prosenttiyksiköitä vuoteen 2050 mennessä.

Neljä väärää luuloa antibiooteista:

Angiinaan tarvitaan antibioottikuuri.

Antibiootit tehoavat bakteeritauteihin, mutta angiinan ja tavalliset räkätaudit aiheuttaa usein virus. Tämän selvittääkseen terveyskeskukset ottavat usein pikanäytteitä ennen kuin päättävät mahdollisesta lääkityksestä.

Jos tauti pitkittyy, mukaan on voinut tulla bakteeri, ja saatetaan tarvita antibioottia. Varsinkin viruksen aiheuttaman influenssan jälkeen tulee usein jälkitauteja kuten poskiontelo- ja korvatulehduksia, jotka aiheuttaa bakteeri. Influenssarokotus antaa suojaa myös jälkitauteja vastaan.

Lapset syövät turhia antibioottikuureja.

Pikkulapset sairastavat paljon ja heille määrätään myös antibiootteja. Jos lääkäri määrää antibiootin, hän pitää sitä tarpeellisena.

Kun lapsi kasvaa, sairastaminen yleensä vähenee.

Antibiootteja pitää yrittää välttää, ettei synny vastustuskykyongelmia.

Tarpeettomia antibioottikuureja ei kannata syödä, mutta tarpeelliset kyllä. Harva haluaa elää hankalien oireiden kanssa.

Kuurin voi lopettaa, kun oireet häviävät.

Kuuri pitää syödä loppuun. Kesken jäänyt antibioottikuuri antaa bakteereille tilaisuuden kasvattaa vastustuskykyä.