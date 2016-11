Väijytyksiä, siviilien ahdinkoa ja neuvotteluja – näin suomalaisia koulutetaan siviilikriisinhallinnan tehtäviin

Fakta Siviilikriisinhallinta Laaja käsite, joka tunnettiin aiemmin myös ei-aseellisena kriisinhallintana. Operaatiot käynnistyvät usein vasta, kun kriisialueelle syntyy tulitauko. Kymmenen vuotta täyttävä Kriisinhallintakeskus on kouluttanut 426 asiantuntijaa, joita on lähtenyt siviilikriisinhallinnan tehtäviin yhteensä 50 maahan. Keskus järjestää vuosittain kahdesta kolmeen peruskurssia, joille osallistuu virkamiesten, kuten poliisien, syyttäjien ja tuomareiden, ohella esimerkiksi ihmisoikeusasiantuntijoita sekä viestinnän ja ammattilaisia. Keskus ja Puolustusvoimien Kansainvälinen Keskus Fincent tekevät tiivistä yhteistyötä kriisinhallintakoulutuksessa.

Jämijärvi/Niinisalo

Jäisellä metsätiellä seisova naamiomies kohottaa rynnäkkökiväärin piipun kohti lähestyvää pakettiautoa. Hän viittilöi pysähtymään.

”Kaikki ulos, nyt! Kuka on johtajanne?” asemies tivaa, ja auton ympärille saapuu lisää, sekalaisiin maastopukuihin verhoutuneita miehiä.

He pakottavat EU-tunnuksin varustetut poliisit ulos autosta ja polvilleen tienpenkalle. Osa talutetaan lyhyen matkan päässä sijaitsevalle laavulle, jossa nuotion ääressä punaisella baretillaan muista erottuva parrakas mies jatkaa vankien puhuttelua.

”Onko teillä aseita? Mitä te teette täällä?”

Käynnissä on Kriisinhallintakeskuksen ja Poliisiammattikorkeakoulun järjestämä harjoitus, jonka tarkoituksena on valmistaa kurssilaisia siviilikriisinhallinnan tehtäviin.

Kurssi altistaa osallistujat tilanteisiin, jollaisia kriisialueilla voi oikeasti tapahtua. Kuun vaihteessa Suomesta lähti kahdeksan poliisia YK:n operaatioihin Malissa ja Liberiassa, ja Afrikkaan on valmistauduttu lähettämään lisääkin väkeä.

Satakunnan Jämijärvellä pakkasen valkaisema havumetsä toimii kuvitteellisena kriisipesäkkeenä, jossa kahden valtion vaivoin neuvoteltu tulitauko repeilee. Taustalla on ratkaisematon aluekiista, jota sävyttävät tykistöharjoitukset, pakkovärväykset, pakolaisuus ja viranomaiskorruptio.

Naamiomies on paikallisen sissipartion jäsen. Vangitut poliisit ovat kurssilaisia, jotka esittävät EU:n konfliktialueelle lähettämiä aseettomia siviiliasiantuntijoita. He ovat täällä kitkeäkseen poliisikorruptiota, kouluttaakseen viranomaisia ja ehkäistäkseen ihmisoikeusrikkomuksia.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Reijo Hietanen

Nuotiolla poliisit selittävät barettimiehelle rauhallisesti, että pakettiautolla partiointi on osa paikallista EU-operaatiota. Tarkoituksena on auttaa siviilejä.

”Teillä on nyt hyvä mahdollisuus auttaa minua. Kaksi miestämme on vangittu ja me haluamme heidät takaisin”, mies vastaa mutta puuskahtaa pian:

”[Ai, miten niin] te ette muka voi auttaa minua? Tehän työskentelette kansainväliselle organisaatiolle.”

Lopulta vastoinkäyminen kääntyy voitoksi: ryhmä sai lisää tietoa vastuualueensa tapahtumista ja se onnistui sopimaan yhteydenpidosta tärkeän miehen kanssa.

Sissirastin kouluttaja, seitsemään operaatioon sotilas- ja siviilitehtävissä osallistunut Harri Koponen kertoo itse joutuneensa pidätetyksi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin tehtävissä Ukrainassa.

”Meihin suhtauduttiin joskus negatiivisesti ja vihamielisestikin, ja meidät saatettiin pidättää lyhyeksi ajaksi. Mitä enemmän partioimme, sitä enemmän tieto meistä lisääntyi ja meihinkin alettiin luottaa.”

Juttu jatkuu videon jälkeen.

Siepatuksi tuleminen "on varsin kiusallinen tilanne"

Siviilikriisinhallintatehtävissä voi joutua esimerkiksi pidätetyksi tai siepatuksi. Esimerkiksi Itä-Ukrainassa Venäjän-mieliset separatistit sieppasivat 13 Etyjin tarkkailijaa keväällä 2014. Toimittaja: Ossi Mansikka, kuvaus: Reijo Hietanen, leikkaus: Kristiina Marttinen.

Tällä kertaa kurssi on osa EU:n rahoittamaa EUPST II -poliisihanketta, ja paikalle on saapunut Polamkin kutsumana 30 poliisia, santarmia ja rajavartijaa Euroopan eri kolkista.

Heidän joukossaan on myös virolainen rajamies Omar Otlot, joka pitää koulutusta erittäin hyödyllisenä. Siitä huolimatta, että hänellä on jo kokemusta EU:n rajavalvontaoperaatiosta Ukrainan ja Moldovan rajalla vuosikymmenen takaa.

”Täällä opetellaan erilaisia asioita, kuten paikallisten kanssa neuvottelua ja kidnappaustilanteesta selviämistä. En ole kokenut vastaavaa aiemmin”, hän sanoo.

Seuraavana päivänä kurssilaiset vierailevat pienessä Chamin kylässä, jossa on nähty aseistautuneita ryöstelijöitä. Poliisit ovat muodostaneet yhteispartioita YK:n sotilastarkkailijoiden kanssa.

Kyläpäällikkö – vanha, silmälappuinen mies – kutsuu ryhmän pieneen, lyhdyllä valaistuun kotiinsa. Miehen englanti on auttavaa, joten keskustelu on osin tulkin varassa.

”Se oli hyökkäys. He vapauttivat eläimiä ja ryöstivät kaiken arvokkaan. He myös pakottivat 12 nuorta poikaamme mukaansa, mutta emme tiedä, miksi”, tuskastunut mies sanoo ja pyytää apua.

Ryhmä pyytää luvan katsella ympärilleen. Yksi valokuvaa hyökkääjiltä jääneet hylsyt ja toinen lähtee jututtamaan silminnäkijöitä.

Reijo Hietanen

Pakkovärväykset ja muut ihmisoikeusloukkaukset ovat läsnä useissa maissa, joihin suomalaisasiantuntijoita lähtee. Tehtäväkirjo vaihtelee paikallisten poliisien liikenteenohjauskoulutuksesta seksuaalirikosten tutkintaan ja ehkäisyyn.

Suomi on halunnut korostaa etenkin naisten osuutta tehtävissä: tällä hetkellä 40 prosenttia siviilikriisinhallinnan tehtäviin lähetetyistä on naisia. EU:n ja Etyjin päällikkötehtävissä heitä on peräti neljä. Viime vuonna tehtäväänsä nimetty Eu:n Afganistanin-poliisimission johtaja Pia Stjernvall oli ensimmäinen naisjohtaja Eu:n siviilikriisinhallintaoperaatioissa.

Hauraissa yhteiskunnissa paikalliset myös saattavat yrittää hyötyä länsimaalaisista.

”Minulla on vanha, roistojen tuhoama 30-vuotias Corolla, ja te ajatte hienoilla autoilla. Voisitteko te järjestää minulle paremman auton? Voisiko se olla panssaroitu?” paikallinen poliisipäällikkö kysyy työtuolistaan ja tarjoaa ulkomaalaisille vierailleen höyryävää teetä ja leivonnaisia.

EU:n poliisiasiantuntija yrittää selittää, että hänen osastonsa on vasta saapunut maahan eikä hän tiedä tarkkaan, mitä hänen edeltäjänsä on luvannut poliisipäällikölle. Hän utelee alueen turvallisuustilanteesta.

”Te haluatte vain puhua ihmisoikeuksista, mutta mitä hyötyä niistä minulle on? Mieheni tarvitsisivat aseita ja univormuja. Te puhutte paljon mutta ette tee mitään.”

Keskustelu katkeaa kuulusteluhuoneesta kuuluvaan rääkäisyyn ja itkuun.

”Mitä tuolla tapahtuu?” kurssilainen kysyy mutta ei muuten puutu kuulemaansa.

Komisario Juha Ahonen kiittelee rastien näyttelijöiden suorituksia sekä lavastusta, joka vaihtelee kaapuihin pukeutuneista varusmiehistä kranaatinheitintuleen.

Reijo Hietanen

”Lavastetut tilanteet yllättivät positiivisesti. Uskon, että mentaalipuolella osaa tämän jälkeen toimia varmemmin esimerkiksi vaaranpaikoissa”, Ahonen sanoo.

Siviilikriisinhallinnan kautta yksi ihminen voi jättää kädenjälkensä konfliktialueelle, kannustaa neuvotteleva virkamies Antti Häikiö sisäministeriöstä. Häikiö oli perustamassa keskusta 10 vuotta sitten.

”Esimerkiksi Kosovossa suomalainen poliisi käynnisti sotaan liittyvien seksuaalirikosten tutkintalinjan ensimmäisenä.”

Häikiö kuvailee siviilikriisinhallintaa sillaksi sekasorron ja kehityksen välissä.

Operaatioihin on jopa tunkua, mutta valinnoista päättää viime kädessä operaation järjestäjä. Vanhempi konstaapeli Juha Salo kertoo jopa tuntevansa ihmisiä, jotka ovat aloittaneet ranskan opinnot Afrikan-komennuksen toivossa.

Juttu jatkuu grafiikan jälkeen.

Suomi lähettää väkeä alle oman tavoitteensa

Marraskuun alussa maailmalla työskenteli siviilikriisinhallinnan tehtävissä 111 Suomen lähettämää asiantuntijaa. Suomi haluaisi pitää kentällä keskimäärin 150 asiantuntijaa vuodessa, mutta edellisen kerran näin on tapahtunut vuonna 2011.

Suomella olisi kyllä valmius lähettää kentälle nykyistä enemmän väkeä, mutta määrärahat eivät riitä, kertoo turvallisuuspolitiikan ja kriisinhallinnan yksikön päällikkö Mikko Kinnunen ulkoministeriöstä. Ulkoministeriö päättää operaatioihin lähettämisistä, ja asiantuntijakulut tulevat sen budjetista.

”Tavoitetaso vaatisi noin 18,4 miljoonan euron määrärahoja. Vuodesta 2015 alkaen määrärahoja on kuitenkin vähennetty 15,4 miljoonaan euroon. Sillä voimme toimia noin 130 asiantuntijan vuositasolla”, Kinnunen sanoo.

Tällä hetkellä Euroopan unioni myös pienentää operaatiotaan Kosovossa ja päättää nykyisen operaationsa Afganistanissa. Siksi asiantuntijoita lähetetään tänä vuonna tehtäviin vähemmän kuin mihin määrärahan puitteissa olisi mahdollisuuksia, Kinnunen sanoo.

Suomesta on virallisestikin puhuttu siviilikriisinhallinnan suurmaana, sillä Suomi lähettää operaatioihin väkilukuun suhteutettuna eniten asiantuntijoita EU-maista.

Siviilikriisinhallinta on myös ulkopolitiikan väline, jolla Suomi pyrkii lisäämään kansainvälistä painoarvoaan ja näkyvyyttään.

Viime vuosina siviilikriisinhallinnan merkitystä on jopa korostettu, kun esimerkiksi rauhanturvaajien määrä vähenee. Suomessa kriisinhallinta on perinteisesti nähty kokonaisuutena, jossa siviili- ja sotilasoperaatiot sekä kehitysapu ja rauhanvälitys nivoutuvat yhteen.