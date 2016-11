Vantaalainen opettaja metsästää iltaisin verkkohuijareita – vedättänyt satoja huijareita ja saanut lukuisia tappouhkauksia

29-vuotias Riku Salmivuori näyttää päälle päin tavalliselta peruskoulun opettajalta. Hän on sitäkin: Salmivuori työskentelee Vantaalla erityisopettajana.

Koulupäivien jälkeen hän kuitenkin vaihtaa roolia ja ryhtyy verkkohuijareiden metsästäjäksi. Siis sellaisten huijareiden, jotka lähettävät sähköpostissa esimerkiksi niin sanottuja nigerialaiskirjeitä, joissa lupaillaan miljoonaomaisuuksia.

Salmivuori on tiettävästi ainoa aktiivisesti toimiva suomalainen huijarinmetsästäjä. Hän on toiminut 419eater-sivuston vapaaehtoisena jo kymmenen vuoden ajan. Vuosien aikana hän on vedättänyt satoja, jopa yli tuhatta verkkohuijaria.

Miten verkkohuijaria sitten huijataan? Salmivuori kertoo kolmisen vuotta sitten tapahtuneesta vedätyksestä. Hän antautui togolaisen verkkohuijarin uhriksi. Togolaismies lupaili jättiomaisuutta pientä alkupanostusta vastaan. Salanimen turvin esiintynyt Salmivuori lupasi lähettää huijarille arvokkaan paketin Ghanan pääkaupunkiin. Niinpä huijari joutui matkustamaan toiseen maahan.

”Toinen vapaaehtoinen oli tehnyt minulle vakuuttavan kuvitteellisen rahtiyrityksen, jonka työntekijänä myös esiinnyin. Kävi ilmi, että paketti oli mennyt toiseen kaupunkiin yli 400 kilometrin päähän, joten huijari joutui matkustamaan sinnekin”, Salmivuori myhäilee.

Verkkoyhteisö 419eater perustettiin vuosituhannen vaihteessa taistelemaan verkkohuijareita vastaan. Ennen tätä syksyä Salmivuori piti vapaaehtoisuutensa salassa lähes kaikilta tuttaviltakin. Tämä muuttui syksyllä, kun hän julkaisi verkkohuijauksia käsittelevän kirjan Miljoonaperintö tarjolla.

”Mietin pitkään, julkaisenko kirjan salanimen turvin, sillä olen saanut vuosien varrella lukuisia tappouhkauksia. Onko järkevä antaa toiminnalle nimi ja kasvot”, Salmivuori puntaroi.

Hän päätyi avoimuuteen, sillä verkkohuijaukset ovat Suomessakin vaiettu ilmiö, josta pitäisi Salmivuoren mielestä puhua avoimemmin.

Salmivuoren vapaaehtoisura vastahuijarina alkoi kymmenen vuotta sitten, kun hän ajautui ”pörräämään” 419eaterin sivulle. Muutamien keskustelujen jälkeen hän olikin jo vedättämässä ensimmäistä huijariaan, nigerialaista Stepheniä.

”Esiinnyin norjalaisena puukauppiaana nimeltä Henrik, joka oli huijarille helppo saalis. Keksin hänelle kuitenkin pojan nimeltä Knasig, joka osoittautui vaikeammaksi palaksi”, Salmivuori kertoo.

Huijareiden toimintatapaan kuuluvat yleensä lupaukset jättiomaisuudesta, johon käsiksi päästäkseen uhrin on maksettava toimituskuluja tai vastaavia. Nämä rahat uhrin on lähetettävä rahasiirtona esimerkiksi Western Unionin kautta.

”Knasig lupasi lähettää rahat Stephenille, mutta ennen sitä Stephenin piti täyttää Western Unionin turvallisuuskysely. Siihen vastattuaan Stephen saisi salasanan”, Salmivuori kertoo.

Kysely olikin vapaaehtoisten tekemällä sivustolla. Nigerialainen vastaili satoihin erikoisiin kysymyksiin, kuten pidätkö hamstereista, tuntitolkulla.

Vielä vuonna 2007 vapaaehtoisilla oli tapana kertoa huijareille, että heitä oli nyt huijattu. Nykyään vastahuijausta ei paljasteta, etteivät huijarit tunnista vedättäjien toimintatapoja.

Miksi Salmivuori ja kymmenet muut vapaaehtoiset viettävät jopa kuukausia huijareiden kanssa?

Syy on yksinkertainen: he haluavat viedä huijareilta aikaa ja resursseja. Se aika, jonka huijari viettää vedättäjän parissa, on pois oikeilta uhreilta.

”Aluksi toimintamme oli vitsailua, mutta vähitellen se vakavoitui. Nyt tavoitteemme ovat selviä. Ajan kuluttamisen lisäksi pyrimme haittamaan verkkohuijarin toimintaa”, Salmivuori kertoo.

Haittaaminen tarkoittaa pääasiassa tietojen keräämistä. Toissa vuonna 419eater sai suljetuksi 6 000 väärennettyä verkkosivua. Vapaaehtoiset ilmoittivat eri pankeille yli 8 000 pankkitiliä ja 32 000 varastettua luottokorttitietoa, joita käytettiin huijauksissa.

Tietojen keruun lisäksi vapaaehtoiset pyrkivät myös tavoittamaan ja auttamaan uhreja. Verkkohuijausten luonteen takia vapaaehtoiset tavoittavat yleisimmin muuleina toimivia uhreja. Muuli on henkilö, jonka pankkitiliä huijari käyttää.

”Muulit ovat yleensä uhreja, eivätkä he tiedä osallistuvansa rikolliseen toimintaan”, Salmivuori kertoo.

Suurin osa muuleista asuu Yhdysvalloissa tai Länsi-Euroopassa. Salmivuori tietää vain muutamia suomalaisia muuleja.

Vapaaehtoinen ottaa yhteyttä muuliin sähköpostitse tai soittamalla. Salmivuori kertoo pari kuukautta sitten soittamastaan puhelusta. Muulina oli toiminut belgialainen keski-ikäinen mies.

”Puolentoista tunnin puhelun aikana hän kertoi, miten hän oli menettänyt rahansa, työnsä ja ystävänsä. Hän oli epäillyt olevansa huijauksen kohteena, mutta oli silti jatkanut”, Salmivuori sanoo.

Belgialaismies on hyvä esimerkki verkkohuijauksen uhrista. Salmivuori korostaa, että uhrit eivät ole tyhmiä eivätkä ahneita, vaan huijari on pystynyt tarjoamaan uhrille jotain tarpeellista: rahaa, työtä tai rakkautta.

Salmivuori sanoo, että verkkohuijauksen uhrit ovat poikkeuksellisessa asemassa.

”Minkään muun rikoksen uhri ei joudu samanlaiseen tilanteeseen ja syyllistämisen kohteeksi. Uhriksi joutumisen häpeä ajaa uhrit salaamaan tapahtuneen. Näin ilmiön laajuudesta ei saada kunnollista kuvaa”, Salmivuori sanoo.

Hän kertoo olleensa vuosien varrella yhteydessä kymmeniin uhreihin. Heidän kohtalonsa vetää edelleen hiljaiseksi.

”Uhrien pitää ymmärtää, että he ei eivät ole yksin, vaan heillä on lukemattomia kohtalontovereita.”

Vain tyhmä lankeaa verkkohuijaukseen

Moni verkkohuijauksen uhri on korkeakoulutettu, ja yllättävän moni on menestyvä ja varakas. Esimerkiksi entinen ministeri Olavi J. Mattila joutui 2000-luvun alussa nigerialaishuijauksen uhriksi. Eräiden tutkijoiden mukaan älykäs ihminen voikin olla huijarille otollinen kohde. Älykkäällä ihmisellä kun on yleensä hyvä mielikuvitus, jonka avulla hän ryhtyy aktiivisesti täyttämään huijarin tarinan aukkoja.

Verkkohuijaukset eivät kosketa suomalaisia

Suomessa ilmiö kasvaa huimaa tahtia. Poliisin tietoon on tullut tänä vuonna yli 12 000 verkossa tapahtunutta huijausta, joiden rikosnimikkeenä on usein petos tai maksuvälinepetos. Suomalaiset menettävät joka vuosi huijareille miljoonia euroja. Pienimmät huijaukset ovat muutamien kymmenien eurojen menetyksiä, mutta poliisin tietoon tulee vuosittain tapauksia, joissa suomalaiselta uhrilta on viety jopa satoja tuhansia euroja.

Huijarit ovat yleensä nigerialaisia

Verkkohuijauksia on kutsuttu nigerialaiskirjeiksi ihan syystä, sillä edelleen suuri osa huijareista on kotoisin Nigeriasta. Myös muut Länsi-Afrikan maat ovat vahvasti edustettuna. Huijauksiin syyllistyvät toki myös eurooppalaiset. Suurin osa Suomessa ilmitulevista huijauksista on kotimaisia, suomalaisilla huutokauppa- ja myyntisivustoilla tehtyjä.

Huijaukset ovat pikkurikollisten puuhastelua

Verkkohuijaukset on maailmalaajuinen ilmiö, ja joidenkin arvioiden mukaan huijauksissa liikkuu vuosittain yli 12 miljardia euroa. Länsiafrikkalaiset verkkohuijarit ovat yleensä taparikollisia, jotka ovat syyllistyneet asekauppaan, sieppauksiin ja huumekauppaan. Eräiden arvioiden mukaan terroristijärjestö Boko Haram rahoittaa toimintaansa verkkohuijauksilla.

Neljä verkkopetosta

Rahalupaukset

Huijari esiintyy esimerkiksi lakimiehenä, joka lupaa osuuden rikkaalta henkilöltä jääneeseen perintöön. Uhri saa osuuden perinnöstä, jos auttaa tilisiirron kanssa. Luottamuksen saavuttamisen jälkeen huijari pyytääkin uhrilta rahasummaa johonkin välttämättömään menoon.

Toinen klassinen huijaus on lupaus laatikollisesta rahaa. Uhrin pitää maksaa diplomaattikuriirille laatikon toimittamisesta satoja euroja. Mitään laatikkoa tai diplomaattia ei tietenkään ole.

Palkinnot

Sähköpostisi on osallistunut verkkoarpajaisiin, jonka päävoiton olet voittanut. Päävoiton saadaksesi joudut kuitenkin maksamaan satoja euroja erilaisia kuluja.

Liiketoimet

Huijari esiintyy sijoittajana, jolla on runsaasti ylimääräistä sijoitettavaa rahaa. Ideana on, että sijoittaja siirtää rahat uhrin tilille ulkomaille. Uhrin on tarkoitus hallinnoida rahoja ja sijoittaa niitä. Palkkioksi hän saa osan sijoitusvoitoista. Uhri joutuu maksamaan erilaisia kuluja päästäkseen tiliin käsiksi, mutta todellisuudessa mitään rahoja ei ole. Ostajahuijauksessa rikollinen aikoo ostaa yritykseltä tuotteita. Toimitusosoite on toisessa maassa, ja huijari haluaa toimituksen tietyn rahtiyhtiön kautta. Rahtiyhtiö on kuitenkin kuvitteellinen, ja myyjän maksamat toimituskulut katoavat huijarin taskuun. Vähemmän tunnettu muoto on matalakorkoisen lainan tarjoaminen. Siihen lankeava uhri menettää rahansa maksaessaan olemattoman lainan käsittelykuluja.

Romanssit

Moni suhtautuu varauksellisesti ulkomaalaisten liikemiesten tai lakimiesten yhteydenottoihin,joten huijarit ovat siirtyneet rakentamaan huijauksia ihmissuhteiden varaan. Rikollinen luo itselleen väärennetyn identiteetin ja etsii uhreja seuranhakupalveluista. Kun kaukosuhde on syventynyt, tarinaan tulee mutkia, kuten kaukorakkaan vaikea avioero. Ongelmat ratkeavat, jos uhri lainaa rakkaalleen rahaa.