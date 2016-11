Suomi pyytää anteeksi, Harald ei anna – ”Minua sanottiin hullun äidin häiriintyneeksi pennuksi”

Fakta Mikä anteeksipyyntö? Tänään vietetään lapsen oikeuksien päivää. Suomi pyytää tänään anteeksi niiltä lapsilta, joita kohdeltiin kaltoin lastensuojelun sijaishuollossa. Anteeksi päätettiin pyytää, kun tutkimuksessa selvisi, että ensimmäisen lastensuojelulain aikana eli vuosina 1937–1983 monia lapsia oli kohdeltu kaltoin lastenkodeissa ja sijaisperheissä. Anteeksipyynnön esittää perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula. Ruotsissa sijaishuollossa kaltoinkohdelluilla on mahdollisuus myös hakea korvausta. Enemmistö korvaushakemuksista on kuitenkin hylätty.

Omaa perhettä ei oikeastaan ollut. Harald Olausen otettiin huostaan kaksivuotiaana, kun hänen yksinhuoltajaäitinsä pahoinpiteli hänet niin, että otsaan jäi pysyvä arpi. Harry Potter -merkki, kuten hän itse sanoo. Elettiin 1960-lukua Kotkassa, ja Harald Olausen vietiin lastenkotiin. Ne eivät tuolloin olleet lempeitä paikkoja.

Olausen eli kaksivuotiaasta aikuiseksi asti huostaanotettuna: kolmessa lastenkodissa ja pienen hetken sijaisperheessä.

Tänään sunnuntaina Suomi pyytää perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulan suulla anteeksi Olausenilta ja muilta ennen vuotta 1983 lastensuojelun sijaishuollossa olleilta. Syitä anteeksipyyntöön on paljon, sillä viime keväänä julkaistun tutkimuksen mukaan huostaanotettuja lapsia pahoinpideltiin, haukuttiin, käytettiin seksuaalisesti hyväksi ja kohdeltiin monin tavoin huonosti. Tätä tapahtui sekä lastenkodeissa että sijaisperheissä.

”Pahimmillaan kyse on ollut lastensuojelun täydellisestä epäonnistumisesta”, sanoo historian professori Pirjo Markkola Tampereen yliopistosta.

Anteeksipyyntöön on päädytty juuri Markkolan tutkimuksen takia. Hän johti tutkimusta, jossa haastateltiin 300 sijoitettuna ollutta lasta. Tutkimus paljasti, että huostaanotettujen lasten kaltoinkohtelu oli vakavaa ja yleistä. Kyse ei ollut yksittäisistä poikkeustapauksista.

”Emme pysty sanomaan, kuinka suuri osa on joutunut kaltoinkohdelluiksi, mutta haastattelujen perusteella näyttää siltä, että tätä on tapahtunut melko yleisesti. Kuvaavaa on, että jokainen koulukodissa asunut kertoi fyysisestä väkivallasta”, Markkola sanoo.

Olausenin viimeisessä lastenkodissa oli hoitaja, jonka oli vaikea sietää suulaan ja näsäviisaan pojan kommentteja. Niinpä hän otti pojan silmätikukseen ja piti huolta, että tämä sai usein kuulla olevansa ”hullun äidin häiriintynyt pentu, josta ei tule koskaan mitään”.

Kun Olausen haistatteli vastaukseksi, hoitaja käski tappaa Olausenin kissan.

”Oikeastaan se oli kaikkien yhteinen kissa, mutta minä sitä hoidin. Kun tein läksyjä, kissa istui vieressäni. Viikkorahoillani kävin torilta ostamassa kissalle silakoita.”

”Rakastin sitä lihavaa kissaa. Hoidin sitä, kun minua ei kukaan hoitanut. Kun kissa tapettiin, jäin koulusta kotiin ja itkin koko päivän.”

Lapsuus lastenkodeissa oli yksinäinen ja pelokas, mutta oli siinä hyvääkin. Oli ensimmäisen lastenkodin uskovainen johtaja, joka otti Olausenin mukaansa pyhäkouluun ja kirkon tapahtumiin. Siellä sai peikkolimsaa ja kaakaota.

Oli Muru, vastapäisessä huoneessa asunut vähän vanhempi tyttö, joka luki romanttisia Hertta-kirjoja. Olausen lainasi niitä Murulta ja Viisikkoja kirjastosta ja luki yhdessä Murun kanssa.

”Sitten oli tietysti koulu. Koulu oli paikka, jossa minuakin kohdeltiin ihmisenä.”

Lastenkodissa Olausen oppi olemaan jatkuvasti varuillaan. Eniten hän pelkäsi toisia lapsia. Olausenia eivät työntekijät lyöneet, mutta toiset lapset löivät. Usein ja kovaa.

Viimeisessä lastenkodissa oli ”erkkari”, talo, jonne sijoitettiin vaikeimmat lapset. Juuri ne isot, pahat pojat ja tytöt, jota Olausen oli pelännyt koko ikänsä. Nämä olivat vastassa heti, kun Olausen palautettiin lyhyeksi jääneestä perhesijoituksesta takaisin lastenkotiin.

”Niitä oli ehkä kymmenen, ja ne hakkasivat minut takapihalla. Kukaan ei puuttunut siihen silloin eikä koskaan muulloinkaan.”

Lasten keskinäinen väkivalta tuli esiin myös Markkolan tutkimuksessa. Haastatellut kertoivat, miten isommat lapset pahoinpitelivät pienempiä ja käyttivät heitä seksuaalisesti hyväkseen.

Aikuiset eivät tähän puuttuneet. Joskus käytettiin myös tietoisesti rangaistuksena sitä, että annettiin toisten lasten pahoinpidellä.

”Sakinhivutusta pidettiin kasvatuskeinona”, Markkola sanoo.

Markkolan mukaan väkivaltaa ei voi selittää sillä, että kyse oli tuon ajan kasvatustavasta. Kuritusväkivallan käyttö kiellettiin lastensuojelulaitoksissa jo 1950-luvulla, koulukodeissa vuonna 1965 ja yksityiskodeissa 1983.

”Väkivalta kiellettiin laitoksissa paljon ennen kuin kodeissa. Ja jo ennen sitä ohjeet korostivat, että kurituksen piti olla kohtuullista. Haastatteluissa tuli kuitenkin esiin, että lapsia oli lyöty niin kovaa, että korvasta oli mennyt kuulo tai luita oli mennyt poikki. Se ei missään tapauksessa ole ollut kohtuullista.”

Reijo Hietanen

Tamperelainen Outi Paltta muistaa erityisen hyvin ensimmäisen joulunsa pahamaineisessa tyttöjen koulukodissa. Tytöt kerääntyivät juhlasaliin, jonne johtaja tuli pitämään puhetta.

”Johtaja tuli sinne humalassa, piti puheen, jossa haukkui meitä kaikkia huoriksi ja lähti kotiinsa jatkamaan joulunviettoa. Meidät vietiin takaisin huoneisiin ja pistettiin ovet lukkoon. Se oli sellainen joulu sitten.”

Paltta joutui koulukotiin lintsattuaan muutaman kerran koulusta. Sitä ennen hän oli lastenkodissa, jossa oli kohtuulliset olot.

”Lastenkoti ei nyt niin hirveä paikka ollut kuitenkaan. Siellä sai mennä vapaasti ulos ja koulua käytiin tavallisessa koulussa. Se oli paljon parempi ja vapaampi kuin koulukoti, jossa oli koko ajan ovet lukossa kuin vankilassa”, Paltta sanoo.

Paltta päätyi lastenkotiin vasta 14-vuotiaana, isänsä kuoleman jälkeen. Sitä ennen lapsuus oli ollut hyvää. Lastenkotiin Paltta ja hänen pikkusiskonsa päätyivät, kun isä kuoli ja äiti ratkesi sen jälkeen juomaan.

”Kyllä minä ymmärsin, että emme me kotonakaan olisi voineet olla, mutta koko ajan ajattelin, että ei tämä laitoshomma meitä pelasta.”

Koulukodissa piti jatkuvasti varoa pisteiden menetystä. Joka päivästä sai 20 pistettä, mutta pisteitä lähti, jos teki pienenkin virheen. 50 pistettä menetti, jos istui sängyssä päiväpeiton päällä. Myös ruokailun aikana puhuminen vähensi pisteitä.

”Pisteiden mukaan päästettiin lomalle ja siviiliin. Jos ei tehnyt virheitä, pääsi lomalle ensimmäisen kerran neljän kuukauden kuluttua. Sängyllä istuminen lykkäsi lomalle pääsyä kahdella ja puolella päivällä.”

”Kaikkein pahinta oli kuitenkin täydellinen vapauden riisto. Olot olivat kuin vankilassa. Kun koulu loppui, meillä teetettiin täyspäiväistä työtä ilman palkkaa. Siivosimme, teimme keittiö- ja navettatöitä. Se tuntui orjatyöltä.”

Sekä Markkolan tutkimuksessa että anteeksipyynnössä keskitytään vuosikymmenten takaiseen aikaan. Lastensuojelu on kuitenkin ollut voimakkaan kritiikin kohteina myös viime aikoina.

Neljä vuotta sitten Suomessa surtiin 8-vuotiaana kuolleen Eerikan tapausta. Eerikasta oli tehty lukuisia lastensuojeluilmoituksia, mutta hän ei saanut tarvitsemaansa apua vaan kuoli isänsä ja äitipuolensa kiduttamana vuonna 2012. Tuoreempi tapaus on Oulusta, jossa viranomaiset eivät puuttuneet pienen tytön pitkään jatkuneeseen hyväksikäyttöön, vaikka tytölle tehtiin lukuisia abortteja.

Sosiaalityön professori Leo Nyqvist Turun yliopistosta pitää lastensuojelun ongelmien suurimpana syynä ennaltaehkäisevien palvelujen karsimista. Perheitä ei auteta ajoissa, vaan apua haetaan lastensuojelusta sitten, kun tilanne on jo paha. Lastensuojelussa on liikaa asiakkaita eikä kaikkien ongelmiin ehditä paneutua kunnolla.

”Joissain kaupungeissa lähes 10 prosenttia lapsista on lastensuojelun asiakkaita. Ei heidän kaikkien kuuluisi olla siellä. Nyt lastensuojelussa hoidetaan lieviä perheongelmia, jotka voitaisiin hoitaa muutenkin. Toisaalta esimerkiksi perheväkivaltaa ei vieläkään tunnisteta, ja siksi vakaviin tapauksiin ei aina puututa”, Nyqvist sanoo.

Kun hallitus tänään pyytää Olausenilta anteeksi, hänen vastauksensa on selvä.

”En missään tapauksessa anna anteeksi. Meistä laitoslapsista moni on kuollut, ja elossa olevat eivät ole pystyneet kouluttautumaan vaan ovat sinnitelleet pienillä tuloilla ja huonon terveyden varassa. Jos hallitus nyt oikeasti on pahoillaan, se voisi vaikka tarjota meille mahdollisuuden keskusteluun ja kuntokartoitukseen.”

”Minä kannan lapsuuttani mukanani koko ajan. Olen yksinäinen mies. Pakenen ihmissuhteista heti, kun aavistan ongelmia ja muutan toiselle paikkakunnalle heti, jos jotain ikävää tapahtuu. Pakenen yhä niin kuin lapsena pakenin isoja poikia.”