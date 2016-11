Ministeri Rehula pyysi anteeksi huostaanotetuilta

Perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula esitti sunnuntaina valtiollisen anteeksipyynnön lastensuojelun sijaishuollossa kaltoin kohdelluille. Anteeksipyyntö esitettiin lasten oikeuksien päivänä Helsingissä.

Anteeksipyynnön taustalla on tutkimus lastensuojelun sijaishuollon olosuhteista vuosina 1937–1983. Jyväskylän yliopiston tutkimusryhmän tekemässä tutkimuksessa haastateltiin noin 300 tuona aikana sijoitettuna ollutta lasta.

Historian professori Pirjo Markkolan johdolla tehdyssä tutkimuksessa selvisi, että huostaanotettuja lapsia pahoinpideltiin, käytettiin seksuaalisesti hyväksi ja heitä kohdeltiin monin tavoin huonosti. Tätä tapahtui sekä lastenkodeissa, koulukodeissa että perhesijoituksissa.

Rehula totesi anteeksipyyntöpuheessaan, että lasten kaltoinkohtelu sijaishuollossa on koko suomalaisen yhteiskunnan häpeä ja epäonnistuminen.

”Yhteiskuntana me kannamme vastuun siitä, mitä teille on tapahtunut. Perhe- ja peruspalveluministerinä, Suomen valtion ja yhteiskunnan puolesta kaikille lastensuojelun sijaishuollossa kaltoinkohdelluille syvä, vilpitön anteeksipyyntö. Anteeksi”, Rehula sanoi.

Vastaavia tutkimuksia on tehty myös muissa maissa, ja valtiollisia anteeksipyyntöjä on esitetty. Ruotsissa, Irlannissa ja Kanadassa lastensuojelussa huonoa kohtelua saaneilta on pyydetty anteeksi. Näissä maissa on myös mahdollisuus saada korvaus kaltoinkohtelusta.