Tunne lapsesi temperamentti – Siitä riippuu, millaista tukea hän vanhemmaltaan tarvitsee

Vanhempien kasvatustyylillä on vaikutusta lapsen kehitykseen. Kasvatustyylillä on merkitystä ensimmäisten kouluvuosien aikana erityisesti silloin, kun lapsi on temperamentiltaan ujo, sosiaalisesti vetäytyvä tai haastava, selviää Jyväskylän yliopiston tuoreesta psykologian väitöskirjatutkimuksesta.

”Arat lapset hyötyvät vanhempien kannustuksesta ja ovat siitä muita riippuvaisempia. Sosiaalisesti vetäytyville lapsille on haitallista, jos heille ei osoiteta lämpöä ja tukea”, psykologi, tutkija Maryam Zarra-Nezhad sanoo.

Hänen väitöstutkimuksensa tarkastetaan Jyväskylän yliopistossa maanantaina. Sen mukaan ilman vanhemman tukea jääminen voi aiheuttaa aroille lapsille pelon ja surun tunteita ja myöhemmin jopa masennusta.

Temperamentiltaan haastavat eli hyvin aktiiviset ja voimakastahtoiset lapset hyötyvät puolestaan muita enemmän selkeiden rajojen asettamista, tutkimus kertoo.

Rajojen asettaminen ei tarkoita Zarra-Nezhadin mukaan ”ankaruutta” vaan esimerkiksi sitä, että lapsen kanssa sovitaan, että nukkumaan mennään aina kello yhdeksältä tai että tv:tä ei saa katsoa, jos läksyjä ei ole tehty.

Lasta syyllistävä kasvatustyyli on tutkimuksen mukaan haitallinen kaikille lapsille temperamentista riippumatta – vaikka sillä todettiin myös näennäisen myönteisiä vaikutuksia sosiaalisesti vetäytyviin lapsiin.

Heidän käytösongelmansa vähenivät, kun äiti vetosi syyllisyyden tunteisiin. Lapset oirehtivat silti sisäänpäin. Zarra-Nezhadin mukaan sosiaalisesti vetäytyvät lapset saattavatkin yrittää miellyttää äitiään oman hyvinvointinsa kustannuksella.

”Esimerkiksi sellaiset lauseet, että ”aina sinua saa hävetä” ja ”et osaa tehdä mitään oikein” saa lapsen tuntemaan syyllisyyttä ja että hänet on sivuutettu. Se voi aiheuttaa esimerkiksi masennusta, ahdistusta, aggressioita ja huonoa itsetuntoa ei vain lapsuudessa vaan myös myöhemmin aikuisena.”

Todellisuudessa kasvatustyylit sekoittuvat vanhemmilla, eikä kukaan ole pelkästään tukeva tai kuria korostava. Myönteiseen vanhemmuuteen kuuluu sekä kannustavuus että selkeiden rajojen asettaminen.

Siihen, miten vanhempi kasvattaa lapsiaan, vaikuttaa paitsi esimerkiksi vanhemman persoona ja sosiaalinen asema, myös yhteiskunta, Zarra-Nezhad sanoo. Seuraavaksi hän tutkii, miten lapsen temperamentti vaikuttaa vanhemman kasvatustyyliin.

Zarra-Nezhadin mukaan tutkimus auttaa vanhempia ja heidän kanssaan työskenteleviä ammattilaisia pohtimaan, millaisesta vanhemmuudesta ja kasvatustavoista erilaiset lapset hyötyvät eniten. Hänen neuvonsa vanhemmille onkin: tutustu lapseesi erittäin hyvin.

”Kaikkein tärkeintä on tuntea oma lapsensa ja hänen temperamenttinsa hyvin. Siten voi omaksua sopivan kasvatustyylin, joka tukee parhaiten lapsen sosiaalista ja emotionaalista kehitystä.”

Jyväskylän yliopiston tutkimus kertoo lähinnä äitien kasvatustyyleistä, sillä äidit osallistuivat tutkimukseen isiä enemmän. Sen perusteella kuitenkin näyttää, että äidin tuki on lapselle erityisen tärkeää, Zarra-Nezhad sanoo.

”Äidit näyttävät olevan enemmän lastensa elämässä läsnä vielä ensimmäisten kouluvuosien aikana. On tärkeää, että myös isät sitoutuvat lasten elämään ja päivittäisiin askareisiin ja osoittavat heille lämpimyyttä. Isien ei tarvitse odottaa siihen asti, kun lapsi on vähän vanhempi.”

Tutkijan mukaan lapselle on haitallista, jos vanhempien kasvatustyylit eroavat toisistaan: jos esimerkiksi äidin roolina on tukea ja kannustaa ja isän asettaa rajoja.

”Jos äidit osoittavat enemmän lämpimyyttä, lapsi sitoutuu emotionaalisesti enemmän äitiin. Se kasvattaa välimatkaa isän ja lapsen välillä.”

Väitöstutkimus perustuu kolmeen suomalaiseen pitkittäistutkimusaineistoon. Kolmeen osatutkimukseen osallistui yhteensä noin 700 3–9-vuotiasta lasta vanhempineen.