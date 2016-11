Suomalainen heittää peräti 13 kiloa tekstiilejä pois vuodessa – näin vanhat vaatteet voi hyödyntää

Viisi vinkkiä Eroon turhasta tekstiilistä Käyttökelpoiset eli ehjät ja täysin puhtaat tekstiilit kannattaa myydä kirpputorilla tai lahjoittaa hyväntekeväisyyteen. Niitä voi myös muokata itse tai muokkauttaa ompelijalla uuteen malliin. Märkä, haiseva, pahasti tahriintunut tai muuten hyvin huonokuntoinen tekstiili kuuluu sekajätteisiin, ei enää kiertoon. Jätehuolto kuljettaa sekajätteen poltettavaksi voimalaitokseen, jossa siitä syntyy sähköä ja lämpöä. Kuivan ja hajuttoman tekstiilin voi kierrättää, vaikka siinä olisikin reikiä tai pesunkestäviä tahroja. Vaateketjuista ainakin Lindex, KappAhl, H&M ja Seppälä ottavat vastaan yksityishenkilöiden tekstiilejä, samoin kuin Helsingissä toimiva kierrätyskauppa Recci. Vanhat pussi- ja aluslakanat voi viedä Finlaysonin myymälään. Alkuvuonna keräykseen kertyi lähes 20 tonnia käytettyjä lakanoita, joista on valmistettu räsymattoja myyntiin. Pienen tauon jälkeen keräystä jatketaan taas, tällä kertaa pysyvästi. Joissakin kunnissa voi olla erillisiä keräyslaatikoita tekstiilijätteelle. Hyödynnä mahdolliset keräyskampanjat. On myös työpajoja ja pienyrittäjiä, jotka muokkaavat poistotekstiileistä uusia tuotteita.

Janakkala

Kukaan ei enää käytä neuleita, jotka makaavat tiukasti paalattuna hämäläisessä teollisuushallissa.

Pian tekstiilimurskain repii ne suikaleiksi, ja toinen kone muokkaa suikaleet harmaaksi, pehmeäksi levyksi. Uusiokuitulevyn toiselle puolelle rullautuu rei’itettyä muovia, toiselle kierrätettyä kuitukangasta. Lopulta neule saa uuden elämän joulutähden kastelualustana.

Tällainen käytöstä poistuneiden vaatteiden uusiokäyttö on vielä harvinaista. Valtaosa lumpuista palaa voimalaitoksissa energiaksi.

Neuleista muun muassa kastelualustoja valmistava Dafecor Janakkalan Turengissa on toistaiseksi ainoa yritys, joka muokkaa teollisesti poistotekstiilejä uusiksi tuotteiksi.

Suomalaiset heittävät vuosittain pois arviolta yhteensä yli 70 miljoonaa kiloa erilaisia tekstiilejä. Asukasta kohden laskettuna se on 13 kiloa lumppua joka vuosi.

Tekstiilijätettä ei kuitenkaan kerätä laajamittaisesti erikseen, kertoo Tekstiili 2.0-pilotin projektipäällikkö Henna Knuutila. Hänen mukaansa syynä on se, ettei jätetekstiileille ole sopivia kierrätysratkaisuja.

”Ongelma on noussut aika nopeasti. Joitakin kymmeniä vuosia sitten tekstiilijätettä ei juuri syntynyt, kun kaikki käytettiin vaikkapa matonkuteiksi. Lisäksi vaatteet olivat ennen laadukkaampia ja kestävämpiä, eivätkä ihmiset ostaneet uutta samaan tahtiin kuin nyt”, hän sanoo.

Knuutila on mukana Telaketju-hankkeessa, jossa rakennetaan poistotekstiileille keräys-, lajittelu- ja jatkojalostuskokonaisuutta. Hanketta vetää Lounais-Suomen jätehuolto yhdessä VTT:n ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Mukana ovat myös kuntien jätelaitokset ja yritykset.

Vuoden alussa voimaan tullut jätelain asetus kieltää viemästä orgaanista jätettä, kuten tekstiilejä, kaatopaikalle. Tavallisen kuluttajan elämään uudistus ei ole juurikaan vaikuttanut, sillä uusien vaatimusten täyttäminen on jätehuollon vastuulla.

Loppuun kulutetut tekstiilit voi laittaa sekajätteeseen, joka kuljetetaan poltettavaksi voimalaitoksiin. Tämä on kuitenkin ympäristön kannalta huono vaihtoehto. Lähes 55 miljoonaa kiloa tekstiilejä päätyy Suomessa suoraan jätteiden sekaan.

Uusiokäytön pulmana on muun muassa logistiikka ja materiaalin hankinta. Suomi on pitkien etäisyyksien maa. Vaikka lumppua riittää, sen kuljettaminen tuotantolaitoksiin on hidasta.

Lisäksi lumpun määrä teollisiin tarpeisiin on moneen muuhun maahan verrattuna niukkaa. Esimerkiksi villalle, puuvillalle ja synteettisille materiaaleille on erilaisia hyödyntämistapoja, mutta tekstiilejä tulisi ensin kerätä riittävästi ja erotella ne toisistaan.

Uusia jalostustapoja kehitetään parhaillaan. VTT:llä on käynnissä kokeilu, jossa käytetyistä puuvillatekstiileistä valmistetaan uuden selluloosan liuotusmenetelmän avulla uutta kuitua tekstiiliteollisuudelle.

Muuten uusiokäyttö on ollut lähinnä pienten käsityöyritysten ja -pajojen varassa.

Dafecor valmistaa muun muassa öljyä imeviä mattoja teollisuuskäyttöön. Yrityksen toimitusjohtaja Risto Saha sanoo, että tekstiilien kierrätyksen tiellä on Suomessa vielä monia esteitä.

”Meiltä puuttuu tuoteinnovaatioita, joille olisi kysyntää. Se on suurin pullonkaula”, hän toteaa.

Vuodesta 1994 toiminut Dafecor on kasvanut maltillisesti. Turengissa yritys työllistää seitsemän ihmistä, lisäksi sillä on tehdas Jyväskylässä.

Juhani Niiranen / HS

Muokattavaa materiaalia olisi tarjolla enemmän kuin Dafecor pystyy hyödyntämään, mutta lopputuotteiden myyminen on haasteellista.

”Suomessa on ollut paljon vaateteollisuutta. Sitä on ollut vaikea saada kannattavaksi. Ei tämä ole yhtään sitä helpompi toimiala”, Saha sanoo.

Poistotekstiilejä syntyy monella tapaa. Tekstiiliteollisuudelta kertyy ylijäämää ja leikkuujätettä. Dafecorin tehdashallin kattoa kohti kohoaa myös kasoittain armeijan harmaita villasukkia ja -paitoja. Ne päätyivät Turenkiin, kun Puolustusvoimat uudisti varusmiesten asut. Yhdellä seinällä käsittelyä odottavat luksushotellin käytöstä poistetut kylpytakit.

Ja sitten ovat yksityisten ihmisten vaatteet, joita Dafecor ottaa vastaan nyt kaksi kertaa enemmän kuin vielä viisi vuotta sitten. Esimerkiksi SPR:n saamista lahjoituksista osa on niin huonokuntoisia, ettei niitä voi myydä eikä lahjoittaa enää vaatekäyttöön. Järjestöjen ja keräysten kautta saatava materiaali on valmiiksi lajiteltua – suoraan kuluttajilta tuleva materiaali ei.

”Pienten nyssäköiden vastaanottaminen, lajitteleminen ja perkaaminen ei oikein onnistu teollisessa mittakaavassa”, toimitusjohtaja Saha sanoo.

Pilottikeräyksiä on järjestetty muun muassa Jyväskylässä ja kauppakeskus Sellossa Espoossa. Niistä yrityksellä on enimmäkseen hyviä kokemuksia, vaikka myös ongelmia tuli ilmi.

”Jyväskylässä ulkotiloissa olevia keräysastioita käytettiin jopa jäteastioina. Meille vaatteen ei tarvitse olla ehjä mutta kuitenkin hajuton ja puhdas.”

Juhani Niiranen / HS

Tekstiilejä ottavat Suomessa vastaan myös jotkin vaateketjut, jotka toimittavat ne eteenpäin esimerkiksi kierrätysalan yritykselle Eurooppaan.

Telaketju-hankkeen Knuutilan mukaan olisi tärkeä tietää, miten poistotekstiili hyödynnetään ja missä. Ongelmana on, että suurelle osalle tekstiilijätteestä ei ole olemassa kierrätysratkaisuja edes koko Euroopassa.

”Pyrimme siihen, että tekstiilit saataisiin hyödynnettyä Suomessa tai ainakin Euroopassa, eli ei lähetettäisi ainakaan mitään pois silmistä, pois mielestä -tyyppisesti kolmansiin maihin”, Knuutila sanoo.

Parhaimmillaan Suomesta voisi tulla jopa eräänlainen tekstiilikierrätyksen mallimaa. Keräys, lajittelu ja jalostaminen työllistäisivät ihmisiä. Tekstiilien jalostamiseen hyödynnettäisiin suomalaista osaamista esimerkiksi sensoreissa ja robotiikassa.

”Testaisimme sitä Suomessa täällä olevalla volyymilla. Sen jälkeen samaa teknologiaosaamista voisi rakentaa ympäri maailmaa suomalaisten yritysten voimin”, Knuutila kuvailee.

Juttua varten haastateltu myös kehitysinsinööri Heli Haapeaa Jätelaitosyhdistys ry:stä.