Pihtiputaan mummo on nyt rekisteröity tavaramerkki – kunnan mummotyöryhmä ideoi lisää mummojuttuja

Pihtipudas on päättänyt ottaa kaiken irti kunnan kuuluisimmasta asukkaasta eli Pihtiputaan mummosta. Kunta on rekisteröinyt mummon viralliseksi tavaramerkiksi, jota yritykset ja yhteisöt voivat käyttää markkinoinnissaan.

Patentti- ja rekisterihallitus vahvisti tavaramerkin viime keväänä, mutta maanantaina Pihtiputaan kunnanhallitus sai käsiteltäväkseen ensimmäisen hakemuksen Pihtiputaan mummo -tavaramerkin käytöstä. Paikallinen kukkakauppa on suunnitellut mummon nimeä kantavan kukkakimpun, jolle se pyytää hyväksyntää kunnanhallitukselta.

Kukkakaupan tavaramerkkihakemuksesta kertoi ensimmäisenä Yle. Kunnanjohtaja Ari Kinnusen esitys on, että kukkakauppa saa käyttää tavaramerkkiä.

Mutta mummon hyödyntäminen ei jää tähän. Pihtiputaan matkailualueelle on valmistumassa Pihtiputaan mummon mökki, jossa voi kesäisin olla kaikenlaisia asukastapahtumia.

”Sellainen perinteinen, punainen”, Kinnunen luonnehtii mökkiä.

Tämän lisäksi kunta on perustanut ideointiryhmän, jonka tehtävänä on miettiä uusia keinoja käyttää mummoa kuntamarkkinoinnissa. Kunnassa on jo useiden vuosien ajan valittu Pihtiputaan mummo eli eri tavoin ansioitunut naispuolinen asukas.

Pihtiputaalla oli aikanaan mummoon liittyvä yhdistys, mutta sen toiminnan rauettua kunta on ottanut ohjat käsiinsä. Rekisteröinnillä on kunnanjohtajan mukaan haluttu varmistua, että Pihtiputaan mummo -tavaramerkkiä käytetään vastuullisesti ja hyvien tapojen mukaisesti.

Kinnunen toivoo, että kunnan kuuluisin asukas inspiroisi ainakin paikallisia yrittäjiä kehittämiin omia sovelluksiaan.

Pihtiputaan mummo -käsitteen kehitti edesmennyt Hämeen Sanomien päätoimittaja Allan Liuhala jo 1960-luvulla. Liuhalan lähtökohta oli, että uutiset piti kirjoittaa niin, että kansanihminen eli Pihtiputaan mummo ne ymmärsi.

Liuhala loi Tampereelle käytännönläheisen toimittajien koulutusohjelman, jonka opiskelijoille Pihtiputaan mummo tuli tutuksi.