Verkon erotiikkakaupat saavat mainostaa päivisinkin, koska huomautukset eivät tehonneet – ”Henkkamaukat voivat vetää aika paljon seksikkäämmällä linjalla”, puolustautuu yrittäjä

Aamuohjelman mainoskatko alkaa surisevalla äänellä.

”Hoida flunssa omin käsin”, jatkaa hunajaiselta kuulostava nainen.

Kyse on erotiikkavälineitä myyvän Kaalimato.comin mainoksesta.

Yrityksen tavaramerkiksi ovat muodostuneet pikkutuhmat ja vihjailevat mainokset. Ne pyörivät mainosradiokanavilla tauotta ja myös niihin vuorokaudenaikoihin, jolloin kuulolla on lapsiakin.

Kodeissa voikin kuulua kysymys, mitä ne oikein myyvät ja mikä ihmeen Kaalimato.

Vastaus löytyy Keravan Kumitehtaankadulta.

Suomen suurin erotiikkavälineiden verkkokauppa sijaitsee tiilitalon kolmannessa kerroksessa.

”Tällä hetkellä radiossa pyörivät nämä meidän flunssa-aiheiset mainoksemme. Kampanjoissamme huomioimme esimerkiksi vuodenajat ja tulossa olevat pyhät, joulut ja juhannukset”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Rosén.

Tuhatneliöinen varastohalli näyttää rautakaupalta. Hyllyistä ei kuitenkaan löydy ruuveja ja vasaroita vaan seksinukkeja ja dildoja.

”Turha odottaa punaista satiinia ja savua. Olemme ihan tavallinen verkkokaupan tilauskeskus”, Rosén naurahtaa.

Erotiikkatuotteiden kysyntä ja tarjonta kohtaavat näiden hyllyjen välissä. Postittaja sujauttelee tilattuja tuotteita arkisen näköisiin, logottomiin pahvilaatikoihin. Parhaillaan pakettiin menevät japanilaiset tanssihousut.

”Noita menee useita kymmeniä kuukaudessa. Ne ovat sellaiset käänteiset alushousut, joissa on tekopenis sisäpuolella.”

Aikuisviihdettä myyvillä nettikaupoilla menee hyvin.

Perinteiset kivijalkapornokaupat riutuvat, mutta verkossa toimivat yritykset kuten Kaalimato, HotLips ja Huippukiva tahkoavat vahvaa tulosta.

Huippukivan perustajiin kuuluva Lauri Hänninen kertoo liikevaihdon kasvaneen usean vuoden ajan.

”Kauppa on siirtynyt nettiin, jossa tuotteisiin saa tutustua rauhassa ja huomaamattomasti. Näen tulevaisuutemme hyvänä. Voimakas kasvu tulee jatkumaan”, Hänninen kertoo.

Samoilla linjoilla ollaan Kaalimadossa.

”Viime vuosina liikevaihtomme on liikkunut neljässä miljoonassa, voittoa on tullut jopa puolisen miljoonaa. Parhaimpina vuosina kasvumme oli 50 prosentin luokkaa”, kertoo yrittäjä Mika Nousiainen.

Hän omistaa Kaalimatoa pyörittävän Kentonec Oy:n. Yhtiö työllistää yksitoista ihmistä.

Nousiainen ei vierasta Kaalimadon rinnastamista armeijatavarakauppa Varustelekaan, yhteen Suomen menestyneimmistä verkkokaupoista, joka kasvoi miljoonia tahkoavaksi firmaksi omaperäisellä ja ajoittain seksipitoisella mainonnalla.

”Mehän teemme ihan samaa, mainostamme fiksulla huumorilla. Suunnitelmissamme on laajeta Pohjoismaihin. Ruotsissa olisi tilaa, koska siellä alalta puuttuu selkeä markkinajohtaja.”

Nousiaisen mukaan myös itämarkkinoille rantautumista on pohjustettu, mutta toistaiseksi suunnitelmista on luovuttu. Venäläisten ostovoima on heikkoa, eikä postikuljetusten perillepääsyyn voi luottaa.

Usko kotimarkkinoiden vetovoimaan on kuitenkin kova.

”Ihmiset tarvitsevat maitoa ja seksiä”, Nousiainen sanoo.

Janne Järvinen HS

Vuonna 2005 perustetun Kaalimadon kasvu on alusta asti perustunut ärhäkkään mainontaan, arvelee Nousiainen.

”Ihmiset muistavat vieläkin sauvakävely- ja joulupukkimainoksemme. Alussa olimme kyllä selkeästi rajumpia, sittemmin olemme korjanneet ja siistineet linjaamme. Enää ei puhuta seksileluista tai edes mainita sanaa seksi, pelataan vain mielikuvilla.”

Nousiainen nostaa esimerkiksi joidenkin vuosien takaisen kampanjan kiireisestä Marjukka-perheenäidistä.

”Siinä Marjukka sanoi, ’aina kun mulla on omaa aikaa, niin masturboin’. Sitä ei enää soiteta, tuli liikaa palautetta”, hän kertoo.

Nousiaisen mukaan nykyisin nähdään vaivaa, jotta mainonta herättäisi mahdollisimman vähän mielipahaa.

”Haemme huumoria ja oivalluksia, pilke silmäkulmassa. Mehän olemme siinä mielessä altavastaajia, että muut saavat mainostaa seksillä. Kaiken maailman henkkamaukat voivat vetää aika paljon seksikkäämmällä linjalla kuin meidän ala.”

Nousiaisen mukaan nykyinen linja on turvallinen. Se on tällainen: ”Mainostamme niin, etteivät lapset tajua, mutta aikuisilla herää ajatuksia. Olemme tarkkoja, ettei sääntöjä rikota”.

Myös Huippukivan yrittäjä Lauri Hänninen vakuuttaa yrityksen mainonnan noudattavan tarkasti lakia.

”Seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvältä kiinnostukselta nuoria ei voi suojata, enkä ymmärrä miksi pitäisikään. Aivan pienet lapset eivät ole kiinnostuneita aiheesta, ja hieman isompien kanssa mainos saattaa toimia avauksena seksistä puhumiseen”, Hänninen summaa.

Yrittäjät kertovat, etteivät ole saaneet radiomainoksistaan valituksia enää vuosiin.

Se ei kuitenkaan pidä täysin paikkaansa.

Erotiikkakauppojen päiväaikaan sijoitetusta radiomainonnasta tulevia valituksia ei vain enää käsitellä.

Mainonnan eettinen neuvosto antoi vuosien ajan useita kymmeniä huomautuksia kaikkien suurimpien erotiikkakauppojen mainoksista. Lausunnot eivät kuitenkaan sitoneet yrityksiä, vaan olivat suositusluonteisia, joten ne saattoi ohittaa olankohautuksella.

”Huomautuksilla ei ollut mitään vaikutusta yritysten menettelyyn, jonka vuoksi kesästä 2015 alkaen olemme toistaiseksi päättäneet olla antamatta lausuntoja mainostajien vastaavanlaisista mainoksista”, kertoo Keskuskauppakamarin alaisen Mainonnan eettisen neuvoston pääsihteeri Paula Paloranta.

Myös kilpailu- ja kuluttajavirasto saa valituksia erotiikkakauppojen mainoksista. Niitä ei käytännössä käsitellä, sillä virasto satsaa vakavampina pidettyihin uhkiin, kuten lapsille suunnattujen verkkopelirahastusten kitkemiseen.

Käytännössä siis mainoksista tehtyjä valituksia ei enää käsitellä, koska huomautuksilla ei ole vaikutusta. Ja koska huomautuksia ei enää tule, mainostajat katsovat mainosten olevan kaikin puolin hyvän maun mukaisia.

Kaalimadon Nousiaisen mukaan alalla ollaan valmiita lopettamaan mainonta päiväsaikaan, jos kaupallisten radiokanavien kattojärjestö Radiomedia niin linjaa.

”Haluamme vain yhtenevät pelisäännöt, jotka sitovat kaikkia toimijoita. Jos Radiomedia päättää, ettei yksikään alan yrityksistä saa mainostaa erotiikkatuotteita päiväaikaan, lupaamme kunnioittaa linjausta”, Nousiainen sanoo.

Radiomediassa näin jyrkkää linjausta ei pidetä tarpeellisena.

”Lähtökohtana on, että lapsille sopimatonta mainontaa ei saa lähettää radiossa ennen kello iltayhdeksää. Jos erotiikkatuotteiden mainoksia lähetetään radiossa päiväsaikaan, tulee niiden olla hyvän tavan mukaisia ja täyttää yhdessä sovitut kriteerit. Meidän korviimme ei ole viime aikoina kantautunut tietoa ylilyönneistä”, sanoo Radiomedian edunvalvontapäällikkö Johanna Halkola.

Hänen mukaansa kanavat suhtautuvat vakavasti lapsille sopimattomien mainosten kitkentään. Halkolan mielestä kyse ei kuitenkaan ole pelkästään radioista vaan viestimistä laajemminkin. Hänen mukaansa rajoituksiin ei ole syytä.

Kauppiaiden mielestä on pikemminkin kuulijan korvien välissä, jos erotiikkamainokset nostavat ärsytyskynnystä.

”Mikäli negatiivisia tunteita herää, kannattaa miettiä, mistä ne kumpuavat ja onko vika ihan oikeasti vain siinä, että joku myy netissä tekopeniksiä ja jopa mainostaa niitä. Toivon, ettei yksikään vanhempi onnistu siirtämään omaa seksuaalisuuteen liittyvää ahdistustaan lapsiinsa”, sanoo Huippukivan Hänninen.

Millaisena suomalainen seksuaalisuus sitten näyttäytyy erotiikkakauppiaille?

Markkinajohtaja Kaalimadon näkökulmasta suomalaisissa kodeissa harrastetaan nykyisin melko kokeilevaa seksiä.

Toimitusjohtaja Rosénin mukaan eniten tilataan perinteisiä valtavirtatuotteita, kuten liukuvoiteita, erilaisia sauvoja ja tekovaginoita, mutta kaiken kaikkiaan asiakkaista on tullut kokeilunhaluisempia.

”Sanoisin, että seuraava iso trendi liittyy sitomiseen ja alistamisleikkeihin”, Rosén arvioi.

Hänen mukaansa Fifty Shades of Grey -kirjasarjasta ja elokuvasta alkanut trendi jatkuu edelleen.

Rosén sanoo, että hyvinkin erikoisia tuotteita menee kaupaksi yhä enemmän.

”Aika erikoisena uutuutena pidän esimerkiksi penisporaa, niitä kuitenkin myydään yllättävän paljon.”

Huippukivan Hännisen mukaan tuotteita tilaavat nykyisin kaikenikäiset, sukupuolesta tai parisuhdestatuksesta riippumatta.

”Kuva erotiikkaliikkeessä asioivasta likaisesta miehestä ei todellakaan pidä paikkaansa”, Hänninen pohtii.

Kaalimadon Rosén jopa uskoo seksivälineiden olevan nykyisin ”ihan normaaleja kahvipöytäkeskusteluaiheita”.

Aihepiirin arkipäiväistymisellä on varjopuolensa.

HSTV:n studiossa vieraili lokakuussa julkisen pornolakon aloittanut Toni Jyvälä, joka kertoi kyllästyneensä kaikkialta alati tunkevaan aikuisviihteeseen.

Toni Jyvälä tunsi hukkuvansa pornoon – nyt hän yrittää lakolla selättää aikuisviihderiippuvuuden

HSTV:n studiokeskustelun vieraana pornoaddiktiksi itsensä määritellyt Toni Jyvälä. Hän elää parhaillaan sata päivää kestävässä aikuisviihdelakossa ja bloggaa siitä. Jyvälän saaman palautteen mukaan hänen tempauksensa on innostanut muita ryhtymään tukilakkoon.

Erotiikkatuotteita verkossa myyvät suomalaistoimijat korostavat kilvan, ettei heillä ole mitään tekemistä suoranaisen aikuisviihteen tai pornon kanssa.

”Emme myy lainkaan pornoa, jolle lapset ja nuoret eivät tietenkään saa altistua. Me myymme seksileluja, asusteita ja tarvikkeita. Seksivälineet ja aikuisviihde ovat kaksi eri asiaa, ja mahdolliset ongelmat liittyvät yleensä jälkimmäiseen”, sanoo Hänninen.