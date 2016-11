Avioliittoaloitteesta tuli perussuomalaisille periaatekysymys – Soini on uhannut hallituskumppaneitaan yhteistyön vaikeuttamisella

Perussuomalaiset ovat nostaneet hallituksessa metelin Aito avioliitto -kansalaisaloitteen käsittelystä. Perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini on jyrähtänyt hallituskumppaneilleen keskustalle ja kokoomukselle, että eduskunnan lakivaliokunnan on tehtävä kansalaisaloitteesta mietintö, joka käsitellään täysistunnossa.

Aito avioliitto -kansalaisaloite tähtää avioliiton säilyttämiseen miehen ja naisen välisenä. Samalla se kumoaisi lain sukupuolineutraalista avioliitosta, joka sallii paitsi avioliiton samaa sukupuolta oleville, myös adoptio-oikeuden. Laki on hyväksytty eduskunnassa ja astuu voimaan maaliskuun alussa.

Soinille asia on niin tärkeä, että hän on uhitellut jopa hallitusyhteistyön vaikeuttamisella, jollei aloite saa samanlaista käsittelyä kuin aloite sukupuolineutraalista avioliittolaista. Kansalaisaloitteista on yleensä tehty mietinnöt, joista on äänestetty, tai ne on hylätty yksimielisesti täysistunnossa.

Keskustalähteiden mukaan Soinin reaktiot ovat saaneet kohtuuttomat mittasuhteet. Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Sampo Terho oli kuitenkin maanantaina maltillinen.

”Kannatamme mietinnön laatimista asiasta”, hän tyytyi kommentoimaan.

Hallituskumppanien, keskustan ja kokoomuksen, edustajat lakivaliokunnassa olisivat olleet jo valmiita keskeyttämään koko aloitteen käsittelyn. Ainakin keskustan lakivaliokunnan jäsenet ovat saaneet puolueen johdolta selväsanaisen määräyksen, että mietintö on tässäkin tapauksessa pakko vääntää.

Kokoomuksessa koetaan samoin, vaikka lakivaliokunnan puheenjohtaja Kari Tolvanen (kok) ei halua puhua painostuksesta, vaan toiveista.

”Eihän se mikään salaisuus ole, että asia on perussuomalaisille tärkeä. Toiveita on esitetty mietinnön tekemiseksi, mutta eduskuntaryhmässä päätetään miten toimitaan.”

Aito avioliitto -kansalaisaloite on lainsäätäjille ongelmallinen, koska se pyrkii jo hyväksytyn aloitteen kumoamiseen. Lakivaliokunnalta odotetaankin nyt ratkaisua, joka toimisi ennakkotapauksena vastaaville tapauksille. Kukaan ei toivo aloitteiden ja vasta-aloitteiden kierrettä.

Asia on nyt lausunnolla perustuslakivaliokunnassa. Eduskunnan työjärjestys edellyttää, että jos asian perustuslainmukaisuudesta tai suhteesta ihmisoikeussopimuksiin on epäselvyyttä, valiokunnan tulee pyytää perustuslakivaliokunnan lausunto.

Kokoomukselle tuntuu sopivan, että perustuslakivaliokunta tyrmäisi aloitteet, joilla yritetään kumota toinen aloite. Tämän jälkeen lakivaliokunnan olisi helppo jättää mietintö tekemättä ja hyllyttää koko asia.

Perussuomalaisten enemmistö Soinin johdolla kannattaa perinteistä avioliittokäsitystä. Puolue haluaa avioliittoaloitteen täysistuntoon, koska se soisi mahdollisuuden julkiseen arvokeskusteluun. Samalla aloite saisi yhtä arvokkaan käsittelyn kuin muutkin aloitteet. Aito avioliitto -aloitteen allekirjoitti sentään noin 106 000 suomalaista.

Lopputulos on kaikissa vaihtoehdoissa sama. Eduskunnan enemmistö ei todennäköisesti kumoaisi jo hyväksymäänsä sukupuolineutraalia avioliittolakia. Vasta-aloite hylättäisiin joko lakivaliokunnassa perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta tai täysistunnossa mahdollisesta mietinnöstä äänestettäessä.