Hallituksen suunnitelma kivihiilen käytön kieltämisestä voi törmätä juridisiin esteisiin – kielto voisi johtaa korvauksiin energiayhtiöille

Hallituksen aikeet kieltää kivihiilen energiakäyttö lailla voivat törmätä juridisiin esteisiin. Kivihiilikielto voisi johtaa energiayhtiöille maksettaviin korvauksiin, varoittaa työ- ja elinkeinoministeriölle toimitettu asiantuntijalausunto.

Lisäksi laki, joka kuitenkin yhä sallisi kivihiiltäkin saastuttavamman turpeen energiakäytön, voisi törmätä EU:n valtiontukisääntöihin.

Energiaoikeuteen perehtynyt korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvos Alice Guimaraes-Purokoski varoittaa ministeriön tilaamassa lausunnossa, että kivihiilikiellolla valtio puuttuisi toiminnassa olevien kivihiilivoimaloiden omistajien omaisuudensuojaan. Hänen mukaansa uusia voimalaitosinvestointeja suunnittelevat tahot ovat voineet varautua siihen, että kivihiilen energiakäyttö käy vaikeammaksi. Sen sijaan nykyisten voimaloiden omistajilla ei ole ollut riittäviä mahdollisuuksia varautua kivihiilikieltoon.

”Tällaisen toiminnan kieltämisessä kokonaan ilman, että kiellon asettamista voitaisiin pitää luonnollisena jatkumona johdonmukaiselle ja pitkäjänteiselle kehitykselle, on kysymys voimalaitosten omistajien omaisuudensuojaan olennaisella tavalla puuttuvasta toimenpiteestä”, Guimaraes-Purokoski kirjoittaa.

”Kivihiiltä energialähteenä käyttävien voimalaitosten omistajat ovat laitoksensa toiminnan varmistamiseksi sitoutuneet monenlaisiin sopimussuhteisiin, joiden täyttäminen voi käydä ongelmalliseksi tai estyä kokonaan, mikäli kivihiilen käyttäminen energiantuotannossa kielletään lailla.”

Guimaraes-Purokosken mukaan laitosten omistajat saattaisivat olla oikeutettuja korvauksiin.

”Jo toiminnassa olevien kivihiiltä energialähteenä käyttävien voimalaitosten toiminnan estyminen sen vuoksi, että kivihiilen käyttöä energialähteenä ei lainsäädäntöteitse tehtävin ratkaisuin enää sallittaisi, rinnastuu tosiasiallisilta vaikutuksiltaan tällaisen omaisuuden pakkolunastukseen. Perustuslain pakkolunastussäädöksen nojalla toiminnan estymisestä tulisi suoritettavaksi täysi korvaus.”

Lausunnon mukaan mahdollinen korvaus olisi kuitenkin pienempi, mikäli laitoksen omistajan on mahdollista korvata kivihiili muilla polttoaineilla teknisesti ja taloudellisesti järkevällä tavalla.

Kivihiilikielto on yksi keino, jota hallitus harkitsee, kun se parhaillaan valmistelee tällä viikolla julkistettavaa energia- ja ilmastostrategiaansa. Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite kivihiilen energiakäytön lopettamisesta vuoteen 2030 mennessä, ja yksi mahdollinen keino tavoitteeseen pääsemiseksi on yksinkertaisesti kieltää käyttö lailla.

Lausunnossaan Guimaraes-Purokoski huomauttaa, että mikäli kivihiilikieltoa perustellaan hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä, hallitus joutuu perustelemaan, miksi se kuitenkin samaan aikaan sallisi turpeen energiakäytön jatkamisen.

Turpeen polton päästöt ovat suuremmat kuin kivihiilellä, mutta turve on hallituksen energiapoliittisissa linjauksissa niiden polttoaineiden listalla, joiden käyttöä halutaan edistää.

”Koska kieltotoimenpiteen ei ole kaavailtu koskevan turpeen energiakäyttöä, ei järjestelmä näyttäydy aivan johdonmukaisena. Turpeen erityisasema on tarpeen perustella mahdollista lainsäädäntöä valmisteltaessa”, Guimaraes-Purokoski kirjoittaa.

Riski on, että kielto voitaisiin tulkita EU-lainsäädännössä laittomaksi valtiontueksi, jolla halutaan suosia kotimaisen polttoaineen tuottajia ulkomaisten kilpailijoiden kustannuksella.

”Kivihiilen energiakäytön kieltämistä koskevaa lainsäädäntöä ei olisi välttämättä mahdollista pitää yleisenä, kaikkia voimantuottajia samalla tavalla koskevana ja siten sallittuna, vaan pikemmin valtiontukimielessä valikoivana.”

Tällöin komissio voisi vaatia Suomea muuttamaan lainsäädäntöään. Guimaraes-Purokosken mukaan on kuitenkin mahdollista, että turpeen erityisasema olisi mahdollista perustella esimerkiksi toimitusvarmuuden turvaamisella.