Poliisi tutkii Lahden Renkomäen apteekin toimintaa vaaran aiheuttamisena – kymmenille asiakkaille epäillään annetun vääriä annoksia tai lääkkeitä

Lahden Renkomäen apteekin epäselvyyksien epäillään vaarantaneen asiakkaiden terveyttä jopa vakavasti, kertoo Hämeen poliisilaitos. Lääkevaihtoon liittyvät epäselvyydet koskevat kymmeniä ihmisiä.

Tilanne on selvinnyt sitä kautta, kun apteekin asiakkaat ovat ottaneet yhteyttä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeaan. Fimea pyysi marraskuun alussa asiakkaita varmistamaan, että heidän saamansa lääkkeet vastaavat lääkärin määräyksiä.

Hämeen poliisilaitoksen rikostarkastaja Kimmo Kajosmaan mukaan Fimeaan on ottanut yhteyttä ainakin 50 henkilöä. Poliisi on saanut Fimealta toistaiseksi noin 20 henkilön tiedot.

Kajosmaan mukaan apteekin epäillään antaneen asiakkaille sekä vääriä lääkeannoksia että vääriä valmisteita.

”On tehty sellainen lääkevaihto, joka ei ole ollut sovelias tai lääkelain mukainen. Lääkkeen vaihtaminen sijaislääkkeeseen ei olisi ollut sallittua tai sitten on annettu väärän vahvuista lääkettä asiakkaalle”, Kajosmaa kertoo.

Poliisi epäilee Renkomäen apteekin apteekkaria nyt lääkerikoksesta, väärennyksestä ja vaaran aiheuttamisesta. Kajosmaan mukaan kenenkään henki ei ole kuitenkaan ole ollut vaarassa.

”Ainakin yhdessä tapauksessa on Fimean asiantuntijalausunnon mukaan tapahtunut vakava terveyden vaarantuminen. Useissa tapauksissa epäillään terveyden vaarantumisesta ja lääkehoidon vaarantumista.”

Kajosmaan mukaan apteekin henkilökuntaa on kuultu, mutta hän ei ota kantaa siihen, onko epäilty kiistänyt tai myöntänyt teot. Fimea on aiemmin kertonut, että apteekissa ei ole ollut viime aikoina muuta farmaseuttista henkilökuntaa kuin apteekkari itse.

Kajosmaan mukaan epäiltyjen tekojen motiivi on ainakin osittain epäselvä.

Väärennysepäily liittyy siihen, että lääketoimitustietoja olisi kirjattu virheellisesti apteekkijärjestelmään.

”Sinne on kirjattu esimerkiksi eri määrä lääkettä tai eri lääkettä, mitä on annettu. On tehty väärä merkintä järjestelmään, ja sitä kautta esimerkiksi lääkekorvaus on määräytynyt virheellisesti”, Kajosmaa sanoo.

Hänen mukaansa ei ole vielä selvyyttä, millaista rahallista hyötyä apteekkari olisi toiminnastaan saanut.

”Kela selvittää tätä puolta omassa tutkintapyynnössään. Summista ei ole vielä mitään tietoa, ovatko ne miten pieniä vai suuria.”

Kela tekee poliisille omaa tutkintapyyntöä reseptikeskukseen kohdistuneiden väärinkäytösepäilyjen vuoksi ja siksi, että se epäilee aiheettomien lääkekorvausten maksamista.

Helsingin Sanomat uutisoi aiemmin marraskuussa, että apteekin epäiltiin myyneen asiakkailleen eri lääkkeitä kuin resepteissä oli määrätty.

Poliisi pyytää edelleen apteekin asiakkaita varmistamaan, että heidän saamansa lääke vastaa määräystä. Jos lääke tai sen vahvuus eivät vastaa reseptiä tai lääkkeen toimittamisessa on ollut muita ongelmia, poliisi kehottaa ilmoittamaan asiasta Fimealle.

Renkomäen apteekki on suljettu ja Fimea on perunut apteekkarin toimiluvan aiemmin marraskuussa.