Kiinalaisten Suomi-huuma näyttää toteutuvan: yhtenä päivänä varattiin yli 5 000 Lapin-matkaa

Maailman suurin verkkokauppayhtiö Alibaba kertoi lokakuun lopussa aikovansa tuoda vuoden 2017 aikana Suomeen 50 000 kiinalaisturistia.

Yhtiön aikeet ovat jo ottaneet suuren askeleen eteenpäin, sillä Alibaban matkapalvelu Alitripin kautta oli jo viikko sitten myyty tuhansia matkoja. Pelkästään perjantaina 11. marraskuuta kaupaksi meni yli 5 000 matkaa napapiirille.

Lapissa ja sen maakuntakeskuksessa Rovaniemellä kiinalaisten Suomi-huuma otetaan vastaan ilolla, sillä Suomessa vierailevat kiinalaiset jättävät maakuntaan runsaasti rahaa.

Kiinalainen turisti kuluttaa yhdellä matkalla jo noin 656 euroa, mikä on enemmän kuin minkään muun maan kansalaiset. Tiedossa on siis sekä rahaa että työtä.

”Kyllä se tarkoittaa suoraan lisää työpaikkoja. Lapin matkailuala on vahvasti kausiluonteista, ja tavoitteena on muuttaa sitä ympärivuotisemmaksi. Kun pohjoiseen saadaan lisää ympärivuotisia työpaikkoja, sinne saadaan myös lisää asukkaita ja verotuloja”, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n toimitusjohtaja Timo Lappi sanoo.

Lappi painottaa moneen kertaan, että pohjoinen Suomi pitää saada ympärivuotiseen turistien käyttöön.

”Ei auta, että muutama kuukausi vuodesta on täyttä, jos suuri osa vuodesta on tyhjää. Aasialaisten kiinnostus Suomea kohtaan on Lapille tietenkin hyvä asia. Kun matkailu kasvaa, niin uusia investointeja tehdään sekä julkisella että yksityisellä puolella.”

Silti 50 000 henkilön määrä asettaa maakunnalle myös haasteita. Kuten esimerkiksi sen, miten kaikki turistit saadaan majoitettua.

”Lapissa on kyllä majoituskapasiteettia. Mahtuminen riippuu vähän siitäkin, että mille aikavälille tämä määrä ihmisiä jaetaan. Toiveena tietysti olisi, että turisteja tulisi kaikkina vuodenaikoina”, sanoo Timo Lappi.

Ympärivuotisen matkailu-Lapin puolesta puhuu myös lappilaisen Santa's Hotels -ketjun myyntijohtaja Jussi Perkkiö. Hotelliketju toimii yhtenä Alitripin suomalaisista yhteistyökumppaneista.

”Meidän on Lapissa päästävä irti kausiluonteisesta ajattelusta. Emme saa olla huolissaan suuresta turistien määrästä, vaan se täytyy ottaa hienona mahdollisuutena.”

Perkiön mukaan maakunnassa on kapasiteettia kiinalaisten majoittamiseen, kunhan määrä saadaan jakautumaan tasaisesti.

”Lapille 50 000 asiakasta on totta kai iso määrä, mutta kun se jaetaan koko vuodelle, niin ei se kuukautta kohden enää mikään mahdoton määrä ole”, Perkkiö sanoo.

Turistien määrän jakaminen kesäkuukausille ei ole Perkkiön mukaan mikään mahdottomuus.

”Meillä olevan tiedon mukaan noin 80 prosenttia kiinalaisista ostaa Eurooppaan suuntautuvan matkansa juuri kesäkuukausille.”

Helsingissä varsin tutut kiinalaisturistiryhmät ovat usein eläkeläisryhmiä, joiden käyttämät palvelut on usein ennalta ostettu ja maksettu. Lappiin tulossa olevat turistit ovat kuitenkin huomattavasti omatoimisempia, ja haluavat päättää käyttämänsä palvelut perille päästyään. Perkkiön mukaan Alitripin kautta Suomeen tulevat kiinalaisturistit ovat nuoria ja hyvin toimeentulevia.

”Suuri osa heistä on noin 18–35-vuotiaita. Heille kaikenlainen mobiilimaksaminen on arkipäivää. Suomalaisyrittäjille se tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla valmiutta ottaa vastaan heidän maksunsa. Täytyy olla heille sopivat sovellukset ja laitteet maksamista varten käytössä.”

Alitripin mukaan 50 000 turistia on heille pieni määrä. Kiinalaisturistien määrää rajoittaa toistaiseksi muun muassa se, että vain noin viidellä prosentilla maan kansalaisista on passi.

Kiinalaisturistien yöpymiset Suomessa kasvoivat jo viime vuonna yli 40 prosentilla 182 000:een. Suomen ulkoministeriö avasi tänä vuonna 13 uutta viisumikeskusta Kiinaan, jotta halukkaat turistit pääsisivät vaivattomasti Suomeen.

HS:n Aasian-kirjeenvaihtajan Mikko Paakkasen mukaan kiinalaistviitin voi suomentaa näin: ”Lentävä sika on tehnyt uuden ennätyksen vuoden 2016 tupla-11 -ostosfestivaalina. Yli 5 000 asiakasta valitsi napapiirin alueen. 204 asiakasta valitsi etelänavan.”

Lentävä sika eli Fliggy on Alibaban matkatoimisto. Tupla-11 on niin sanottu ”sinkkujen päivä” eli Alibaban keksimä verkkokaupan alennusmyyntipäivä 11.11.

Tviitti ei kuitenkaan suoraan mainitse Suomea, vaan nimenomaan napapiirin alueen, joka tässä yhteydessä voi tarkoittaa myös esimerkiksi Ruotsin ja Norjan napapiiriä.