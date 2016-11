Lintuinfluenssa leviää Euroopassa, Ruotsissa kehotus pitää siipikarja sisätiloissa – Suomen viranomaiset ”seuraavat tilannetta”

Fakta Älä koske kuolleeseen lintuun Jos näet kuolleen linnun tai eläimen, älä koske siihen, vaan ilmoita siitä kunnan eläinlääkärille. Viruksen tarttumista voi estää pesemällä kätensä kunnolla saippualla. Myös hyvä ruokahygienia suojaa virukselta, WHO muistuttaa.

Suomi ei ole vielä antamassa ohjeita Euroopassa leviävän lintuinfluenssan varalta. Ruotsi nosti suojatasoa maanantaina ja kehotti pitämään kaiken siipikarjan sisällä.

Lintujen influenssavirus H5N8 on levinnyt Euroopassa nopeasti. Se todettiin ensin kyhmyjoutsenessa Unkarissa lokakuun lopussa, ja muutama päivä myöhemmin sitä löytyi usealta siipikarjatilalta.

Havaintoja kertyi nopeasti Itävallasta, Pohjois-Saksasta, Hollannista ja Tanskasta. Sitä on löytynyt kanoista, ankoista ja kalkkunoista, mutta luonnossa virus näyttää tarttuvan etenkin tukkasotkiin, EU-komissio kertoo.

Tilannetta seurataan Suomessakin, kertoo Eviran ylitarkastaja Tiia Tuupanen.

”Siipikarjan pitämistä sisällä suositellaan muutenkin.”

Ulkona on lähinnä lintuja, joita pidetään harrastuksena esimerkiksi takapihakanalassa.

Virus on sukua lintuinfluenssavirukselle, jota oli EU-maissa kaksi vuotta sitten. Silloin sitä liikkui etenkin muuttolintujen aikaan. Maailman terveysjärjestö WHO odottaa, että tartuntoja tulee siksi edelleen.

Virus tuottaa tappioita siipikarjatiloille, mutta pahin uhkakuva on, että se muuntuu ja tarttuu myös ihmisiin. Vaara on nyt vähäinen, WHO sanoo. Toistaiseksi ei ole tiedossa yhtään tämän viruksen aiheuttamaa ihmistautia.

Sen sijaan toinen lintuinfluenssavirus, H7N9, on sairastuttanut äskettäin ihmisiä Kiinassa. Kaikkiaan sen on saanut 800 ihmistä.

Virus voi aiheuttaa vakavan taudinkuvan ja johtaa jopa kuolemaan, mutta se on harvinainen. Sairastuneet ovat useimmiten ihmisiä, jotka ovat jatkuvasti tekemisissä siipikarjan kanssa.

Kiinan-matkaajia WHO neuvoo välttämään lintutoreja ja siipikarjatiloja.

Lintujen omistajia Ruotsi kehottaa ottamaan siipikarjan sisään tai ainakin aitauksiin. Rehu ja juomavesi pidetään sisällä tai ulkona katoksen alla, ja lintujen kylpyvesi suojataan niin, että sorsat ja kahlaajat eivät pääse siihen.

Suomessa siipikarja on pidettävä sisällä lintujen kevätmuuton aikaan maaliskuusta toukokuuhun. Edellisen lintuinfluenssaepidemian aikaan annettu ohje on edelleen voimassa.

Euroopan ruokaturvallisuusvirasto Efsa on pohtinut viruksen leviämistä muuttolintujen mukana ja lupaa julkaista uusia ohjeita ensi vuonna.