Terveystalo ja Diacor yhdistyvät yli 7 000 työntekijän terveysjätiksi

Lääkäriketjut Terveystalo ja Diacor yhdistyvät. Fuusion myötä Helsingin Diakonissalaitoksesta tulee Terveystalon merkittävä omistaja.

Terveystalon toimitusjohtaja Yrjö Närhinen kehuu Diacoria hyvämaineiseksi terveyspalveluyritykseksi, joka täydentää Terveystalon verkostoa etenkin pääkaupunkiseudulla.

”Diacorilla on vahva pohja nimenomaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, Terveystalo taas näyttäytyy valtakunnallisena toimijana”, Närhinen kertoo.

”Haluamme mennä kohti suomalaista ankkurisijoittajaa. Diakonissalaitoksen omistus on merkittävä.”

Jos kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyy fuusion, siitä syntyy yli 7 000 työntekijän terveyspalveluyritys. Yhdistyvät yhtiöt ovat profiileiltaan hyvin erilaisia.

Diacorista omistaa enemmistön Helsingin Diakonissalaitos, yleishyödyllinen säätiö, joka tarjoaa muun muassa koulutus-, päihde- ja lastensuojelupalveluja. Toinen omistaja on LähiTapiola, joka myy osakkeensa Terveystalolle.

Diacor työllistää 700 henkilöä. Sen myynti oli vuonna 2015 noin 129 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on pääkaupunkiseudulla 13 lääkäriasemaa ja sairaala sekä lääkäriasema Turussa.

Terveystalo taas on verkostoltaan Suomen suurin terveyspalveluyhtiö. Yhtiön pääomistaja on pohjoismaalainen pääomasijoitusyhtiö EQT, sekä suorina omistajina lisäksi eläkeyhtiö Varma ja yhtiön johtajat. Sillä on valtakunnallisesti 170 toimipaikkaa ja yli 500 miljoonan euron kokonaismyynti. Yhtiö työllistää yli 6 800 ihmistä.

Helsingin Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo, että fuusion ensisijainen tavoite on Diacorin arvon kasvattaminen.

Diakonissalaitos omistaa noin 87 % Diacorista. Diakonissalaitoksen 150 miljoonan euron vuotuisesta liikevaihdosta yli 80 miljoonaa euroa tulee Diacorilta.

”Diacor on meille merkittävä omistus, jonka tuottojen avulla Diakonissalaitos voi tehdä perustyötään. Tulemme jatkossakin toimimaan hiekompien puolesta ja tarvitsemme siihen voimavaroja.”

”Haluamme myös olla mukana rakentamassa suomalaita sote-uudistusta”, Holmström lisää.