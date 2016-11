Talvimyrskyjen tuhoja ehkäistään ”sirkkelilennoilla” – seurasimme hurjapäistä raivausta ilmasta käsin

Tuulenpuuskat tarttuvat jatkuvasti pieneen punaiseen helikopteriin, joka heittelehtii rajusti. Lentäjä Joachim Berggårdh katselee silti vain alas ja keskittyy koneensa alta roikkuvaan lähes 400-kiloiseen puomiin.

Berggårdh ei ajattele lentävänsä. Hän sahaa.

Kaukana koneen alapuolella pyörii murhaavalla nopeudella yhdeksän suurta sirkkelinterää, jotka rusauttelevat puiden oksia poikki aivan sähkölinjan vierestä. Tämä on tarkkaa työtä.

Talvimyrskyjä ja lumimassoja odotellessa monessa voimayhtiössä pohditaan taas, kuinka ehkäistä sähkökatkokset.

Monet kiittelevät helikopterisahauksen etuja. Esimerkiksi Mäntsälässä ja lähikunnissa toimivan energiayhtiö Nivos Oy:n käyttöpäällikkö Jarno Virtanen sanoo, että säännöllinen helikopterisahaus on saanut tykkylumesta aiheutuneet viat loppumaan sahatuilla osuuksilla lähes kokonaan.

Yhtiöllä on 2 500 kilometriä sähköverkkoa, 14 000 asiakasta ja kokemusta siitä, että sen jakelualueella on monena vuotena ollut tykkylumikausi.

Nivoksen sähkölinjalla Hirvihaarassa maamiehistöä johtava Raimo Kari katsoo latvojen yläpuolella lentävää Berggårdhin kopteria.

”Tämä on nopeaa. Kopteri tekee kilometrin ehkä tunnissa. Parilta mieheltä siihen menisi helposti viikko. Ja kopterilla saa yläoksia, joihin ei maasta yllä”, Kari sanoo.

Kalle Koponen

Kopterisahaus ei ole ilmaista, mutta Kari uskoo, että hidas käsityö tulee silti kalliimmaksi. ”Maksaa sekin, kun kaksi miestä tekee viikon.”

Mutta tähän työhön tarvitaan lentäjä-ässiä. Kopterisaha heilahtelee vain metrien päässä sähkölinjasta. Väliin tulee haruksia ja poikittaislinjoja.

HS seurasi sahausta viime viikonloppuna Mäntsälässä. Paikalla oli myös Discovery Channel seuraamassa hurjapäistä touhua.

”Ei tässä enää lentämistä harjoitella, kyllä se pitää osata tässä vaiheessa”, Berggårdh sanoo. Lentäminen on niin lihasmuistissa, että hän ei edes koe lentävänsä vaan käyttävänsä sahaa. Tätä ei opita kädenkäänteessä.

”Se on pitkä tie. Kun uusi kaveri tulee taloon ja alkaa sahaamaan, ehkä tuhannen tunnin jälkeen hän alkaa tuottaa tulosta”, Berggårdh sanoo.

Sahauslento kestää yleensä vain runsaan tunnin kerrallaan. Ilmaan ei haluta nousta täydellä polttoainetankilla.

”Polttoaine painaa. Jos lähdetään liian raskaalla koneella ensimmäiset 15 minuuttia ovat vaikeita.”

Kopterisahauksessa tarvitaan kaikki ylimääräinen voima, jotta raskasta sirkkeliä kantava kone olisi ketterä.

Helikopterisahauksen tarvetta vähentää tulevaisuudessa se, että yhä useammin sähköjohdot kaapeloidaan maan alle, jolloin sään ääri-ilmiöt eivät pääse enää vaikuttamaan. Erityisesti tämä näkyy maaseudulla.

”Meillä esimerkiksi rakennetaan joka vuosi yli 2 500 kilometriä maakaapeliverkkoa. Se on yli kaksi kertaa Suomen päästä päähän. Meidän tavoitteenamme on nostaa verkon kaapelointiaste yli 70 prosenttiin vuoteen 2028 mennessä, kun se on nyt noin 35”, sanoo verkkojohtaja Jorma Myllymäki sähköverkkoyhtiö Eleniasta.

Kopterisahauksiin erikoistuneessa Heliwestissä ei olla kuitenkaan huolissaan leipätyön katoamisesta. Yhtiö sahaa muuallakin Euroopassa.

”Lopulta varsin pieni osa johdoista kaivetaan maahan, eikä Euroopan tasolla hirveästi kaiveta”, kehitysjohtaja Jan-Erik Luther sanoo.

Myös maasto vaikuttaa.

”On mäkiä tai muuten vaikeakulkuista maastoa, ei niitä siellä kaiveta”, Luther sanoo.

Kaikkialla maailmassa ei ole kopterisahaukseen kykyjä, yhtiö uskoo. Heliwest raivaa linjoja muun muassa Korsikassa, jossa paikalliset ovat heidän mukaansa epäonnistuneet.

”Uskaltaisin sanoa, että meillä on Suomessa vahva osaaminen. Täällä on kehitetty prosesseja, koulutusta ja sahoja. Meillä on myös tähän hommaan sopivat koneet.”

Suomesta löytyy myös pienehkö joukko Berggårdhin kaltaisia lentäjiä, jotka haluavat tehdä hurjapäistä hommaa ja pystyvät siihen.

”Tämä on erilaista kuin normaali lentäminen.”