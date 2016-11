Suomi tuhlaa rahaa tauteihin, jotka voitaisiin estää

Suomi käyttää eurooppalaisittain paljon rahaa sairauspäivärahoihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin. Osa siitä voi olla hukkaan mennyttä rahaa, koska monia sairauksia voitaisiin ehkäistä ennalta.

Tämä ilmenee talousjärjestö OECD:n ja EU:n yhteisestä raportista, joka luo katsauksen terveyteen Euroopassa. Se vetää yhteen useiden tutkimusten tuloksia, ja kertoo niin ihmisten terveydestä ja elämäntavoista, terveysmenoista ja terveydenhuollon toiminnasta kuin hoitoon pääsystäkin.

EU-mailta menee yli sata miljardia euroa vuodessa sellaisten sairauksien takia, jotka olisi voitu ehkäistä ennakolta. Niiden takia menetetään myös yli kolme miljoonaa työvuotta.

Suomen menot sairauspäivärahoihin ja työkyvyttömyyseläkkeisiin ovat Euroopan kärkipäässä.

Niitä aiheuttavat etenkin sairaudet, joita voitaisiin ehkäistä. Raportti laskee sellaisiksi sydän- ja verisuonitaudit, diabeteksen, monet syövät, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä mielenterveyden häiriöt.

Nämä sairaudet vaikuttavat tuntuvasti yli viisikymppisten työllisyyteen, raportti huomauttaa. Jos sairauksia on yksi, 70 prosenttia 50–59-vuotiaista on töissä. Jos sairauksia on kaksi, enää joka toinen sen ikäinen on töissä, mutta terveistä 74 prosenttia.

Yhdysvalloissa on laskettu, että viikkotyöajasta menetetään yksi tunti masennuksen takia.

Raportin mainitsemat sairaudet ovat yleisiä myös Suomessa. Työkyvyttömyyseläkkeelle mennään etenkin mielenterveyden häiriöiden takia, ja paljon eläkkeitä alkaa myös tuki- ja liikuntaelinten sekä verenkiertoelinten sairauksien takia.

Sairaudet myös kärjistävät väestöryhmien välisiä terveyseroja, raportti huomauttaa. Niitä on useammin ihmisillä, joiden koulutus jäi lyhyeksi ja joiden palkka on pieni.

Tämäkin on havaittu Suomessa, ja terveyseroja on yritetty kaventaa useiden vuosien ajan. Erot näyttävät silti vain kasvavan.

Yli 50-vuotiaiden työllisyydessä näkyy myös elintapojen vaikutus. Hoikat yli 50-vuotiaat ovat työelämässä todennäköisemmin kuin lihavat ikätoverinsa, osoittaa 14 EU-maan maan ja 18 000 työntekijän vertailu.

Sama näkyy tupakoinnissa ja runsaassa alkoholin käytössä. Tupakoimattomat ja vähän tai kohtuullisesti juovat ovat töissä useammin kuin tupakoivat ja paljon alkoholia käyttävät.

Maiden pitää ehkäistä sairauksia ponnekkaammin, raportti vaatii. Nyt EU-maat käyttävät kansanterveyden edistämiseen vain kolme prosenttia terveysmenoistaan.

Satsaus toisi selvää säästöä, raportti muistuttaa. Hallituksilla on jo nyt käytössä keinoja, joilla ne voivat edistää kansanterveyttä. Sellaisia ovat raportin mukaan esimerkiksi alkoholin, tupakan ja sokerijuomien verottaminen.