Todistajat kuvailevat hukkumiskuolemista syytettyä miestä pelottavaksi ja pitkävihaiseksi: ”Humalassa hän voi tehdä ihan mitä tahansa”

Tuttaviensa hukuttamisista ja tapon yrityksistä syytetty viisikymppinen kontiolahtelainen mies on tuttaviensa mukaan väkivaltainen ja pelottava henkilö, joka on myös pitkävihainen ja kostonhaluinen.

Tämä käy ilmi poliisin esitutkinta-aineistosta, joka tuli julkiseksi keskiviikkona henkirikosoikeudenkäynnin alkamisen myötä.

Erään todistajana kuullun tuttavan mukaan mies on ”humalassa arvaamaton ja hänellä voi hermo mennä hyvinkin pienistä asioista”.

”Yleensä hän juo aina 80-prosenttista viinaa raakana”, tuttava kuvailee. ”Humalassa hän voi tehdä ihan mitä tahansa.”

Kontiolahtelaista maanviljelijää syytetään yhteensä kolmesta taposta ja viidestä tapon yrityksestä. Epäillyt rikokset tapahtuivat vuosina 2007–2014 Viinijärvellä hänen hallinnassaan olevan mökin lähistöllä.

Syytteiden sisällöstä ja syyttäjän näkemyksistä voi lukea tarkemmin tästä uutisesta.

Syytetty kiistää rikokset.

Esitutkinnan aikana useat ihmiset ilmoittivat poliisin mukaan pelkäävänsä henkirikoksista syytettyä miestä omasta tai läheistensä puolesta, jos he toimivat vastoin hänen tahtoaan tai vaativat hänelle rangaistusta rikoksista.

Esimerkiksi eräs todistaja kertoi joutuneensa miehen pahoinpitelemäksi ilman oikeaa syytä. Todistaja ei ollut omien sanojensa mukaan uskaltanut vaatia miehelle rangaistusta koston pelossa.

Lisäksi todistaja oli löytänyt koiransa puuhun sidottuna ja kepillä kuoliaaksi hakattuna. Todistaja uskoo, että syytetty oli tehnyt tämänkin teon.

Toinen todistaja kertoi, että syytetty on selvänä asiallinen mutta päihtyneenä aggressiivinen ja vihainen.

”[Syytetyn nimi] on hirveän äkkipikainen ja minua pelottaa että mitä [syytetty] voi tehdä minulle tai perheelleni. Olen nähnyt [syytetyn] ilmeen, kun hän on vihainen ja pidän häntä pelottavana, kun hän on humalassa”, todistaja sanoo.

Hänen mukaansa syytetyssä ”syttyy voimakas aggressiivisuus alta aikayksikön”.

Esitutkinnassa useat henkilöt ovat myös kertoneet tulleensa huumatuksi syytetyn seurassa.

Kaikkia oikeudessa käsiteltäviä henkirikoksia yhdistää se, että niiden epäillään tapahtuneen syytetyn hallitseman kesämökin vesistössä. Erään todistajan mukaan mökillä on vieraillut syytetyn mukana lähinnä ryyppyporukoita.

Useat henkilöt kertoivat syytetyn seurassa tekemistään veneretkistä poliisikuulusteluissa. Ajatus veneilemään lähdöstä on esitutkinnan mukaan tullut syytetyltä. Hän on myös vaatinut mökkiseurueitaan lähtemään vesille.

”Veneilemään on lähdetty siitä huolimatta, että veneeseen lähteneet henkilöt ovat olleet yleensä vahvassa humalassa eikä kenelläkään ole tavallisesti ollut yllään pelastusliivejä. Lisäksi veneretkillä on ollut usein mukana lähes uimataidottomia henkilöitä”, keskusrikospoliisin toteaa esitutkinnan johdannossa.

Veneretkillä käytetyt soutuveneet ovat poliisin mukaan olleet ylilastattuja. Syytetyllä on ollut usein tapana hypätä veneestä veteen ja uida rantaan.

Esitutkinnan mukaan syytetty tunnetaan hyvänä uimarina. Todistajat ovat kertoneet, että hän on uinut jopa kilometrien matkoja järven selällä.

Syytetty kiisti kuulusteluissa olevansa arvaamaton, kun poliisi kysyi asiasta.

Kuulustelija tiedusteli syytetyltä myös, pitääkö hän ympärillään olevia henkilöitä talutusnuorassa kuten eräs henkilö kertoi poliisille.

”En ymmärrä, miten hän on minua kohtaan tuollaista mennyt puhumaan”, syytetty vastasi.

Poliisi