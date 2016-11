Ammattikoulujen suurremontti – lakiluonnos siirtäisi ammatillisen koulutuksen osakeyhtiöihin, kuntaliitto vastustaa

Ammatillista koulutusta ei pidä yhtiöittää, sanoo Suomen kuntaliitto. Liiton mukaan kuntien pitää voida vastakin järjestää ja rahoittaa sekä ammatillista että lukiokoulutusta paikallisten tarpeiden mukaan.

Ammatillisen koulutuksen mahdollinen siirto osakeyhtiöihin sisältyy marraskuun alussa julkistettuun luonnokseen uudeksi laiksi. Se tähtää laajaan ammattikoulutuksen reformiin, joka koskee noin 300 000:ta opiskelijaa.

Uudistuksessa yhdistetään esimerkiksi nuorten ja aikuisten ammattikoulutuksen säätelyä, viedään opintoja ja niiden arviointia työpaikoille sekä muutetaan rahoitus nykyistä enemmän tuloksiin perustuvaksi.

Lainmuutoksien on määrä tulla voimaan vuonna 2018, mutta ammatilliseen koulutukseen kohdistuvia mittavia rahoitusleikkauksia ryhdytään toteuttamaan jo ensi vuonna noin 200 miljoonan euron edestä.

Lakiluonnoksessa todetaan, että ammatillisen koulutuksen yhtiöittämistä ei ehdittäisi aikataulusyistä tehdä vielä 2018, mutta vuonna 2020 se voitaisiin toteuttaa, mikäli hallitus siihen päätyy.

Kun aluehallinto- ja maakuntauudistusta valmisteltiin, oli esillä myös toisen asteen koulutuksen siirto maakuntien vastuulle. Ajatuksesta kuitenkin luovuttiin, ja keväällä 2016 hallitus linjasi, että sivistyksen edistäminen jää vastakin kuntien tehtäväksi. Käytännössä se tarkoittaa varhaiskasvatusta, peruskoulua sekä ammatillista koulutusta ja lukiota.

Nykyään ammatillisen koulutuksen järjestämislupa voidaan myöntää kunnille, kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille tai säätiöille. Lukumääräisesti eniten on yksityisiä ammattioppilaitoksia, mutta opiskelijamäärien mukaan mitattuna suurimmat järjestäjät ovat kuntia ja kuntayhtymiä. Vuoden alussa ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjiä oli yhteensä 126, joista noin 80 oli yksityisiä.

Vaihtoehtona nykyiselle mallille luonnoksessa mainitaan, että esimerkkiä otettaisiin ammattikorkeakouluista, jolloin toimiluvat myönnettäisiin vastedes erityisille ammatillisen koulutuksen osakeyhtiöille. Niiden tulisi olla voittoa tavoittelemattomia.

Perusteluissa todetaan, että rahoitus kohdistuisi osakeyhtiössä mahdollisimman täysimääräisesti siihen toimintaan, johon se on osoitettu. Osakeyhtiömuotoisuus mahdollistaisi luonnoksen mukaan myös nykyistä laajemman ja syvällisemmän yhteistyön työelämän kanssa.

Kuntaliitto sen sijaan pitää tärkeänä, että kunnat ja kuntayhtymät voivat vastakin toimia ammatillisen koulutuksen järjestäjinä. Kuntien ja valtion tulee sen mukaan myös rahoittaa ammatillista koulutusta yhdessä.

”Ammatillisella koulutuksella on keskeinen rooli kunnan elinvoiman edistämisessä”, huomauttaa johtaja Terhi Päivärinta Kuntaliitosta.

Päivärinnan mukaan ehdotus veisi kunnilta rahoituksen myötä mahdollisuuden ohjata ammattikoulutusta. Yhtenä valtion ohjauksen muotona on luonnoksissa pidetty myös tulossopimusneuvotteluita valtion ja koulutuksen järjestäjien välillä, kuten korkeakouluissa jo tehdään. Tulosneuvottelujen esteenä on nähty se, että ammatillisen koulutuksen järjestäjiä on yhä melko paljon eli yli sata.

Päivärinta pelkää myös, että lukiokoulutus ja ammattikoulutus eriytyisivät, jos ammattikouluista tehtäisiin osakeyhtiöitä, joita valtio voimakkaasti ohjaisi.

”Pitäisi huolehtia siitä, että ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla säilyisi mahdollisuus suorittaa opintoja myös lukiosta”, Päivärinta sanoo.

Kuntaliiton hallituksen työvaliokunta julkisti keskiviikkona oman lausuntonsa ammatillisen koulutuksen reformista, jota se sinänsä pitää tarpeellisena. Valiokunta kuitenkin ihmettelee, että esityksellä samalla tunnutaan valmisteltavan ammatillisen koulutuksen siirtämistä valtion ohjauksessa oleviin ammatillisen koulutuksen osakeyhtiöihin vuoden 2020 alusta.

Kuntaliiton mukaan ammatillisen koulutuksen järjestämisluvissa pitäisi tarkemmin määrätä perusopetuksen päättäneiden koulutustehtävä, jotta kaikki nuoret pääsisivät jatko-opintoihin.

Reformin tavoitteena on myös tiivistää koulutuksen ja työelämän yhteistyö, mitä Kuntaliitto kannattaa mutta epäilee, pystyvätkö ammatillisen koulutuksen järjestäjät toimimaan kaikissa tilanteissa lakiesityksen vaatimalla tavalla.

Esityksen mukaan yritysten ja julkishallinnon tulee osallistua opiskelijoiden osaamisen osoittamiseksi järjestettävien näyttöjen toteuttamiseen ja myös osaamisen arviointiin.

Opiskelijat suorittavat joka vuosi noin 1,3 näyttöä osana tutkintoaan. Näyttöjä on nykyisellä noin 300 000 opiskelijamäärällä arvioituna 390 000 kpl vuodessa.