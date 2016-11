Näin hallitus aikoo tehdä Suomesta päästöttömän

Hallitus julkistaa tänään odotetun ja takuuvarmasti ristiriitoja herättävän listan toimista, joilla Suomi kantaa kortensa kekoon ilmastonmuutoksen vastaisessa kamppailussa. Samalla hallitus pyrkii vähentämään energiariippuvuutta ja korjaamaan vaihtotasetta.

Vuoden verran valmisteilla ollut energia- ja ilmastostrategia sisältää konkreettisia, vuoteen 2030 ulottuvia toimenpiteitä, ja hahmottelee samalla reittiä pidemmälle päästöttömään tulevaisuuteen. Vuoteen 2050 ulottuvissa laskelmissa arvioidaan, millaisia vaikutuksia sillä olisi, jos Suomi luopuisi kokonaan fossiilisista polttoaineista, ja kaikki energia tuotettaisiin ydinvoimalla ja uusiutuvilla.

Artikkeliin liittyvät Hallitus leikkaa tuntuvasti uusiutuvan energian tukea – tuulivoiman terveysvaikutukset selvitetään 18:07

Strategian linjauksilla on valtavat taloudelliset vaikutukset. Jatketaanko uusiutuvan energian tuotantotukia? Kuinka paljon biopolttoaineita halutaan liikenteeseen? Tuetaanko sähköautojen ostamista? Kielletäänkö kivihiilen käyttö? Vastaukset muun muassa näihin kysymyksiin ohjaavat sitä, mihin miljardien ja taas miljardien eurojen arvoiset investoinnit jatkossa ohjautuvat.

Energia- ja ilmastostrategiaa voi kuvailla hallituksen suunnitelmaksi siitä, kuinka erilaiset kansainväliset ja kansalliset energia- ja ilmastotavoitteet Suomessa täytetään.

Ilmastopolitiikan tärkein paperi on Pariisin ilmastosopimus, jonka allekirjoittajana Suomi on sitoutunut pitämään ilmaston lämpenemisen alle 2 asteessa. EU-maat ovat puolestaan sopineet, että vuoteen 2030 mennessä Euroopan kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään 40 prosenttia vuoden 1990 tasosta. Lisäksi uusiutuvan energian osuus koko EU-tasolla nostetaan 27 prosenttiin ja energiatehokkuutta parannetaan 27 prosenttia.

Hallitusohjelmaan on kirjattu lisäksi tarkempia ja osin pidemmälle meneviä tavoitteita. Uusiutuvan, päästöttömän energian osuus halutaan nostaa yli 50 prosenttiin vuonna 2030. Energiaomavaraisuus halutaan nostaa 55 prosenttiin. Hallitus haluaa puolittaa myös tuontiöljyn käytön sekä lopettaa hiilen energiakäytön vuoteen 2030 mennessä.

Lisää uusiutuvia

Suomi etenee hyvää vauhtia uusiutuvan energian osuuden kasvattamisessa. Uusiutuvan energian osuus kaikesta kulutetusta energiasta nousi viime vuonna jo lähelle 40 prosenttia, mikä on toiseksi korkein EU:ssa. Nykyisillä toimenpiteillä uusiutuvan energian osuuden ennustetaan nousevan 47 prosenttiin vuonna 2030, joten hallitusohjelman 50 prosentin tavoite ei jää kauaksi.

Sen sijaan hallitusohjelman tavoite nostaa omavaraisuusaste energiassa 55 prosenttiin on hieman vaikeampi täyttää. Kotimaista energiantuotantoa pitäisi syntyä 14 terawattitunnin verran.

Iso kysymys on, kuinka investointeja uusiutuviin pidetään yllä. Nykyiset tuet erityisesti tuulivoimalle ovat veronmaksajille kalliita ja heikentävät tuulivoiman hyväksyttävyyttä. Toisaalta konsulttiyhtiö Pöyryn mukaan ilman uusia tukijärjestelmiä Suomessa ei juuri investoitaisi tuuli- ja aurinkovoimaan ensi vuosikymmenellä. Hallitus haluaa uuden, kustannustehokkaan tukimallin, joka ei suosi yksittäisiä teknologioita.

Hallitus on esittämässä kilpailuttamiseen perustuvaa tuotantotukea, johon hyväksytään vuosina 2018–2020 enintään kahden terawattitunnin verran uutta uusiutuvaa tuotantoa. Uutta tuulivoimaa ei hyväksytä tuen piiriin ennen kuin tuulivoiman terveysvaikutuksista on tehty puolueeton tutkimus.

Liikenteen päästöt kuriin

Ilmastopolitiikan vaikein osa Suomelle on päästökaupan ulkopuolisten sektoreiden eli liikenteen, asumisen ja maatalouden päästöjen leikkaaminen. EU-tavoitteiden mukaan Suomen on leikattava näiden sektoreiden päästöjä 39 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, ja iso osa vähennystarpeesta kohdistuu liikenteeseen. Päästöjä on vähennettävä niin henkilöautoilussa kuin raskaassa liikenteessäkin.

Hallitusohjelmassa halutaan nostaa uusiutuvien polttoaineiden osuus liikenteessä 40 prosenttiin, kun osuus on nyt noin viidennes. Nykytoimilla ei päästä lähellekään tavoitetta, joten voimakasta ohjausta tarvitaan. Hallitus haluaa edistää erityisesti biopolttoaineiden käyttöä, joten se tarkoittaa sekoitevelvoitteen kiristämistä ja mahdollisesti tukia uusille jalostamoille. Biopolttoaineet ovat avainasemassa myös toisen hallitusohjelman tavoitteen eli tuontiöljyn käytön puolittamisen kohdalla.

Hallitus joutuu pohtimaan myös, kuinka se saa suomalaiset vaihtamaan vanhat autonsa uusiin, vähäpäästöisiin ja vaihtoehtoisia energialähteitä käyttäviin. Esimerkiksi sähköautoja on Suomessa tällä hetkellä alle tuhat, ja ilmastotavoitteet edellyttävät niiden tuntuvaa lisäämistä.

Irti kivihiilestä

Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin yltäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että maailman on lähivuosikymmeninä lopetettava fossiilisten polttoaineiden käyttäminen. Hallitusohjelmaan onkin kirjattu, että kivihiilen energiakäyttö Suomessa loppuu vuoden 2030 jälkeen.

Kysymys kuuluu, mikä on paras tapa päästä tavoitteeseen. Konsulttiyhtiö Pöyryn mukaan fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee jo nykyisillä ohjaustoimilla Suomessa merkittävästi, mutta kivihiili pysyisi silti osana energiapalettia myös vuonna 2030.

Hallitus aikoo käynnistää valmistelun laista, jolla kielletään kivihiilen käyttö. Täyskiellosta ei olisi kyse, vaan hiilen käyttö olisi sallittua teollisissa prosesseissa ja varmuuspolttoaineena.

Ristiriitaista hallituksen tavoitteissa on, että vaikka kivihiilestä halutaan eroon, sitäkin saastuttavampi turve kuuluu niiden polttoaineiden listalle, joiden käyttöä hallitus haluaa edistää.