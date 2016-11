SAK:n pääekonomisti Olli Koski siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöön

Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n pääekonomisti Olli Koski, 37 siirtyy työ- ja elinkeinoministeriöön (TEM). Koski on määrä nimittää torstaina valtioneuvoston istunnossa TEM:n elinkeino- ja innovaatio-osaston johtajaksi.

Koski siirtyy uuteen tehtävään loppiaisen jälkeen. Koski kertoo hakeneensa työtä itse.

”Olen työskennellyt SAK:ssa 12 vuotta. Uusiin mahdollisuuksiin täytyy tarttua, kun niitä ilmenee”, Koski sanoo HS:lle.

Koski odottaa uutta työtään innolla.

”Tehtävän sisältöä vielä vähän määritellään. Idea on, että elinkeinopolitiikkaan halutaan enemmän ekonomistiosaamista ja -näkökulmaa.”

”Tarkoitus on TEM:ssä alkaa harjoittaa enemmän tietoon perustuvaa elinkeinopolitiikkaa; analysoidaan vaikuttavuutta ja luodaan yhteyksiä tutkimusyhteisöön”, Koski hahmottaa.

Rahan takia ei Koski SAK:sta lähde.

”Kokonaiskompensaatio ei juurikaan muutu. Tämä on tosi mielenkiintoinen haaste. Organisaatio on TEM:ssä uusittu ja tämä on uusi osasto.”

Koski on jo kertonut uudesta työstään SAK:n johtoryhmälle.