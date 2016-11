Hallituksen ilmastopaketti maksaa miljardin – tavoittelee 250 000:ta sähköautoa ja patistaa suomalaiset kävelemään enemmän

Hallitus hyväksyi torstaina uuden energia- ja ilmastostrategian. Strategiassa hallitus kertoo, miten Suomi aikoo toteuttaa Pariisin ilmastosopimuksen ja EU:n tavoitteet päästöjen leikkauksista vuoteen 2030 mennessä.

Pitkän linjan tavoitteena on elinkeinoministeri Olli Rehnin (kesk) mukaan päästötön Suomi vuosituhannen puolivälissä.

”Strategia tähtää vuoteen 2030, mutta samalla katsomme jo pidemmälle. Tavoite on sataprosenttisesti päästötön ja hiilineutraali Suomi vuoteen 2050 mennessä”, Rehn sanoo.

Energia- ja ilmastopaketin hintalappu on valtaisa, yli miljardi euroa.

Rehnin mukaan kuluvan vuosikymmenen satsaus on 160 miljoonaa euroa ja ensi vuosikymmenellä huimat 900 miljoonaa euroa.

”Eli noin sata miljoonaa euroa vuodessa tästä eteenpäin ensi vuosikymmenen loppuun mennessä. Investointitukiin käytetään vuosittain 35 miljonaa euroa.”

Rehnin mukaan rahapäätökset tehdään vasta ensi keväänä.

”Mutta totta kai hallitus on päätöksiin sitoutunut.”

Päästövähennystoimenpiteet liikenteessä kohdistetaan erityisesti tieliikenteeseen, jossa päästövähennyspotentiaali on myös suurin.

”Jotta Suomi pääsee päästötavoitteeseen, meillä on tarve vähentää päästöjä kuusi miljoonaa tonnia, liikenteen osuus on tästä 3,6 miljoonaa eli 40 prosenttia. Siksi liikenteen on puolitettava päästönsä vuoteen 2030 mennessä ja vuonna 2050 liikenteen tulisi olla jo nollapäästöistä”, linjaa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk).

Hallituksen tavoitteena on, että Suomessa olisi vuonna 2030 yhteensä vähintään 250 000 sähkökäyttöistä autoa ja vähintään 50 000 kaasukäyttöistä autoa.

Bernerin mukaan samaan aikaan tavoitteena on myös nostaa kävelyn ja pyöräilyn osuus 30 prosenttia nykyisestä.

Sähköautoihin vaihtamista tuetaan Bernerin mukaan muun muassa verokannustimilla.

Strategian mukaan liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön fyysinen osuus kaikesta tieliikenteeseen myydystä polttoaineesta nostetaan 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Hiilen käytöstä energiantuotannossa luovutaan 2020-luvun aikana.

Hallitus aikoo myös valmistella esityksen laiksi, jossa säädetään siirtymäaika kivihiilen energiakäytöstä luopumiselle vuoteen 2030 mennessä. Hallitus ottaa valmistelussa huomioon kuitenkin energian toimitus- ja huoltovarmuuden sekä poikkeustilanteisiin liittyvät näkökohdat.

”Siis jos tiukka paikka tulee, kivihiiltä on edelleen mahdollista käyttää, mutta tavoite on siitä luopua”, oikeus- ja työministeri Jari Lindström (ps) sanoo.

Lindström muistuttaa, että tuulivoimapiikki laitetaan nykymuodossaan kiinni. Hallitus rakentaa kuitenkin uuden uusiutuvan energian tukipaketin vuosiksi 2018-2020. Siihen sisältyy myös tuulivoima, mutta vasta perussuomalaisten vaatiman tuulivoiman haittavaikutuselvityksen jälkeen.

”Tuulivoiman ympäristö- ja terveyshaittojen selvittäminen etukäteen on hieno asia. Selvittelyn aikataulua en osaa vielä arvioida”, Lindström sanoo.

”Yleisesti tuulivoiman rakentaminen yhä jatkuu. Tämä strategia ei siis ole tuulivoimavastainen. Olen vakuuttunut, että tuulivoimaa rakennetaan myös tukijärjestelmästä riippumatta”, lisää ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok).

Kiistanalainen turve sisältyy edelleen myös hallituksen työkalupakettiin.

Hallituksen tavoitteena on leikata rajusti erityisesti liikenteen päästöjä. Siksi hallitus alkaa siirtää Suomea vähitellen sähköautoilun aikakaudelle.

Strategian jalkautus vaatii kuitenkin valtion voimakasta tukea sähköautojen kaupan vauhdittamiseksi. Tukea tarvitaan niin ikään sähköautojen tarvitseman infrastruktuurin kuten laturiverkoston rakentamiseen.

Hallitus lupasi ohjelmassaan myös puolittaa tuontiöljyn käytön. Tavoitteen toteuttamiseksi hallitus aikoo lisätä merkittävästi lähinnä metsäpohjaista biopolttoainetuotantoa. Tehdashankkeiden houkuttimiksi on luvassa muun muassa runsaskätisiä investointitukiaisia.

Nykymuotoiset tuulienergiatuet hallitus aikoo lopettaa ensi vuonna kokonaan. Uusiutuvan energian, vauhdittamiseksi on luvassa kuitenkin uusi tukipaketti jo vuosiksi 2018–2020.