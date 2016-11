Jauhantaa eliitistä ja kansasta on riittänyt, kun Yhdysvaltain vaaleissa yksi eliitti vaihtui toiseen eliittiin. Eliitti on aina väärässä ja kansa aina oikeassa. Silloinkin, kun eliitti on oikeassa ja kansa väärässä.

Sanoja eliitti ja kansa on niin perusteellisesti pahoinpidelty, että ne voivat tarkoittaa lähes mitä tahansa – myös tässä yhteenvedossa viime päivien keskustelusta.

Ei ole yhtä eliittiä, vaan monta eliittiä, eikä yhtä kansaa, vaan monta kansaa. Niistä voi jokainen valita kulloiseenkin tarpeeseensa sopivan.

Populistin kansaan kuuluvat vain ne kansalaiset, jotka ovat kyllin epätoivoisia ja tietämättömiä hänen jymäytettävikseen.

Eliittiin kuuluvat kaikki, joiden mielestä totuudella ja valheella on eronsa, kansaan taas kaikki, joiden mielestä ne ovat yksi ja sama asia.

Eliittiin kuuluvat suomalaisista puolueista kaikki muut paitsi Perussuomalaiset, jotka ovat sinne kynsin hampain pyrkineet ja myös päässeet.

Eliittiin kuuluvat kaikki muut suomalaispoliitikot paitsi ulkoministeri Timo Soini (ps) ja europarlamentaarikko Paavo Väyrynen (kesk), ja he sinne vasta kuuluvatkin.

Edustuksellinen demokratia ei ole demokratiaa, koska kansan edustajasta tulee eliitin edustaja heti, kun hänestä tulee kansanedustaja.

Eliitti ei ole aina väärässä ja paha, eikä kansa ole aina oikeassa ja hyvä. Se mitä populisti kutsuu eliitiksi, on yleensä oikeammassa ja parempi kuin se, mitä hän kutsuu kansaksi.

Eliitin tulee tietää, mitä kansa tahtoo, mutta ei suinkaan aina tehdä niin kuin kansa tahtoo. Jos kansa tahtoo väkivaltaa, rasismia ja fasismia, eliitin on estettävä kansaa toteuttamasta tahtoaan.

Kansaa eivät halveksi ne, jotka tuomitsevat kansalaisten mielipiteet silloin, kun ne tuomion ansaitsevat. Kansaa halveksivat ne, jotka käyttävät sen tietämättömyyttä, ennakkoluuloja ja ihmisvihaa kyynisesti hyväkseen ja lietsovat niitä.

Niitä kansalaisia, joita populisti kutsuu kansaksi, auttaisi vain se, että heidät nostettaisiin aineellisesta ja henkisestä köyhyydestään. Se vaatii niin paljon aikaa, vaivaa ja varoja, ettei yksikään populisti siihen ryhdy. Miksi ryhtyisikään, kun se tekisi populismista lopun?

Joskus eliitti on niin läpimätä, että se on pakko kukistaa. Historia ei kuitenkaan juuri tunne tapausta, jossa kansa olisi ottanut vallan eliitiltä ja pitänyt sen. Yleensä eliitti ottaa vallan toiselta eliitiltä – ja panee kansan maksamaan laskun.

Läheskään aina ei eliitti vaihdu uuteen ja parempaan. Ei vaihtunut Venäjällä 1917 eikä Saksassa 1933.

Populistit eivät suinkaan halua valtaa kansalle, vaan itselleen. Täällä meillä saisimme heistä uuden eliitin, jonka hengen jättiläisistä yksi toisensa jälkeen istuu oikeudessa vastaamassa muun muassa syytteisiin kiihotuksesta kansanryhmää vastaan.

Eliitti vieraantuu kansasta meilläkin, myös poliittinen eliitti. Se joutuu kuitenkin hakemaan säännöllisin väliajoin valtakirjansa kansalta. Taloudelliseen eliittiin kuuluvat sen sijaan jakelevat valtakirjoja ja etuja toisilleen.

Suomi on niin pieni maa, että kaikki politiikan, talouden ja kulttuurielämän eliitteihin kuuluvat tuntevat toisensa. He mahtuisivat kerralla Finlandia-taloon. Siinä on vaaransa. Meillä on kuitenkin oikeusvaltio, ja eliittimme jäsenet ovat sittenkin sivistyneitä ja lainkuuliaisia.

Demokraattisten oikeusvaltioiden populistit eivät näe mitään hyvää omissa eliiteissään – eivätkä mitään pahaa eliitissä, joka pitää valtaa maassa, joka on kaikkea muuta kuin demokraattinen oikeusvaltio. Sen eliittiä he ihailevat, vaikka se on läpeensä korruptoitunutta, rosvoaa yhteistä omaisuutta, järjestää palkkamurhia ja näytösoikeudenkäyntejä.