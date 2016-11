Tuttaviensa hukuttamisesta syytetty mies istui oikeudessa karvalakki päässään – miksi tuomioistuin sallii syytettyjen peittää kasvonsa?

Uutiskynnyksen ylittävissä oikeudenkäynneissä on muodostunut lähes tavaksi, että syytetyt peittävät kasvonsa eri tavoin kameroilta. Tällä viikolla kolmen tuttavansa hukuttamisesta syytetty pohjoiskarjalaismies esiintyi valokuvissa karvalakki kasvojensa edessä.

Syytetyt eivät kuitenkaan istu yleensä koko oikeudenkäyntiä kasvot peitettynä, vaan kyse on tyypillisesti vain lyhyestä hetkestä istunnon alussa. Katso tästä linkistä kuvakooste kasvonsa peittäneistä syytetyistä oikeudessa.

Suomessa valokuvaaminen on sallittua oikeussaleissa vain oikeudenkäynnin puheenjohtajan luvalla.

Jos puheenjohtaja sallii kuvaamisen, se on tavallisesti mahdollista vain muutaman minuutin ajan ennen varsinaisen oikeuskäsittelyn aloittamista. Sen jälkeen kuvaaminen on lopetettava.

Kun kuvaajat poistuvat kuvaushetken jälkeen salista, syytetyt paljastavat useimmiten kasvonsa varsinaisen oikeudenkäynnin ajaksi.

Tuttaviensa hukuttamisesta syytetty mies tosin piti karvalakkia päässään keskiviikkona koko istuntopäivän. Hän peitti kasvonsa myös torstaiaamuna istunnon alussa mutta otti karvalakin pois päästään sen jälkeen, kun kuvaajat poistuivat salista.

Onko kasvojen peittäminen oikeussalissa sallittua, apulaisosastopäällikkö Heikki Liljeroos oikeusministeriön tuomioistuinyksiköstä?

”Kyllä se periaatteessa on sallittua. Tuomioistuimen pitää kuitenkin pystyä näkemään asianomainen henkilö ja tunnistamaan hänet. Se on tärkeää, ettei siellä ole kukaan vieras ihminen.”

”Rikoksesta epäillyt peittävät kasvonsa yleensä vain silloin, kun kuvaajat ovat paikalla salissa. Se tietysti ihmetyttää yleisöä. Epäillyillä on kuitenkin siihen oikeus. Pääsääntöisesti he paljastavat kasvonsa sen jälkeen, kun kuvaajat lähtevät pois salista.”

”Keskiviikkoisessa tapauksessa [Pohjois-Karjalan hukkumiskuolemia koskevassa oikeudenkäynnissä] kyseinen henkilö oli istunut koko päivän karvalakki päässään, mutta puheenjohtaja oli tunnistanut hänet, kun hän oli raottanut lakkia.”

”Ideana on se, että asia tulee oikeudenkäynnissä asiallisesti käsiteltyä, eikä rikoksesta epäiltyä aleta pakottaa ulkopuolisiin paineisiin. Käsitykseni mukaan koko tuomarikunta suhtautuu aika samalla tavalla kasvojen peittämiseen oikeudenkäynnin alkuvaiheessa. Siinä ei ole ongelmaa tuomioistuinten kannalta.”

Millainen käytäntö muissa Euroopan maissa on oikeudenkäyntien kuvaamisen ja kasvojen peittämisen suhteen?

”En tiedä tarkasti, mutta käsittääkseni ainakin Pohjoismaissa on pääsääntöisesti samantapaiset käytännöt.”

Ruotsissa valokuvaaminen oikeussalissa on kokonaan kielletty.

”Näin voi olla. Myöskään Amerikassa kuvaamista ei sallita, vaan siellä käytetään piirtäjiä.”

Miksi kuvaaminen on sallittu yleensä vain muutaman minuutin ajan oikeudenkäynneissä?

”Oikeudenkäynnin tehtävänä on saada asia käsiteltyä asiallisesti, hyvin ja perusteellisesti. Tietyllä tavalla kyse on tilanteen rauhoittamisesta. Luulen, että se on pääsyy, miksi puheenjohtajat eivät salli kuvaamista koko oikeudenkäynnin aikaa.”

Anneli Jäätteenmäen ja Tony Halmeen oikeudenkäynneissä sallittiin aikoinaan istunnon televisiointi tietyin rajoituksin. Millaisissa tapauksissa oikeudenkäyntien näyttäminen netissä tai televisiossa on mahdollista?

”Se on aina tapauskohtaisesti sovittava. Punnittavaksi tulee tällöin asian yhteiskunnallinen merkitys sekä oikeudenkäynnin julkisuutta rajoittavat tekijät.”

Katso tästä linkistä kuvakooste kasvonsa peittäneistä syytetyistä oikeudessa.