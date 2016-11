Äänekoskella alkueläintartuntaa todettu nyt 61 ihmisellä – kraanaveden keittokehotuksesta päästään todennäköisesti eroon ennen joulua

Äänekoskella Keski-Suomessa vesikriisin aiheuttama alkueläintartunta on nyt todettu 61 ihmisellä. Heistä 33 on lapsia.

Heillä on todettu Diantamoeba fragilis -alkueläintä, jonka tartunnan saa useammin ulkomaanmatkoilla.

Ympäristötoimen johtaja Jukka Lappalaisen mukaan oireilijoiden määrä on vähenemässä. Näytelähete on lähetetty 440 ihmiselle, joista jo yli 300 on käynyt antamassa näytteen. 232 näytettä on ollut negatiivista.

Kaikki sairastuneet ovat saaneet alkueläimen saastuneesta vedestä. Alkueläin ei leviä helposti ihmisestä toiseen. Kenenkään sairastuneen tila ei ole ollut vakava.

”Se voi olla sitkeä häädettäväksi, mutta se ei aiheuta vakavaa sairautta. Sitä hoidetaan antibioottilääkityksellä ja lääkäreiden näkemys on, että sitä saadaan hoidettua”, Lappalainen sanoo.

Hietama–Parantala-alueella on voimassa vesijohtoveden keittokehotus. Kehotus koskee alueella asuvia noin 1000–1500 henkilöä.

Ihmiset alkoivat sairastua vatsatautiin, kun lokakuun puolivälin tienoilla tietyön yhteydessä sattuneen putkirikon vuoksi jätevettä pääsi verkostoveteen.

Osalla sairastelu pitkittyi ja myöhemmin tuli uusia sairastumisia. Lappalaisen mukaan tiedossa oli, että virukset sairastuttavat nopeasti ja alkueläimet viiveellä.

”Kun kirkastui, että kyseessä on jätevesipäästö verkostoveteen, tiesimme odottaa, että sairastumisia tulee viruksesta, mahdollisesti bakteereista ja että alkueläimiäkin voi olla. Nyt kävi niin, että alkueläintä oli noinkin reippaasti ja se oli selkeästi sairastuttaja”, Lappalainen sanoo.

Vesijohtoverkostoa on kloorattu ja kloorausta jatketaan suunnitellusti, jonka jälkeen vedestä otetaan näytteitä.

”Kolme puhdasta sarjaa vaaditaan ennen kuin katsomme, että putkisto on puhdas ja keittokehotus lopetetaan”, Lappalainen sanoo.

”Tavoite on hoitaa asiat niin, että ennen joulua ihmiset pääsisivät normaaliin elämään.”