Onko taloudessa synkkää vai vielä synkempää? Petteri Orpo Studio Kulmapöydän suorassa lähetyksessä kello 11

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok) tulee perjantantaina Studio Kulmapöydän haastatteluun. Suora lähetys alkaa HSTV:ssä kello 11.

Aiheena on talous.

Vaikka hallituksen sisällä tuntuu olevan kiistaa vähän siitä sun tästä, viimeksi Aito avioliitto-kansalaisaloitteen käsittelytavasta eduskunnassa, niin suurin kolmea hallituspuoluetta erottava tekijä taitaa sittenkin olla talous.

Kokoomuksen näkemys taloudesta on inhorealistinen, kahden muun hallituspuolueen käsitys suhdanteesta on paljon positiivisempi.

Kokoomuksen mielestä tarvitaan merkittäviä lisätoimia tilanteen kääntämiseksi. Keskusta ja perussuomalaiset tuntuvat ajattelevan, että toteutetaan jo sovitut asiat – eikä uusia toimia tarvita.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on puhunut kesästä lähtien siitä, että taloudessa on näkyvissä hyviä merkkejä. Työllisyyskin on himpun verran parantunut. Viime viikolla Sipilä moitti Ylen haastattelussa elinkeinoelämän etujärjestöjä liiallisesta kitisemisestä. Sipilän mukaan yrityksissä näkymät ovat piristyneet, mutta järjestöt vain lietsovat apeaa mielialaa.

Kannatusromahduksestaan säikähtäneet perussuomalaiset puolestaan eivät tunnu suostumaan minkäänlaisiin talouden lisäsopeutustoimiin.

Kokoomuksen Petteri Orpo on sen sijaan koko ajan ollut synkempi.

Jo kesällä hän varoitteli, että mikäli työllisyysastetta ei saada nousuun kevään kehysriihessä on tiedossa lisäleikkauksia.

Kokoomus yritti syksyn budjettiriihessä saada työttömyyskorvaukseen muutoksia, jotka olisivat kannustaneet työnhakuun.

Mitä kokoomus aikoo siis tehdä työllisyydelle? Mitä keinoja se olisi valmis ottamaan käyttöön? Otetaanko paikallinen sopiminen taas pöydälle?

Ja miten ihmeessä Orpo uskoo saavansa muun hallituksen uudistusten taakse?

Orpoa haastattelevat HS:n Marko Junkkari ja Piia Elonen.

Orpon laajan haastattelun taloudesta ja työllisyydestä voit lukea lauantaina paperisesta tai sähköisestä HS:stä.