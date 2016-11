Tänään on ensimmäinen adventtisunnuntai. Nyt juhlitaan. Kirkot täyttyvät, kun kansa kertyy laulamaan Hoosiannaa, onhan kristityillä uuden kirkkovuoden alku.

Ehkä ajattelitte, että avaatte suklaisen joulukalenterin, mässäilette joulujuhlissa, hillutte pikkujouluissa ja törsäätte koristeisiin ja lahjoihin. Ehei. Nythän alkaa paasto. Adventtipaasto.

Adventtipaasto eli pieni paasto tai pikkupaasto on vanha perinne. Ortodokseilla sen nimi on joulupaasto.

Vanhan tavan mukaan vielä jouluaattonakin pitäisi paastota. Ei syödä lihaa. Vaan lipeäkalaa!

Nyt kinkkua syödään joulujuhlissa koko kuukausi ja aattona ainakin. Kuka enää muistaa adventtipaastoa? Mistä se meille tuli ja mihin se katosi?

Paasto on ikivanha juutalainen perinne, jossa ihminen puhdistautuu itsekurin avulla, selittää kirkkohistorian dosentti Mikko Malkavaara.

Jeesuskin paastosi. Silti Jeesusta ja hänen opetuslapsiaan kyllä syytettiin siitä, etteivät he noudattaneet paastomääräyksiä. Se ehkä lohduttaa paastonsa unohtanutta nykyihmistä.

Kristinuskossa paastopäiviksi tulivat keskiviikko ja perjantai. Eräänlainen 5:2-dieetti. Keskiviikon paasto hiipui pois ajat sitten. Perjantain paastosta muistuttaa se, että torstaisin kouluissa ja työpaikkaruokaloissa on hernekeiton kanssa pannaria, paaston alla syödään reilummin.

Kristikansa tottui paastoon. Niinpä paavi Gregorius laati 600-luvun taitteessa tarkat säännöt pääsiäistä edeltävälle 40 päivän paastolle. ”Mutta joulua edeltävä paasto jäi ilman tarkkoja raameja. Sen vietto vaihteli.”

Meillä oli Martinpäivänä, marraskuun puolivälissä, karnevaali, jolloin syötiin viimeisen kerran hyvin ennen joulua. Sitten elettiin vaatimattomammin joulupäivään asti. ”Se oli järkevää. Syksyn satoa ei kannattanut rohmuta, kun ruokaa piti riittää keväällekin”, sanoo Malkavaara

Paasto ei tarkoittanut, että oltaisiin syömättä. Paastopäivinä kieltäydyttiin lihasta, joillakin seuduilla myös kalasta, ja syötiin vain leipää ja kasviksia. Tällaisia päiviä Suomessa vietettiin pitkään – siis vielä senkin jälkeen, kun maa muuttui luterilaiseksi.

Presidentille lahjoitetaan yhä jouluhauki. Saaristolaisten jouluruoka lipeäkalan sijaan.

Luterilaiseen kirkkovuoteen on aina kuulunut adventtipaasto, mutta kirkko ei ole koskaan edellyttänyt paaston noudattamista, sanoo Malkavaara. Kirkko vahti kuin haukka seksuaalimoraalia ja määräsi ihmisiä jalkapuuhun, mutta paaston noudattamatta jättämisestä ei edes moitittu.

Luterilaisuus vähensi kirkosta kuvia, kynttilöitä, suitsukkeita, jumalanpalvelusvaatteita ja sakramentteja. Niitä ei pidetty uskonnollisen elämän kannalta tärkeinä, ja paastokin luokiteltiin vähemmän tärkeäksi.

”Luterilaisuudessa paaston heiveröisyys johtuu ennen muuta siitä, ettei haluttu, että siitä tulee Jumalan mielistelyä itsekurin tapaisella lepyttelyllä ja uhrilla”, Malkavaara kertoo.

Katolilaisia tapoja jatkettiin meillä pitkään. Mutta jo kauan sitten adventti lyheni neljään viikkoon ja paasto myös.

Kansan mieli muuttuu hitaasti. Katolinen kirkko vapautti jouluaaton pois paastopäivien joukosta vuonna 1966. Silti katolisissa maissa joulujuhla alkaa yhä todenteolla vasta joulupäivänä. Amerikkalaisetkin nostavat kalkkunan pöytään vasta silloin.

”Protestantit ovat kuitenkin jo kauan sitten omaksuneet varaslähdön jouluun ja muihin juhliin niin, että paras päivä on aatto ja oikea juhlapäivä on jonkinlaista jälkiviettoa”, Malkavaara sanoo.

Kirkossa adventtipaasto näkyy saarnoissa ja siinä, että adventtipyhän jälkeen liturginen väri on jouluun asti violetti, mikä on katumuksen väri. Siitä paastossakin on kysymys, sanoo Malkavaara. ”Paastossa keskitytään sisäiseen itseen ja elämän yksinkertaistamiseen.”

Paasto on ollut ripittäytymisen aikaa. Luterilaisilla se on hiljentymistä ja mietiskelyä, koska yksityinen rippi ei ole meillä tapana. Myös lähimmäisenrakkaus on aina liittynyt luterilaiseen, käytännönläheiseen paastoon.

Milloin on oikea aika olla askeettinen? Yksi äiti totesi, että adventtipaasto pilasi perheen elämän. Kokeilu loppui lyhyeen.

Suomalaiselle askeesi on luontevaa juhlien jälkeen. Joulun jälkeen laihdutetaan ja tammikuu ollaan tipattomalla.

Toisaalta paaston tarve näkyy kyllä myös joulun alla. Juhlinta ja törsäys herättävät ristiriitaisia tunteita. Paaston idea on trendikästä: Halu hiljentyä. Jouluhössötyksen vastustus. Kaupallisuuden vastustaminen. Älä puhu pahaa -paasto. Vapaaehtoistyö ja hyväntekeväisyys. Juhlat, joihin kutsutaan tuntemattomia, kuten maahanmuuttajia kotiin.

Nyt syntyy uusia adventtipaaston tapoja, vanhalle pohjalle.