Lintuinfluenssa aiheuttaa toimenpiteitä nyt koko maassa: kaikki siipikarja pidettävä sisällä

Siipikarja on pidettävä sisätiloissa joulukuun alusta toukokuun loppuun asti koko maassa Ahvenanmaalla torstaina todetun lintuinfluenssan takia, määräsi maa- ja sisätalousministeriö perjantaina.

Toimella yritetään estää siipikarjaa pääsemästä kosketuksiin luonnonvaraisten lintujen kanssa.

Sisälläpitomääräys on aiemmin ollut voimassa maaliskuun alusta alkaen, mutta nyt kautta on aikaistettu Euroopassa luonnonlintujen välityksellä levinneen epidemian takia.

Ministeriön mukaan tämän syksyn aikana Euroopassa on ollut tavanomaista enemmän vakavaan sairastumiseen johtavaa eli korkeapatogeenista lintuinfluenssaa sekä luonnonvaraisissa linnuissa että siipikarjassa.

Ahvenanmaalla virusta oli kuolleina löydetyissä tukkasotkissa. Kyse oli H5-tyypin influenssasta, mutta viruksen tarkempaa tyyppiä ei vielä ole selvitetty. Maa- ja metsätalousministeriön perjantaisen tiedotteen mukaan kyse oli kuitenkin korkeapatogeenisesta lintuinfluenssasta.

Tanskassa lintuinfluenssaan kuolleita lintuja on löydetty useita. Keskiviikkona Ruotsissa raportoitiin tautiin kuolleesta yhdestä luonnonlinnusta. Lisäksi tautia on tavattu yhdellä ruotsalaisella siipikarjatilalla.

Maa- ja metsätalousministeriön neuvottelevan virkamiehen Katri Levosen mukaan lintuinfluenssa saattaa hyvinkin levitä Ahvenanmaalta myös manner-Suomen puolelle.

”Kyllä se riski on olemassa. Toistaiseksi tautia on kuitenkin tavattu vain meren äärellä esimerkiksi Tanskan salmissa, jossa se on levinnyt aika ikävästi”, hän sanoo.

Poikkeuksellista Levosen mukaan on ollut se, että lintuinfluenssaan on Ahvenanmaalla kuollut ryhmä vesilintuja, joihin virus ei yleensä iske.

”Tautia esiintyy etupäässä siipikarjassa. Ankoista on tullut virukselle entistä kestävämpiä, mikä on johtanut siihen, että ne voivat kantaa virusta pitkäänkin, ennen kuin tauti huomataan”, Levonen kertoo.

Luonnonlintujen ruokintaan ei toistaiseksi ole rajoituksia.

”Pihapiirien pikkulinnuissa ei aiempina vuosina ole tavattu lintuinfluenssaa, ne eivät ole yleinen tartuntaryhmä.”

Huolta lintuinfluenssan tarttumisesta eläimistä tai ruuasta ihmisiin ei Katri Levosen tarvitse tuntea.

”Mitään syytä ei myöskään ole välttää kananmunien tai siipikarjan lihan syömistä. Niiden välityksellä viruksen ei ole koskaan havaittu tarttuneen ihmiseen. Lisäksi siipikarjatilojen valvonta on tiukkaa, joten sairastuneen linnun lihaa ei pääse myyntiin.”

Ministeriö muistuttaa tiedotteessaan, ettei nyt leviävä H5N8 korkeapatogeeninen lintuinfluenssakanta ole aiheuttanut ihmisten sairastumisia. Yleensäkin lintuinfluenssan tarttuminen ihmiseen vaatii tiiviin yhteyden sairastuneen elävän linnun kanssa.

Myös Birdlife Suomi -järjestö muistuttaa, ettei Ahvenanmaalta tavattu lintuinfluenssa vaikuta pihalintujen ruokintaan eikä lintuja tarvitse pelätä.

”Mikäli Suomeen on rantautunut korkeapatogeeninen lintuinfluenssa, se aiheuttaa erityistä linnunsuojelullista huolta vesilinnuista, joista useat on arvioitu uhanalaisiksi”, järjestö toteaa tiedotteessa.

Birdlife kehottaa muun muassa lintuharrastajia välittämään viranomaisille tietoa mahdollisista tautitapauksista.