Fakta Veikkauksen pelien päävoiton todennäköisyyksiä Lotto 1:15,4 miljoonaan (27.11. alkaen 1:18,6 miljoonaan) Viking Lotto 1:12,3 miljoonaan Jokeri 1:10 miljoonaan Eurojackpot 1:95,3 miljoonaan

Lotto uudistuu, ja päävoiton tavoittaminen muuttuu entistäkin vaikeammaksi.

Kun tähän saakka yhden lottorivin mahdollisuus päävoittoon on ollut noin yksi viidestätoista miljoonasta, on todennäköisyys viikon kuluttua enää yksi 18,6 miljoonasta.

Samalla mahdollisuus pienimpiin voittoihin paranee, kun uudistuksen jälkeen kolmella oikealla ja yhdellä lisänumerolla voittaa nyt kaksi euroa. Uusien pienempien voittoluokkien myötä Lotossa voittaa jatkossa lähes kaksi kertaa useammin kuin tähän saakka.

Kuluvan viikon lauantaina lottoa pelataan viimeistä kertaa vanhalla systeemillä. Kestoloton pelaaminen on hoidettu siten, että uudistuksen yli meneviä kestopelejä ei ole voinut pelata. Sunnuntaista alkaen kestopelit ovat jälleen pelattavissa.

Lottoa on Suomessa pelattu vuoden 1971 alusta saakka. Pelattavien numeroiden määrä on vuosikymmenien aikana vaihdellut 37 ja 40 välillä. Vuodesta 1986 arvonnassa ovat olleet numerot 1–39, viikon kuluttua mukaan tulee jälleen myös numero 40.

Miksi Lottoa muutetaan, Loton tuotepäällikkö Marko Aaltonen?

”Lotto on Veikkauksen tärkein ja perinteisin peli, joka haluttiin säilyttää kilpailukykyisenä. Samalla voitiin lisätä pienempien voittojen määrää. Suomalaisia kiinnostavat esimerkiksi suurten urheilukilpailujen finaalit ja suurten ennätyspottien lottoarvonnat.”

Miten muutos lisää Loton kilpailukykyä?

”Pelin hallittu vaikeuttaminen tarkoittaa, että päävoittoon ei ehkä tule osumia yhtä usein kuin ennen. Mutta samalla se tarkoittaa, että päävoitto kasvaa, ja voimme edelleen rakentaa niin sanottua jättipottia.”

Nyt päävoiton saaminen vaikeutuu. Eikö Loton idea monen mielessä ole juuri se päävoiton tavoittelu?

”No se on varmaan totta, ja miljoonankin euron päävoitto on todella paljon rahaa. Mutta suurin yleisön kiinnostus peliä ja pelaamista kohtaan syntyy näiden jättipottien kohdalla. Uudistuksen ansiosta voimme jatkossakin rakentaa jättipotteja.”

Veikkauksen mukaan vuosina 2010–2015 Loton täysosumia tuli yhteensä 201 kappaletta. Tänä vuonna täysosumia on tullut 22.

Helsingin yliopiston yliopistonlehtori Mika Koskenoja opettaa useita todennäköisyyslaskennan kursseja. HS:n pyynnöstä hän vääntää rautalangasta päävoiton saavuttamisen mahdollisuuksia.

Mika Koskenoja, minkälainen mahdollisuus on saada yksi rivi oikein viidestätoista miljoonasta?

”No se on niin pieni mahdollisuus, että yhden rivin viikossa pelaamalla kukaan ei elämänsä aikana ehdi pelata riittävän monta kertaa voittaakseen. Siihen menisi tuhansia vuosia.”

Entä jos pelaaja tekisikin yhden rivin sijasta kymmenen riviä?

”Toki se kymmenkertaistaisi täysosuman mahdollisuuden, mutta siltikin mahdollisuus päävoittoon olisi yksi puolestatoista miljoonasta.”

Entäs sata riviä?

”Sitten mahdollisuus olisi yksi sadastaviidestäkymmenestätuhannesta, mikä sekin on todella pieni. Ei kannata tehdä sataa riviä lottoa, kun se maksaisikin jo niin paljon.”

Jotkut ovat tehneet Lotosta eräänlaista tiedettä, jossa laskeskellaan, että mitä numeroita kannattaa ja mitä ei kannata pelata. Kannattaako näitä laskelmia kuunnella?

”Ei, se on ihan täyttä huuhaata. Jos joku luku on tullut monta kertaa, niin ei se tarkoita, että sen tuleminen tällä viikolla olisi yhtään sen todennäköisempää kuin minkään muunkaan numeron. Jokainen arvonta on täysin muista arvonnoista riippumaton.”

Vuonna 2015 Loton täysosuman sai 26 pelaajaa. Loton ja muiden Veikkauksen pelien tuotoista kertyi viime vuonna veikkausvoittovaroja opetus- ja kulttuuriministeriön jaettavaksi 540 miljoonaa euroa.

”Veikkausvoittovarojen jakoa määrittää jakosuhdelaki. Vuoden 2015 varat jaettiin noin 3 000 tahon kesken. Tyypillisiä saajia olivat muun muassa jäähallit, uimahallit, nuorisotyö, teatterit, elokuvat, tiede ja ooppera”, kertoo Veikkauksen tiedottaja Tero Talaslahti.