Postinjakajat alkavat kävelyttää vanhuksia – neljä ulkoilukertaa maksaa 69 euroa

Kirjepostin väheneminen on saanut Postin keksimään uusia ansaintakeinoja. Nyt Posti kertoo aloittavansa ulkoilukaveri-palvelun, jossa Postin työntekijät kävelyttävät ikääntyneitä ihmisiä.

”Tavoitteemme on tuoda vireyttä ja juttuseuraa ikääntyneen asiakkaan arkeen. Ulkoilukaveri on tukemassa asiakasta ylläpitämään omaa liikuntakykyään”, toteaa Postin kotipalveluiden johtaja Petri Kokkonen yhtiön tiedotteessa.

Aiemmin Posti on kertonut aikeistaan kehittää liiketoimintaansa kotipalveluissa kuten hoivatyössä, vartioinnissa, haravoinnissa ja ruohonleikkaamisessa. Lomapalveluun on kuulunut puolestaan esimerkiksi kukkien kastelu. Posti on harkinnut myös esimerkiksi luomenluontipalvelua.

Ulkoilukaveri-palvelussa Postin työntekijä ulkoiluttaa vanhuksia tämän määräämällä reitillä ja vauhdilla.

Palvelu on mahdollinen kaksi kertaa viikossa, tiistaisin ja perjantaisin. Esimerkiksi neljä kertaa puolen tunnin mittaista kaveripalvelua maksaa 69 euroa.

Postin pääluottamusmiehen Juha Torvisen mukaan Postin uudet palvelut ovat tärkeitä henkilöstölle.

”Meiltä löytyy vaikka millaista osaamista jo valmiiksi. Nyt saadaan hyödynnettyä monipuolisemmin taitoja ja tietoa ja hankkia uutta osaamista. Olen haastatellut hoivatehtäviä tekeviä ja muissa kotipalveluissa toimivia postilaisia, ja tekijät ovat pääsääntöisesti tykänneet uudenlaisista töistä”, Torvinen totesi tiedotteessa.

Posti on hoitanut myös kotiin tarjottavia ateriakuljetuksia. Muun muassa Etelä-Karjalassa Posti on ollut mukana kotihoito- ja vammaispalveluissa ja avustanut asiakkaita aterioinnissa ja askareissa.

Muhoksella ja Ylivieskassa Posti on kokeillut myös vartiointitehtäviä yhdessä vartiointiyhtiö Securitaksen kanssa.