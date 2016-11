Saako Suomessa päättää itse, miten synnyttää? Keisarileikkauksella pelon vuoksi synnyttänyt: ”Ilmapiiri voi aiheuttaa syyllisyyttä”

Sanottua HS:n lukijat kertovat kokemuksistaan ”Pelkäsin synnytystä hyvin paljon etukäteen ja kävin pelkopolillakin tästä syystä. Minulle tarjottiin vaihtoehtona sektiota, mutta valitsin silti alatiesynnytyksen. Tästä kiitos kuuluu pelkopolin ja neuvolan ihanalle henkilökunnalle Turussa, joiden kanssa kävin vaihtoehtojen kaikki hyvät ja huonot puolet läpi. Sain tukea, jotta pystyin tekemään päätöksen.” ”Itse synnytyskokemus sektiolla oli miellyttävä ja onnistunut, mutta sen saaminen erittäin epämiellyttävä ja voimia vievä prosessi. Jos olisin synnyttänyt muualla kuin Suomessa, en olisi ollut tällainen ongelmatapaus, vaan olisin mitä todennäköisimmin saanut ihmisarvoista kohtelua alusta saakka.” ”Ensimmäinen synnytys kesti kolme päivää. Sitten loppuivat voimat ja supistukset. Kauhea kokemus, mutta keisarileikkaus vapahti. Tämän jälkeen toinen keisarileikkaus synnytyspelkodiagnoosilla oli ihana, stressitön ja kivuton. Mutta leikkauksen jälkeen on hädin tuskin toimintakykyinen 3–6 viikkoon. Hidas toipuminen on se hinta.” ”Alatiesynnytys on luonnollinen synnytystapa ja siihen on hyvä rohkaista, jos on pelkoja. Mutta samaan aikaan olisi hyvä muistuttaa siitä, että jos sektioon päädytään, sekään ei ole millään tavalla äidin ’epäonnistuminen’ ja rohkeuden puutetta.” Lähde: HS:n verkkokysely Lähde: HS:n verkkokysely

Keisarileikkaukset eivät ole Suomessa yleistyneet kuten ulkomailla – mutta yhä useamman taustalla on synnytyspelosta johtuva äidin toive.

Suomessa sektion saa vain lääketieteellisistä syistä. Raskausaikana synnytyspelkoisiksi diagnosoitujen määrä on kolminkertaistunut kymmenessä vuodessa, selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilastoista. Viime vuonna heitä oli 3 165.

Liki kolmannes suunnitelluista sektioista tehdään äideille, joilla on pelkodiagnoosi. Heidän osuutensa on vuosikymmenessä kasvanut selvästi. Viime vuosina tapauksia on ollut noin tuhat, siis vajaat kaksi prosenttia synnytyksistä.

”Äitiyspoliklinikoilla käy paljon potilaita synnytyspelon takia. Suurin osa heistä synnyttää kuitenkin alateitse. Monia pelottavat molemmat synnytystavat”, kertoo synnytyspelkoa tutkinut naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Hanna Rouhe.

Suunnitellussa sektiossa leikkauksesta päätetään etukäteen. Eri tapauksia ovat kiireelliset sektiot ja hätäsektiot, joihin alatiesynnytykset voivat päättyä.

Alatiesynnytystä pidetään Suomessa ensisijaisena. Joidenkin mielestä naisille pitäisi antaa enemmän valtaa päättää synnytystavastaan. Asiasta kiistellään, ja suhtautuminen sektioihin voi vaihdella tapauksittain.

Espoolainen Siri Erola, 27, tiesi pelkäävänsä kipua, mutta vakavaksi kasvanut synnytyspelko yllätti. Hän pystyi ajattelemaan vain ahdistavia tilanteita hätäsektiosta kohtukuolemaan ja hoitovirheisiin.

Neuvolassa pelkoa ei otettu ensin vakavasti, sillä synnytys jännittää melkein kaikkia.

”Perhevalmennus tuntui ahdistavalta, sillä siellä käsiteltiin onnellisia tilanteita, ja itsestäni tuntui, että teen kuolemaa. Lopulta parisuhteessa alkoi olla riitoja, koska olin niin paniikissa ja vain itkin. Mies sanoi sitten neuvolassa, että tämä ei ole jännitystä vaan suurta pelkoa.”

Erola pääsi pelkopoliklinikalle ja Nyytti-vertaistukiryhmään. Synnytystavan valinta ei ollut Erolalle itsestäänselvä. Lopulta lääkäri ehdotti sektiota, mikä oli hänelle helpotus.

”Ystävien puheista voi joskus tulkita, että alatiesynnytys on ainoa oikea vaihtoehto, ja yleinen ilmapiiri voi aiheuttaa syyllisyyttä. Sillä oli suuri merkitys, että henkilökunta ei tuominnut minua.”

Esimerkiksi Italiassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa noin kolmannes äideistä synnyttää keisarileikkauksella. Brasiliassa, Kiinassa ja Turkissa sektioiden osuus on yli puolet synnytyksistä.

Suomen alhaisten sektiolukujen uskotaan johtuvan muun muassa hyvästä äitiyshuollosta, kivun ja pelon hoidosta sekä siitä, että synnytykset hoidetaan julkisissa sairaaloissa.

Yksityissairaaloissa lääkärinpalkkiot ja synnyttäjien toiveet vaikuttavat enemmän, sanoo THL:n tutkimuspäällikkö Reija Klemetti. Maissa, joissa lääkärit vastaavat raskauden seurannasta ja synnytyksistä, tehdään enemmän sektioita.

”Maailmalla on menty sellaiseen markkinointiin, että alatiesynnytys pilaa seksuaalisuuden tai alapään ulkonäön. Suomessa tällaiset asenteet ovat aika vieraita, mutta ne voivat lisääntyä sosiaalisen median myötä”, erikoislääkäri Rouhe sanoo.

Saako Suomessa sitten päättää, kuinka synnyttää?

Jos potilas kieltäytyy hoidosta, häntä on lain mukaan hoidettava muulla lääketieteellisesti hyväksyttävällä tavalla. Sektio on kuitenkin iso leikkaus, josta päättäminen kuuluu ammattilaisille.

”Naisella pitää olla oikeus toivoa keisarileikkausta. Laki ei oikeuta leikkaukseen, mutta potilaan pitää tulla kuulluksi”, Klemetti tulkitsee.

Rouheen mukaan sairaala ei voi olla valintatalo, josta keisarileikkauksen voi tilata. Alatiesynnytykseen ei saa kuitenkaan painostaa tai pakottaa.

Sektioihin liittyy suurempia komplikaatioriskejä esimerkiksi runsaasta verenvuodosta tai haava- tai kohtutulehduksesta. Lapselle se voi tarkoittaa hitaampaa sopeutumista ulkomaailmaan. Sektio voi vaikuttaa myös myöhempään terveyteen.

Näin tehdään sektio eli keisarileikkaus

Katso tarkka kuvaus sektiosta, siihen päätymisen syistä sekä toipumisesta. Sektioita on kolmenlaisia: suunniteltuja, kiireellisempiä päivystyssektioita sekä hätäsektioita. Toimittaja: Heidi Lämsä, leikkaus ja grafiikka: Boris Stefanov

Helsinkiläinen Mari Walta, 42, synnytti toukokuussa suunnitellulla sektiolla omasta toiveestaan. Walta kävi synnytyspelkoisten ryhmässä, mutta pysyi näkemyksessään. Hän tietää monien ajattelevan, että sektiossa äiti haluaa päästä helpolla.

”En pelännyt kipua, mutta halusin varmistaa, että lapseni saa syntyä mahdollisimman turvallisesti. Lapsi tulee olemaan ainokaiseni, enkä halunnut ottaa riskiä, että hän saa esimerkiksi solisluun murtuman tai hapenpuutteesta johtuvan cp-vamman.”

Näkemykseen vaikutti myös surullisesti päättynyt synnytys tuttavapiirissä.

Lääkäri antoi lopulta sektiopäätöksen, mutta Walta kertoo tulleensa myös nuhdelluksi.

”Hän sanoi, että päätökseeni ollaan erittäin pettyneitä. Hän pelotteli esimerkiksi haavan uudelleen avaamisella ja alleviivasi, että minulle voi tulla niin pahoja komplikaatioita, että voin kuolla. Ja ettei sektiota voi tehdä, jos meillä olisi aikomus hankkia useampia lapsia.”

Kenenkään ei pitäisi joutua taistelemaan sektiosta, Klemetti sanoo. Hänestä riskit pitää kertoa, mutta pelottelu ei ole eettistä. ”Ammattilaisen on oltava tarkkana, sillä asialliset kommentitkin voi tulkita pelotteluksi.”

Rouhe tietää, että pelkopoliklinikoita on kutsuttu joskus käännytysklinikoiksi, jossa pakotetaan alatiesynnytykseen. Hänen mukaansa kulttuuri on kuitenkin muuttunut.

”Valitettavasti joskus voi olla vielä sellaista, että keskitytään vain kertomaan riskeistä. Sektiota ei pidä pitää pienenä juttuna, mutta on ikävää, jos äiti alkaa pelätä molempia synnytystapoja.”

Sekä Wallan että Erolan keisarileikkaukset sujuivat hyvin. Molemmille oli tärkeää saada vaikuttaa synnytystapaansa.

”Ymmärrän, ettei sektiosta kannata kysyä ensimmäisellä käynnillä, jolloin moni voisi valita sen enempää miettimättä. Ihmisellä pitää olla tiedot riskeistä ja hyvistä puolista. Lopulta pitää olla kuitenkin oma valinta, millä tavalla lapsen haluaa synnyttää”, Erola sanoo.

Akseli Valmunen / HS

Synnytyspelon hyvä hoito vähentää sektioita

Joka kymmenes äiti pelkää tai jännittää synnyttämistä niin, että se häiritsee raskaudesta nauttimista ja synnytykseen valmistautumista, kertoo osastonylilääkäri, synnytyspelon hoidon vastuulääkäri Terhi Saisto Hyksistä.

Erikoislääkäri Hanna Rouheen mukaan synnytyspelkoa seulotaan aiempaa paremmin, mutta pelko voi olla myös todellisuudessa lisääntynyt. Kaikki synnytyspelosta kärsivät eivät hakeudu hoidon piiriin, eikä kaikkia lähetetä neuvolasta sairaalan pelkopoliklinikalle.

”Pelkoa on ollut ennenkin, mutta nyt siitä puhutaan enemmän ja se tiedostetaan paremmin. Osa pelon kasvusta johtuu myös mediasta ja sosiaalisesta mediasta, jossa kielteiset synnytyskokemukset pääsevät helpommin esille.”

Synnytyspelon hoito riippuu siitä, onko ensisynnyttäjä vai johtuuko pelko aiemmasta synnytyskokemuksesta. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ensisynnyttäjät ohjataan psykologin ohjaamaan ryhmähoitoon tai keskusteluun kätilön ja lääkärin kanssa.

Nyytti-ryhmissä valmentaudutaan synnytykseen ja vanhemmuuteen sekä harjoitellaan rentoutumista. Rouheen mukaan tarkoituksena on luoda luottamusta synnytykseen ja itseen ja tukea positiivisia mielikuvia.

”Monia synnytyspelkoisia auttaa jo se, että käydään synnytyssalissa. Joitakin auttaa tieto siitä, että synnytyksen voi käynnistää tai että sektioon voi siirtyä vielä synnytyksen aikana, jos synnytys ei mene toivotulla tavalla ja ahdistus kasvaa liian suureksi.”

Uudelleen synnyttäjillä synnytyspelon hoito tapahtuu yleensä pelkopoliklinikalla keskustelemalla lääkärin tai kätilön kanssa.

Synnytyspelon hoito on Rouheen mukaan tuloksellista, mutta sen onnistumisessa on vielä sairaalakohtaisia eroja. Jos potilaan tilanteeseen on riittävästi aikaa paneutua ja pelkoa hoitavat siihen erikoistuneet lääkärit, pienempi osa synnyttää sektiolla.

Hyksissä on laskettu, että vuonna 2011 yli 30 prosenttia Naistenklinikalla ja Kätilöopistolla hoidetuista pelkopotilaista päätyi sektioon, kun taas Jorvissa osuus oli 18 prosenttia.

”Lukua ei pidä saada nollille. Sen ei pidä olla tavoite”, Rouhe korostaa.

”Niillä, joiden synnytyspelkoa on hoidettu, synnytys sujuu joka tapauksessa paremmin kuin ilman hoitoa jääneillä.”

Synnytyspelkopotilaista osa voidaan hoitaa Saiston mukaan neuvolassa. Myös nettiin on avautumassa ensi vuonna omahoito-ohjelma, jossa saa tietoa ja voi tehdä harjoituksia.

”Suurimmalla osalla kyse on siitä, että synnytykseen valmistautumiseen tarvitsee tukea. Tutkimme, riittääkö osalle tuki netin kautta. Silloin vaikeammasta synnytyspelosta kärsiville riittäisi pelkopoliklinikoilla paremmin resursseja.”