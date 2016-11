Jättimäistä sellutehdasta valmistellaan Kuopioon – paikalliset huolissaan juomavedestä ja ympäristöstä

Fakta Valkaistua havusellua pehmopaperia varten Uuden Finnpulp-yhtiön taustalla on kokeneita jo työelämästä vetäytyneitä sellumiehiä, jotka alkoivat suunnitella uutta tehdasta selluloosan menekin ja hintojen noustua. Kuopion havusellutehdas maksaisi 1,4 miljardia euroa. Se käynnistyisi vuoden 2019 loppussa ja tekisi sellua täydellä teholla 2021. Tehdas tuottaisi vuodessa 1,2 miljoonaa tonnia valkaistua havusellua pehmo- ja pakkauspaperien raaka-aineeksi. Etenkin pehmopaperin kulutus kasvaa. Tehdas tuottaisi myös biojalosteita. Rakennusvaiheessa sen työllisyysvaikutus olisi 5 700 henkilötyövuotta. Valmis tehdas välillisvaikutuksineen työllistäisi valtakunnallisesti noin 3 500 ihmistä.

Jättimäisen havusellutehtaan valmistelutyöt etenevät Kuopiossa. Finnpulp suunnittelee rakentavansa 1,4 miljardin euron havusellu- ja biotuotetehtaan Kallaveden rannalle Sorsasaloon, Kuopion pohjoispuolelle.

Se olisi suurin sellutehdasinvestointi, mitä on koskaan tehty.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tehtaan tulon mahdollistavan kaavamuutoksen. Itä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee parhaillaan tehtaan ympäristölupahakemusta.

Tehdas tietäisi tuhansia työpaikkoja Kuopion seudulle etenkin sen rakennusvaiheessa. Valmistuessaankin tehdas välillisvaikutuksineen työllistäisi Pohjois-Savossa 1 500 ihmistä.

Vaikka tehtaan rahoitus on yhä epävarma, valmistelujen eteneminen huolettaa ympäristövaikutusten takia. Nyt Kuopiossa punnitaan työpaikkojen ja ympäristöhaittojen merkitystä.

Eniten kuopiolaiset ovat huolestuneita päästöistä Kallaveteen. Kallavedestä johdetaan myös kaupunkialueen juomavesi. Kaksi kolmesta Kuopion Veden vedenottamoista sijaitsee Kelloselälle suunnitellun tehtaan jätevesien purkuputken alapuolella.

Finnpulpin mukaan Kelloselkä on paras paikka purkuputkelle, koska siellä vesistöreitit yhtyvät ja virtaukset sekoittavat tehokkaimmin vesimassoja.

Juomaveden kannalta huolestuttavimpana pidetään tehtaan kloorivalkaisussa syntyviä AOX-yhdisteitä. Niiden vaikutuksista ei ole tarkkaa tietoa, eikä sitäkään tiedetä, voidaanko ne poistaa vesilaitoksen nykymenetelmillä.

”Raakaveden hyvällä laadulla on hyvin tärkeä merkitys juomaveden laatuun”, Kuopion Veden toimitusjohtaja Kirsi Laamanen sanoo.

THL:n mukaan tehtaan jälkeenkin veden laatu säilyisi pääsääntöisesti riittävän hyvänä talousveden lähteeksi.

Paikallisen ympäristöviranomaisen Pohjois-Savon ely-keskuksen mukaan tehtaan koon takia vesistöpäästöt olisivat huomattavia puhdistuksesta huolimatta. Niillä olisi merkittäviä vaikutuksia etenkin Kelloselällä.

Kelloselällä on jo nyt hapettimia, koska se on vastaanottanut vuosikymmeniä Finnpulpin naapurissa toimineen Savon Sellun kartonkitehtaan jätevesiä.

Tehtaan fosforipäästöt nostaisivat järven fosforikuormitusta 10 prosentilla ja palauttaisivat metsäteollisuuden fosforipäästöt 1980-luvun tasolle. Se kiihdyttäisi rehevöitymistä, vaikka yhä suurin osa Kallaveteen päätyvästä fosforista tulee hajakuormituksena yläpuolisista vesistöistä.

”Jo tähän mennessä levätilanne on ollut Kallaveden tilassa se heikoin lenkki. Viime vuosina kehityssuunta on ollut heikkenevä”, Ely-keskuksen limnologi Taina Hammar sanoo.

Sulfaatille ely-keskus ei määrittelisi nyt raja-arvoa, koska sen määrittäminen riippuu tehtaan tulevasta tekniikasta. Itä-Suomen yliopiston professori Jouko Vepsäläinen on huolissaan myös sulfaatista, joka lisää veden suolapitoisuutta.

”Talvivaara herätti sulfaatin suhteen. Ongelmia tulee, jos vesi ei sekoitu riittävästi. Sulfaatti pyrkii kertymään pohjalle”, hän sanoo.

Uusi tehdas nostaisi Kallaveden sulfaattikuormituksen uudelle tasolle. Tehdas tuottaisi noin 18 000–19 000 tonnia sulfaattia vuodessa. Entisen Talvivaaran kaivoksen nykyinen lupa sallii 15 000 sulfaattipäästöt.

Äänekoskelle rakennetaan parhaillaan saman kokoluokan sellutehdasta. Äänekosken ja Kuopion tilanteissa on silti eroja.

Äänekoskella uusi tehdas korvaa vanhan, eikä päästöihin tule suuria muutoksia. Kuopion tehdas on kokonaan uusi, eikä sen todellisia vaikutuksia ei tiedetä.

Äänekoskella jätevedet myös lasketaan voimakkaasti virtaavaan vesistöön, jossa veden sekoittuminen on tehokasta. Kuopiossa jätevedet johdettaisiin Kallaveden järvialtaaseen, jota halkoo syvännealue.

Vepsäläinen huomauttaa, että veden vaihtuminen syvänteissä voi olla heikompaa. Jos sulfaatti pääsee kerrostumaan, syvänteistä voi muodostua kuolleita, merta muistuttavia ympäristöjä, joissa järven eliöt eivät enää viihdy.

Vepsäläinen uskoo, että 10–20 vuoden kuluttua sulfaattiin suhtaudutaan nykyistä tiukemmin, sillä puhdistusmenetelmiä kehitetään.

Finnpulpin tehdashankkeen johtajan Timo Piilosen mukaan yhtiö etsii parhaillaan rahoittajia, mutta asemakaava ja ympäristöluparatkaisu vievät osaltaan hanketta eteenpäin.

”Kiinnostusta löytyy, mutta vie aikaa, että saadaan se konkretisoitumaan”, hän sanoo.

Jo pelkät suunnitelmat ovat konkretisoituneet tehtaan naapureiden mielissä epävarmuutena ja pelkona. Tehtaasta vajaan kahden kilometrin säteellä on 35 vakituista tai vapaa-ajanasuntoa.

Tähän saakka asukkaat ovat tasapainoilleet Savon Sellun haittojen kanssa, mutta toinen, entistä suurempi tehdas on heille liikaa. Asukkaat ja Finnpulp ovat käyneet keskusteluja kiinteistöjen lunastuksista ja korvauksista.

”Tehdas vie meiltä elämisen mahdollisuudet. Se on maailman suurin havusellutehdas, josta tulee melua, haju- ja vesistöhaittoja. Häiriöt tulevat olemaan niin valtavat, ettei siinä kerta kaikkiaan pystytä elämään”, sanoo puheenjohtaja Sauli Ahvenniemi Pro Sorsasalo-Virtasalmi -yhdistyksestä.

Terrafamella käynnissä kaksi ympäristövaikutusten arviointia

Sellutehdaskeskusteluissa esiin nouseva sulfaatti tuo väistämättä mieleen Sotkamon Talvivaaran kaivoksen ja sen surullisen kuuluisat ympäristöongelmat. Kaivoksesta on johdettu ja vuotanut lähijärviin ja maastoon runsaat määrät sulfaattia ja raskasmetalleja.

Nyt valtionyhtiö Terrafamen omistamalla kaivoksella on meneillään kaksi ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).

Aiemmin on käynnistynyt vesienhallinnan YVA ja viime viikolla Kainuun ely-keskus kuulutti YVA:n, joka koskee tuotannon jatkamista tai kaivoksen sulkemista. Siinä on meneillään kuulemisvaihe, joten ihmisillä on mahdollisuus esittää asiasta näkemyksensä.

Vesitilanne kaivoksella on nyt aiempaa parempi monesta syystä. Kevään laittomat juoksutukset vähensivät kaivokselle varastoitua vettä. Kainuun ely-keskuksen ylitarkastaja Riina Päätalon mukaan sen jälkeenkin vesi on vähentynyt. Louhinnan käynnistyttyä malmi on sitonut vettä ja on tapahtunut haihtumista.

”Väkevimmät vesijakeet ja avolouhokseen varastoituja väkeviä vesiä on johdettu bioliuoskiertokasoille. Koska ulos juoksutettava vesi on ollut sulfaattipitoisuuksiltaan selvästi laimeampaa, sitä on voinut juoksuttaa ympäristölupien mukaisesti enemmän”, hän sanoo.

Terrafame on valittanut sulfaatin päästörajoista, jotka Vaasan hallinto-oikeus sille keväällä määräsi. Lupa sallii tänä vuonna 15 000 tonnin sulfaattikuormituksen.

Suomen luonnonsuojeluliiton Kainuun piirin kaivosvastaava Antti Lankinen on huolestunut esimerkiksi Nuasjärven tilanteesta.

Vaikka viime vuonna Nuasjärveen juoksutettiin melko laimeita vesiä, talvella sulfaatti kerrostui syvänteisiin. Yli 10 hehtaarin Selkäsaaren syvänteessä ei tapahtunut vesien kevätkiertoa, vaan vesimassa jäi alempiin vesikerroksiin.

”Nyt syksyllä vedet ovat sotkeutuneet, mutta talvella ne alkavat taas kerrostua. Hapetonta tilaa ei vielä ehtinyt syntyä”, Lankinen sanoo.

Hänen mukaansa kaivoksella käytössä oleva kalkkisaostus ei riitä vesien puhdistamiseen. Hänen mukaansa sinne tarvittaisiin nopeasti muutakin muutakin tekniikkaa.