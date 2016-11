Kokoomus ottaa kuntavaaleissa ilon irti siitä, että sote lähtee kunnista – Orpo: Nyt voidaan keskittyä koulutukseen ja sivistykseen

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan kunnissa voidaan keskittyä koulutukseen ja sivistykseen, kun sosiaali- ja terveydenhuolto siirtyy vuonna 2019 kunnista maakuntien vastuulle.

Orpon mukaan kunnissa on istuttu eräänlaisissa ”sote-valtuustoissa” vuosikaudet.

”Jatkossa istutaan sivistys- ja kasvuvaltuustoissa”, Turun valtuustoon ehdolle asettuva Orpo sanoo.

”Kunnan talouden ja toiminnan suhde on jatkossa paljon selkeämpi. Kun sote on poissa, sillä on rauhoittava merkitys. Pienissä kunnissa muutamakin vaikeasti sairas ihminen voi romahduttaa käytännössä kunnan talouden. Soten poistuminen antaa tilaa tulevaisuuden rakentamiselle”, Orpo sanoo.

Kokoomuksen puoluevaltuuston lauantaisen kokouksen yksi pääteema olivat huhtikuun 2017 kuntavaalit, joiden ehdokashankinta päättyy helmikuun lopussa.

Puoluesihteeri Janne Pesosen mukaan yksi kuntavaalien peruslähtökohta puolueessa on, että kaupunkeja ja maaseutua ei aseteta vastakkain.

”Uskomme että kaikkialla on omat vahvuutensa, joihin alueellinen elinvoima voi perustua”, Pesonen sanoi.

Kokoomus on perinteisesti ollut vahvempi kaupungeissa kuin maaseutukunnissa.

Pesosen mukaan soten siirtymisen maakuntiin ei pitäisi tarkoittaa sitä, että kuntien talous heikkenee. Haasteita voi jäädä, mutta talousongelmia ei kokoomuksen näkemyksen mukaan pitäisi hoitaa veronkorotuksilla.

”Työn verotuksen kiristymistä pitää hillitä myös kunnissa. Kun sote lähtee, se muuttaa taloudenpidon helpommin ennakoitavaksi”, Pesonen sanoi.

Kokoomuspäättäjille puhunut Pesonen toivoi, että kuntavaaleissa ei liikaa puhuttaisi sotesta, koska oikeampi paikka olisi vasta maakuntavaaleissa vuonna 2018.

”Emme pysty väistelemään sote-keskustelua, mutta on puhuttava kokoomukselle hyvin mieluisista kunnille jäävistä tehtävistä”, Pesonen sanoi.

Kokoomuksen tavoitteena on saada kuntavaaleihin 7 200 ehdokasta. Edellisissä kuntavaaleissa ehdokkaita oli 6 900.

Orpon hehkuttama koulutus ja sivistys tarkoittavat Pesosen mukaan konkreettisesti esimerkiksi sitä, että mahdollisimman moni lapsi pääsee laadukkaan varhaiskasvatuksen piiriin, siis päiväkotiin.

Lisäksi lapsilla pitäisi olla mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Kiusaamiseen kouluissa pitää kokoomuksen tavoitteiden mukaan ottaa nollatoleranssi.

Soten poistumisen jälkeen kuntien rooliksi on myös mainittu terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Kokoomuksen tavoitteissa tämä tarkoittaisi konkreettisesti esimerkiksi sitä, että koulu- ja päiväkotiruuan pitää olla terveellistä.

Pesosen mukaan kunnilla on soten jälkeen myös paremmat mahdollisuudet keskittyä elinvoiman ja yrittäjyyden vahvistamiseen ja tehdä elinkeinopolitiikkaa ”klassisessa mielessä”.

”Keskusta on halunnut viedä sitä maakuntaan, mutta itse näen kunnan elinkeinopoliittisena toimijana”, Pesonen sanoi.