Alkukantainen, ihana, järkyttävä – HS:n lukijoiden synnytyskokemukset vaihtelevat ääripäästä toiseen

Sanottua Lukijat kertovat kokemuksistaan ”Kolme synnytystä ja kolme hyvää synnytyskokemusta. En ole kuulunut riskiryhmiin. Synnytyksiä en ole käsikirjoittanut etukäteen; tilanteen mukaan on menty. – – Riskejä voidaan tiettyyn rajaan hallita, mutta ei kokonaan poistaa. Synnytyksessä on hyväksyttävä koko elämän epävarmuus.” Traumaattinen [kokemus]. En saanut alussa tukea, kannustusta ja infoa siinä määrin kuin ensisynnyttäjänä olisin tarvinnut. Minulla ei oikeastaan ollut missään vaiheessa tunnetta, että tapahtuma olisi luonnollinen ja että homma on hallinnassani, vaan tuntui että olen nimenomaan muiden armoilla.” ”Kukaan ei pakottanut pistoksiin tai muihin toimenpiteisiin. Sain liikkua, äännellä ja käydä suihkussa miten halusin. Joulumusiikki soi hiljaa ja tyttö sai tonttulakin pieneen päähänsä.” ”Vauva oli virheasennossa, ja mikään puudutusaine ei siihen kipuun tehonnut. – – Kokematon kätilö ei tätä tajunnut eikä meinannut millään uskoa kun kahden tunnin ponnistelujen jälkeen huusin kurkku suorana, että nyt lääkäri heti paikalla tänne ja vauva ulos! ” ”Hyvä kokemus, olin henkisesti varautunut paljon pahempaan.” ”Kipeätä touhua, mutta olin varautunut siihen. Tyytyväinen olin omaan synnytykseeni, enkä missään nimessä olisi halunnut sektiota, koko ajatus puistattaakin.” ”Upea! Tunsin olevani Luojasta seuraava. Sanoin itse, mitä haluan. Ei kivunlievitystä, mutta vesiallas. En pelännyt tippaakaan. ” ”Olen hyvin onnellinen kauniista synnytyskertomuksestani, enkä viitsi sitä kysymättä kertoa, sillä monella naisella tarina ei ole yhtä voimaannuttava. Koen, että oma onnistumiseni on 80-prosenttisesti hyvää tuuria ja 20-prosenttisesti omaa erinomaisuuttani!” Lähde: HS:n verkkokysely Lähde: HS:n verkkokysely

Erinomainen, kauhea, positiivinen, mielenkiintoinen, raskas, arvokas, voimaannuttava, loistava, nopea, pelottava, kivulias, hieno, mahtava, erikoinen, traumaattinen, pitkittynyt, kaoottinen, ongelmaton, lempeä.

Muun muassa tällaisilla sanoilla HS:n lukijat kuvaavat synnytyskokemuksiaan. Niistä kysyttiin marraskuun alussa verkkokyselyssä, johon tuli noin 340 vastausta.

HS kertoi lauantaina, että yhä useamman keisarileikkauksen taustalla on synnytyspelosta johtuva äidin toive. Alatiesynnytyksiä pidetään ensisijaisina, mutta joidenkin mielestä naisilla pitäisi olla enemmän valtaa päättää synnytystavastaan.

Miksi synnytys on toisille euforinen elämysmatka ja toisille kärsimysmaratoni? Miksi kokemukset eroavat niin paljon toisistaan?

”Ihana, koskettava ja ihmeellinen”, verkkokyselyn vastaaja kuvaa synnytystään.

”Hieno, luomu, synnytykseksi helppo”, kirjoittaa toinen.

”Voimaannuttava, kaunis, liikuttava. Se kokemus oli hyvin alkukantainen: kuuntelin kehoani ja tein mitä se ’vaati’. Kaksi täydellistä synnytystä nyt takana”, sanoo kolmas.

Toisenlaisiakin kokemuksia on:

”Järkyttävä kokemus, jonka takia en synnytä enää ikinä.”

”Kamalan kivulias ja pelottava. Pelkäsin, että vauvalle tai itselleni kävisi jotain. Kivunlievitys ei auttanut kipuihin riittävästi. ”

”Ihan jees. Raskasta ja kivuliasta oli, mutta en kokenut asiaa mitenkään traumatisoivana.”

Muun muassa persoona, perhetausta, psyykkiset sairaudet, synnytyspelko sekä kokemukset terveydenhuollosta ja väkivallasta voivat vaikuttaa siihen, millaiseksi synnytyskokemus muodostuu, sanoo synnytyspelkoa tutkinut naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Hanna Rouhe.

Rouheen mukaan suurimmalla osalla synnyttäneistä äideistä kokemus on myönteinen. Kielteinen kokemus on 5–8 prosentilla äideistä.

”Kun äideiltä kysytään, minkä arvosanan he antaisivat omalle synnytykselleen asteikoilla 1–10, vastausten keskiarvo on joka vuosi yli 8. Kun joku iloitsee synnytyksestään, sanon monesti, että muista kertoa tästä kaikille, jotta myös positiivinen sanoma leviää.”

Rouheen mukaan äidin taustalla olevat asiat voivat vaikuttaa synnytyskokemukseen enemmän kuin se, mitä synnytyssalissa varsinaisesti tapahtuu.

”Joskus lääkärikin on saattanut kokea tiukkoja hetkiä, mutta äiti on silti tuntenut olevansa turvallisissa käsissä, ja hänen kokemuksensa synnytyksestä on hyvä. Valtaosalla niistä, jotka traumatisoituvat synnytyksessä, on taas taustallaan täysin normaali synnytys.”

”Positiivinen [kokemus], vaikka oli imukuppisynnytys ja minulle tuli paljon repeämiä sekä vauvalle lievä happivajaus”, kyselyn vastaaja kirjoittaa.

”Positiivinen, vaikka synnytys kuului useastakin syystä riskisynnytyksiin (kaksoset, perätila, ennenaikaisuus). Kaikki meni hyvin, lapset voivat hyvin, ja koin itseni ja lasten olevan turvassa synnytyksen ajan”, toinen kertoo.

”Tunsin että saan olla osana luonnon hienoa kiertokulkua. Pelko on tunne, jota en missään vaiheessa tuntenut, sillä luotin täydellisesti suomalaisen sairaalahenkilöstön osaamiseen, jos jotain erikoista olisi tapahtunut”, kolmas kuittaa.

Omaan synnytykseen voi Rouheen mukaan vaikuttaa monella tavalla. Siihen voi esimerkiksi valmentautua hankkimalla tietoa asianmukaisista lähteistä ja harjoittelemalla rentoutumista.

Jos taustalla on huonoja kokemuksia, traumoja tai pelkoja, niiden käsittelyyn kannattaa hakea tukea, Rouhe neuvoo. Synnytyspelkoa ei pidä jäädä murehtimaan kotiin.

Tärkeää on myös äidin synnytyksen aikana saama tuki.

”Jos puolisoa ei ole tai jos jo raskausaikana ajattelee, ettei puolisosta ole välttämättä tukea synnytyksessä, kannattaa harkita, ottaisiko mukaan ystävän tai doulan [koulutettu synnytystukihenkilö].”

Kaikkeen synnytyksessä ei voi vaikuttaa. Joskus esimerkiksi alatiesynnytys johtaa kiireelliseen sektioon tai hätäsektioon, jos vauvaa uhkaa hapenpuute tai synnytys ei etene.

”Kannattaa valmentautua erilaisiin mahdollisuuksiin siitä, miten synnytys menee. Jos esimerkiksi asennoituu vain luomusynnytykseen, voi tulla hirveät paineet, jos joutuukin ottamaan puudutuksen”, Rouhe sanoo.

Hän muistuttaa, että jokainen synnytys on yksilöllinen.

”Mitkään mumminkumminkaiman tilanteet eivät toistu. Joskus potilas sanoo, että meidän suvussa on ahtaat lantiot ja kaikki synnytykset ovat tapahtuneet leikkaamalla. Sitten, kun asiaa on tutkittu, potilaan lantio onkin normaali ja vauva siro.”

”Pelkäsin molempia synnytyksiä jo lähtökohtaisesti niin paljon, että tieto olisi lisännyt huomattavasti stressiäni tulevasta”, eräs verkkokyselyn vastaaja kertoo.

”Olin itse aktiivinen ja hain valtavasti tietoa etukäteen, ilman sitä olisin ollut enemmän peloissani synnytyshetkellä”, sanoo toinen.

”Uskon, että sain synnytyksen edetessä juuri oikean verran tietoa siitä, mikä oli parasta edistämään synnytystä ja mikä oli parasta vauvan voinnille”, kertoo kolmas.

Pitäisikö äideillä olla enemmän tietoa synnytyksen riskeistä? HS:n verkkokyselyssä mielipiteet asiasta jakautuvat.

Toisten mielestä ”normisynnyttäjiä” on turha kuormittaa tiedolla, jota ei todennäköisesti tarvitse. Toisia taas ahdistaa se, ettei tiedä, mitä on tulossa.

Kyselyn vastaajat olisivat kaivanneet tietoa esimerkiksi siitä, miten synnytys etenee, missä tilanteessa mennään sektioon, millaisia repeämiä voi saada, millaiset ovat alatie- ja perätilasynnytyksen sekä kivunlievityksen riskit.

Rouheen mukaan oikeanlainen tieto auttaa tutkitusti synnyttäjiä, ja sitä pitäisi hänen mukaansa jakaa nykyistä enemmän. Rouheen mielestä auttaisi, jos synnytyskätilöt pitäisivät neuvolan synnytysvalmennukset – näin tapahtuukin jo monessa neuvolassa.

”Se, että synnytyksen ammattilainen käy valmentamassa ihmisiä synnytykseen, auttaa jo monia. Netin valmennukset ovat taas kaikilla käytettävissä.”