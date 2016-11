Li Andersson: Politiikka etääntyy kansalaisten arjesta

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson sanoo, että politiikka on etääntynyt kansalaisista. Ja nyt hän tarkoittaa nimenomaan hallituksen politiikkaa.

Suomalaiset pitävät tärkeänä sitä, että päättäjät pystyvät edistämään vähävaraisista huolehtimista, koulutusta, varhaiskasvatusta ja laajemminkin hyvinvointirakenteita, Andersson sanoo.

”Nyt harjoitettu politiikka on täysin ristiriidassa tämän kanssa. Ihmiset kokevat, että päätöksenteko erkaantuu arjesta, jossa ihmiset elävät. Siihen liittyvät poliittinen puhe ja päättäjien tavat olla toistensa kanssa.”

Eduskunnassakin on puhuttu siitä, että kansanedustajat ovat poliittista eliittiä ja puhuvat kieltä, jota kansa ei ymmärrä. Keskustelu karkaa myös eri hallitusten arvosteluun, keskinäiseen nokitteluun.

”Missä on se foorumi käydä poliittista keskustelua rauhassa? Se ei onnistu eduskunnan istuntosalissa eikä tv-studioissa. Meiltä puuttuu paikkoja rauhassa puhua yhteiskunnasta ja sen kehittämisestä.”

Ajatuspaja e2:n tuore tutkimus kertoo, että kansalaiset ovat menettäneet viime vuosina yhä selvemmin uskonsa siihen, että politiikassa voidaan saada päätöksiä aikaan. Käsillä on kierre, jossa kukin puolue on vuorollaan hallituksessa, mutta mikään politiikka ei tyydytä kansalaisia.

Seurauksena voi olla kansalaisten turhautuminen tai passivoituminen. Tästä käy esimerkiksi Donald Trumpin valinta Yhdysvaltain presidentiksi.

”On niin lohdutonta, että ihmiset kokevat tarvetta protestoida koko meidän poliittista järjestelmäämme vastaan ja se kanavoituu sellaiseen viestiin, jota Trump kampanjassaan edusti. Se oli vahvasti rasistinen, xenofobinen [muukalaisvastainen] ja naisvihamielinen.”

Tutkimusten mukaan vain hyvätuloiset ja menestyvät kansalaiset osallistuvat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, ja heikompiosaiset jäävät sivuun. Jo nyt yli 40 prosenttia kannatuskyselyihin vastaajista ei osaa sanoa, mitä puoluetta äänestää vai äänestääkö ollenkaan.

”Poliittista aktiivisuutta nostaisi, jos pienituloisetkin voisivat huomata, että heidän hyväkseen tehdään jotain. Jos ihmiset saisivat tällaisia kokemuksia enemmän, arvostus päätöksentekoa kohtaan nousisi”, Andersson sanoo.

Entä jos äänestäjille tarjottaisiin selkeät vaihtoehdot? Kasvaisiko aktiivisuus, jos Sdp, vihreät ja vasemmistoliitto menisivät yhteisellä vaaliohjelmalla eduskuntavaaleihin?

”En kannata blokkipolitiikkaa, jossa on yhteinen vaaliohjelma. Puolueilla on eri painotuksia ja sisältöjä. Kannatan yhteistyötä, sitä että Sdp, vasemmistoliitto ja vihreät sopisivat ennen vaaleja yhteisistä tavoitteista, joihin sitoudutaan”, Andersson sanoo.

Yksi yhdistävä sisältökysymys on sote-uudistuksen valinnanvapaus. Kaikki kolme puoluetta ovat enemmän tai vähemmän valmiita kaatamaan soten valinnanvapauden, jos pääsevät hallitusvastuuseen. Hallitus on jo ihmetellyt intoa romuttaa sellaista, jota ei ole vielä olemassakaan.

Anderssonin mielestä valinnanvapaus tarkoittaa ”pakkoyksityistämistä ja pakkoyhtiöittämistä”. Hänen mukaansa kunnalliset yhtiöt jäävät kilpailussa jalkoihin, koska niiden vastuulle jää erikoissairaanhoito.

”Voitontekomahdollisuudet jäävät yksityisille toimijoille, mutta julkinen valta vastaa siitä hoidosta, jossa raskaimmat kustannukset syntyvät.”

Li Andersson on nyt ollut vasemmistoliiton puheenjohtajana puoli vuotta. Aluksi kannatus näytti nousevan, mutta nyt puolue rämpii 7,9 prosentissa.

”Se osoittaa, että kyse on isommista asioista kuin puheenjohtajan persoonasta. Minun tavoitteeni on, että 2019 eduskuntavaaleissa kannatus on korkeampi kuin viime eduskuntavaaleissa.”

Tavoite ei ole korkealla, koska kannatus oli viime eduskuntavaaleissa 7,1 prosenttia.

Perussuomalaisista vapautuva kannatus suuntautuu lähinnä demareihin. ”Me yritämme tavoittaa niitä, jotka siirtyvät sieltä mahdollisesti nukkuviin.”

”Perussuomalaiset on tehnyt ison karhunpalveluksen koko politiikalle, koska he ovat niin perusteellisesti pettäneet vaalilupauksensa sen suhteen, mitä liittyy esimerkiksi pienituloisten asemaan.”

Kuntavaaleihin vasemmistoliitto lähtee avokätisin lupauksin julkistalouden ahdingosta huolimatta. ”Sitoudumme koulutukseen: palautetaan subjektiivinen päivähoito-oikeus koko Suomeen, pidetään ryhmäkoot pieninä, toteutetaan koulutustakuu eli kaikille toisen asteen koulutuspaikka”, Andersson lataa.

Pitkän aikavälin tavoitteena on myös maksuton varhaiskasvatus.

”Toinen kärki on viihtyisä asuinympäristö ja kohtuuhintainen asuminen”, hän jatkaa.

Vastoin tavoitetta hillitä asumisen kustannuksia vasemmistoliitto äänesti tänä syksynä eduskunnassa kiinteistöveron alarajojen korottamisen puolesta. Se tietää kiinteistöveron pakkokorotusta ja asumiskustannusten nousua muun muassa Helsingissä.

Anderssonin mukaan korotus on oikeutettu, koska se on omaisuuteen kohdistuva vero. ”Toisaalta se parantaa kuntien taloudellista liikkumavaraa ja vähentää painetta maksukorotuksiin.”

Heidi Piiroinen / HS

Li Andersson ei rankaisisi kannabiksen käytöstä

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson totesi Studio Kulmapöydän haastattelussa, että huumeita ei pidä laillistaa. Mutta kannabiksen käyttöä ei tulisi pitää rikoksena. Eikä sen käytöstä pitäisi rangaista.

”Jännää, miten keskustelu on muuttunut vuosien mittaan. Ennen tämä oli ’no go’ -aihe, johon ei kannattanut edes koskea, koska silloin leimautui automaattisesti”, Andersson totesi.

Keskustelu huumeiden laillistamisesta on tosiaan muuttunut.

Lokakuun alussa julkaistussa Miten tästä eteenpäin -keskustelukirjassa presidentti Martti Ahtisaari ja ministeri Jaakko Iloniemi suhtautuivat myönteisesti mietojen huumeiden laillistamiseen. ”Todennäköisesti ihan tolkun ajatus”, Ahtisaari sanoi.

Maanantaina YK:n entinen pääsihteeri Kofi Annan ja iso joukko nimekkäitä globaaleja johtajia esittivät huumeiden laillistamista The Global Comission on Drug Policy -järjestön vuosikatsauksessa. Siinä esitettiin rangaistusten poistamista huumeiden käytöstä ja hallussapidosta.

Raportin mukaan huumeiden kieltämisellä on ollut ”vähän tai ei lainkaan” vaikutusta huumeiden käyttäjämääriin.