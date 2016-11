Khatin salakuljetus Suomeen romahti – Somaliliitto: Huumekasvin käyttäjät ovat yleensä miehiä, mutta koko perhe kärsii

Fakta

Khat on Catha edulis -pensaan lehtiä ja oksia, joissa on keskushermostoa stimuloivaa ainetta. Khat on luokiteltu Suomessa huumausaineeksi.

Khatia käytetään pureskelemalla kasvin lehtiä tai oksia. Lehdet ovat ruskean vihreitä ja maultaan kitkeriä ja lievästi makeita. Khatin piristävä vaikutus voi kestää joitakin tunteja.

Tämän afrikkalaisen pensaan osia on pureskeltu perinteisesti silloin, kun miehet kokoontuvat vaihtamaan kuulumisia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan khat voi aiheuttaa muun muassa sydämen rytmihäiriöitä, päänsärkyä, unettomuutta, aggressiivisuutta, ahdistusta ja psykoottisia oireita. Aineen vaikutusajan jälkeen voi seurata väsymystä ja alakuloa.

Khat aiheuttaa THL:n mukaan myös fyysistä ja psyykkistä riippuvuutta.