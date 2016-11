Miten tunnistaa laadukkaan vaatteen? Lähdimme ostoksille asiantuntijan kanssa: ”Tästä mekkokankaasta olisi pitänyt tehdä vain verhot”

Fakta Suomalainen tuottaa 13 kiloa lumppua vuodessa Suomalaiset heittävät vuosittain pois arviolta yli 70 miljoonaa kiloa tekstiilejä. Asukasta kohden se tekee 13 kiloa lumppua joka vuosi. Lähes 55 miljoona kiloa tekstiilejä päätyy Suomessa jätteiden sekaan. Joitakin kymmeniä vuosia sitten tekstiilijätettä ei juuri syntynyt. Vaatteet olivat kestävämpiä, eivätkä ihmiset ostaneet uutta vaatetta niin tiheään tahtiin. Tekstiilit myös käytettiin uudelleen esimerkiksi matonkuteina. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Nihtisillan ja Itäkeskuksen myymälöissä on esillä Laatuvaatekaapit, joiden avulla jokainen voi opetella tunnistamaan laatutekstiilit.

Paidan sauma alkaa kiertää muutaman pesukerran jälkeen tai kankaaseen tulee sitkeitä nyppyjä. Vaatetta ei voi enää käyttää. Ärsyttää.

Laadukkaiden, pitkään käytössä kestävien vaatteiden ostaminen on sekä taloudellista että ekologista. Tällä hetkellä kansainvälisen vaateteollisuuden kannattavuus perustuu kuitenkin siihen, että vaatteita tuotetaan halvalla ja paljon. Ihmisten halutaan ostavan uusia vaatteita usein.

Vaatteet ovat niin halpoja, etteivät kuluttajat välitä siitä, että vaatteet kestävät vain muutaman käyttökerran.

”Mutta maailma ei kestä sitä”, sanoo vaateteollisuuden ongelmia tutkinut tietokirjailija, vapaa tutkija Rinna Saramäki.

”Vaatteiden käyttäminen pitkään on ainoa ekologinen vaihtoehto. Hyvälaatuinen vaate vanhenee kauniisti.”

Mutta mistä tunnistaa laadukkaan vaatteen? Saramäki kirjoittaa parhaillaan hyvän vaatteen tunnistusopasta. Veimme hänet arvioimaan vaatteita Helsingin Stockmannille ja H&M-myymälään.

Kallis ei ole välttämättä hyvää

Kuluttaja ajattelee helposti kalliin vaatteen olevan myös hyvälaatuinen. Näin ei ole aina.

Stockmannilla Saramäki löytää Ralph Laurenin 150 euroa maksavan mekon, jonka kangas repeilee. Hihan saumasta löytyy iso reikä.

”Mekon tekeminen tällaisesta kankaasta on selvä suunnitteluvirhe. Kangas on niin haperoa, että tästä olisi pitänyt tehdä vain huivi tai verhot”, hän sanoo.

Toisena esimerkkinä Saramäki näyttää kahta jakkua. Edullisista vaatteistaan tunnetun Mangon jakku maksaa vain 35 euroa – hinnasta huolimatta se on ommeltu ja viimeistelty hyvin.

Vero Modan 50 euron jakku puolestaan näyttää vinksahtaneelta jo kaupan henkarissa: vaate on tehty niin huolimattomasti, että se vetää kieroon useasta kohdasta.

Jukka Gröndahl / HS

Saramäen mukaan 35 euron hyvin tehdyssä jakussa näkyy vaateteollisuuden ihme. Hän muistuttaa kuitenkin, että hyvännäköisen jakun kangas voi olla heikkolaatuista ja nopeasti nuhjaantuvaa. Voi myös miettiä, kuinka pienen korvauksen huolellisesta työstään on saanut halpajakun ompelija.

Naisten osastolla Saramäen tarkka silmä löytää 500 euron villakangastakin ompeleesta mutkia. Se ei vaikuta käytettävyyteen. Silti Saramäkeä kiukuttaa, sillä hän löytää vastaavaa huolimattomuutta usein kalliistakin naisten vaatteista mutta harvoin samanhintaisista miesten vaatteista.

”Miesten ja naisten vaatteissa on laatuero. Miehille tehdään parempia vaatteita, koska oletus on, että naiset ostavat uusia vaatteita useammin ja miehet harvemmin.”

H&M:ltä löytyy 20 euron vihreä polyesterisatiinista tehty pikkujoulumekko, joka on ommeltu kauniisti. Saramäki olisi kuitenkin varovainen materiaalin kanssa, sillä polyesterisatiini on herkkä vaurioille. Pienikin kuusenneulasen hipaisu nostaa langan esiin.

”Tämä on hintansa arvoinen, mutta ei kestä pitkään siistinä, jolloin sitä ei voi esimerkiksi myydä edelleen. Sen ostaminen siis ei ole ekologista.”

Saramäen kierroksella hinta–laatusuhde toteutuu esimerkiksi miesten kauluspaidoissa. H&M:n 15 euron paita on ommeltu siististi, mutta kangas ei tunnu mukavalta. 30 euron paidassa ommel on siisti ja kangaskin miellyttävämpi. Stockmannin yli sadan euron paidoissa ommel on jo erittäin jämäkkää ja kankaat hyviä.

Kohtuullinen kuluttaja ostaa vain tarpeeseen

Rinna Saramäki muistuttaa, että kohtuullisessa kuluttamisessa tärkeintä on se, että vaatetta hankitaan vain tarpeeseen. Ennen kauppaan menoa on tiedostettava, mihin käyttöön vaatetta tarvitsee ja mitä vaatteelta vaatii.

Vaatteiden kestävyyden kannalta materiaalilla on suuri merkitys. Hyvästä materiaalista huonosti ommeltua vaatetta voi korjata, mutta hyväkään ompelu ei pelasta huonosta materiaalista valmistettua vaatetta.

Laatuvaatteen avain on materiaali

Materiaali kannattaa valita käyttötarkoituksen mukaan. Saramäen mukaan mikään materiaali ei ole itsessään huono tai hyvä, sillä on myös huonoa silkkiä ja hyvää polyesteriä.

Tekokuidut kestävät, mutta nyppyyntyvät. Saramäen mukaan yleensä pehmeän oloinen ja harvakudoksinen tekokuitu nyppyyntyy enemmän kuin kova ja tiheäneuleinen.

”Luonnonkuidutkin voivat olla huonolaatuisia, mutta huonokin luonnonkuitu on päällä miellyttävämpi kuin tekokuitu”, hän sanoo.

Jos haluaa lämpimän vaatteen, kannattaa ostaa lampaan villasta tai jonkin muun eläimen karvasta tehty vaate. Tekokuituinen vaate voi näyttää villaiselta ja muhkealta, mutta tekokuitu ei lämmitä.

Akryylineule säilyy harvoin pitkään hyvännäköisenä. Polyesteri on kestävä.

Saramäen mukaan materiaalin laadun arviointi kaupassa on erittäin vaikeaa asiantuntijallekin. Vasta muutamien pesukertojen jälkeen näkee, kuinka kangas käyttäytyy.

”Nykyään ostan kaikki trikoopaidat käytettyinä, jolloin joku muu on testannut ne ennen minua.”

Tarkista yleisvaikutelma

Saramäen mukaan kaupassa kannattaa katsoa, onko vaate siististi tehty. Onko kuviot kohdistettu ja ovatko ompeleet, saumat, napit ja napinlävet ommeltu hyvin.

Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Jukka Gröndahl / HS

Jukka Gröndahl / HS

Jos sauma kiertää jo uutena, vaate on käyttökelvoton. Liian pitkällä tikillä ommeltu sauma ei kestä ja ommel irvistää saumasta. Saramäen mukaan liian pitkään tikkiin turvautuminen kertoo säästämisestä.

”Jos tikin pituudesta on säästetty, voi olla varma, että muustakin on säästetty.”

Etenkin halvemmat vaatteet Saramäki kehottaa tarkastamaan yksilöittäin, sillä eroja löytyy.

Tarkista nappilista ja muut ominaisuudet

Miesten kauluspaidan nappilista kannattaa aina tarkastaa. Sen tulee olla kolminkertaista kangasta, jotta se kestää.

Housujen vetoketjun alla on hyvä olla suojaläppä, jotta vetoketju ei tule suoraan ihoa vasten. Saramäen mukaan se jätetään usein tekemättä etenkin naisten housuihin.

Tukinappi nurjalla puolella on hyvä merkki takeissa. Vaatteen mukana tuleva varanappi on aina hyvä juttu.

Takkien vuorikankaissa olisi hyvä olla hihansuissa pieni laskos, joka antaa vuorille jouston varaa. Villakankaisen ulkotakin etuosa säilyttää muotonsa, jos se on tuettu.

Saramäen mukaan viskoosivuori on hyvä ja hengittävä. Polyesterivuori kestää mutta ei tunnu miellyttävältä.

Vaatteita tutkiessaan Saramäki yrittää päätellä, miksi vaatteen valmistaja on tehnyt tiettyjä materiaali- ja valmistusratkaisuja. Onko ratkaisu tehty vaatteen parantamiseksi vai säästöjen saamiseksi.

Hinta ei kerro aina laatua

Hinta voi kertoa jotain vaatteen laadusta, mutta ei välttämättä.

Jukka Gröndahl / HS

Saramäki suhtautuu erityisen epäileväisesti kalliiden merkkien halvempiin tuotantolinjoihin.

Mitä yksinkertaisempi vaate on, sitä suurempi on todennäköisyys, että myös halpa vaate voi olla hyvä. Monimutkaisempien vaatteiden kohdalla todennäköisyys laskee, että halvalla saisi hyvää.

Stockmannin miesten osastolla Saramäki ihastelee 450 euron villakangastakin huolellista valmistusjälkeä. Yleensä vaatteissa säästetään ensin vuorikankaassa, mutta tässä takissa päällyskangas tuottaa pettymyksen. Villaa on vain 45 prosenttia. Loppu on akryylia, polyamidia ja polyesteriä.

”Tämän on tarkoitus olla lämmin, mutta villaa on valitettavan vähän. Akryyli nyppyyntyy.”

130 euron villakangastakissa on puolet villaa. Kangas ei silti epäilytä Saramäkeä yhtä paljon, sillä se on tiheää ja huopamaista. Se ei nyppyynny niin helposti, vaikka polyesteriä onkin 40 prosenttia.

”Jos on pieni budjetti, kannattaa ostaa tiivistä kangasta, sillä se todennäköisemmin säilyy hyvänä kuin harvakudoksinen kangas.”

Hoida vaatetta oikein

Saramäki muistuttaa, että ennen vaatteen ostamista kannattaa lukea pesu- ja hoito-ohjeet. Niitä tulee myös noudattaa.

Jukka Gröndahl / HS

”Jos joku ei pese koskaan vaatteita käsin, hänen ei kannata ostaa vaatetta, joka vaatii käsinpesua.”

Saramäen mielestä on aina hyvä, jos valmistaja kertoo vapaaehtoisesti jotain vaatteesta. Hän näyttää esimerkkinä T-paitaa, jonka kauluksessa kerrotaan, että paita on tehty pima-puuvillasta. Se on pitkäkuituista laadukasta puuvillaa.

”Jos valmistajat jotain kertovat, ne haluavat kertoa hyviä asioita. Kuluttajan kannalta kaikkein parasta olisi, jos valmistajat vapaaehtoisesti kertoisivat enemmän tietoja vaatteesta.”

Jukka Gröndahl / HS

Saramäki kehottaa kysymään vaatteista aina myös myyjältä. Ammattitaitoiset myyjät voivat antaa tärkeää tietoa vaatteesta, jota kuluttaja ei katsomalla huomaa.

Saramäki muistuttaa myös ompelijoista. Hänen mukaansa laadukasta vaatetta kannattaa aina korjata sopivaksi tai korjauttaa se ompelijalla. Se on aina taloudellisempaa ja ekologisempaa kuin uuden ostaminen.

Jukka Gröndahl / HS

Jukka Gröndahl / HS