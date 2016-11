Maanantai on koko maassa aurinkoinen talvipäivä

Koko maahan on tulossa maanantaina talvisen aurinkoinen ja poutainen sää.

Tuuli heikkenee.

Pääkaupunkiseudulla on enimmäkseen aurinkoista, jokunen lumikuuro voi tulla aamupuolella. Pakkanen on heikkoa.

Koko maassa on luvassa vain jokunen lumikuuro, muuten mennään aurinkoisessa ja pääosin poutaisessa säässä. Tuuli heikkenee. Lännessä ollaan vähän pakkasen puolella, idässä pakkasta on viitisen astetta.

Keski- ja Pohjois-Suomessa on päivällä aurinkoista. Aamupuolella voi tulla joitakin lumikuuroja etenkin Keski-Pohjanmaan rannikolla. Pakkasta on päivällä Pohjanmaalla muutama aste, idässä pakkasta on viiden ja kymmenen asteen välillä. Pohjoisessa on kymmenisen astetta kylmää.

Illalla ja tiistain vastaisena yönä on laajoilla alueilla selkeää ja pakkanen kiristyy. Lapin länsiosassa voi sadella vähän lunta.

Tiistain kuluessa eteläinen ilmavirtaus voimistuu. Pohjoiseen leviää lännestä lumisateita,

Perämeren rannikolle ja Pohjanmaalle on luvassa vesi- ja lumisateita, muuten on vielä poutaa ja etelässä ja idässä selkeää.

Illalla lumisateita leviää myös itään.

Pakkanen heikkenee, päivällä länsirannikolla sää lauhtuu suojan puolelle, idässä on pakkasta vielä viidestä kymmeneen astetta.

Kylmää ilmaa virtaa pohjoisesta Keski-Eurooppaan. Etenkin Välimeren itäosissa on sateista.