Taistelu Vaasan keskussairaalasta kiihtyy – kunnat vetoavat hallitukseen etusivun ilmoituksella

Taistelu laajan päivystyksen säilyttämiseksi Vaasan keskussairaalassa sai jatkoa maanantaina, kun Pohjanmaan kunnat ja paikallinen maakuntaliitto julkaisivat etusivun ilmoituksen Helsingin Sanomissa.

Eduskunnassa olevan hallituksen lakiesityksen mukaan laaja ympärivuorokautinen päivystys keskitetään vastaisuudessa 12 sairaalaan. Näin halutaan karsia päällekkäisiä toimintoja.

Pohjanmaalta joukkoon on valittu Seinäjoen keskussairaala, ei Vaasan keskussairaalaa, mikä huolestuttaa alueen ruotsinkielistä väestöä ja on ollut pontimena ilmoitukseen.

Vaasan sairaanhoitopiirin alueella enemmistö väestöstä, 51 prosenttia, on ruotsinkielisiä. Seinäjoki puolestaan on suomenkielinen sairaanhoitopiiri.

Ruotsinkielisten pelkona on, että he eivät jatkossa enää saa päivystyspalveluita omalla äidinkielellään. Oikeus saada palveluita omalla kielellään on turvattu perustuslaissa.

Pohjanmaalaisten ilmoituksessa puhutaan Vaasan keskussairaalan ”alasajosta”. Sairaalaa ei ole tarkoitus lopettaa, mutta alueella pelätään, että päivystystoiminnan supistaminen kuihduttaa sairaalan ja vaikeuttaa esimerkiksi pätevän työvoiman saamista.

Lakiesityksen mukaan kaikki viisi yliopistollista sairaalaa Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa tarjoaisivat kaikkein vaativinta hoitoa.

Seitsemän muuta laajan päivystyksen keskussairaalaa olisivat Lahdessa, Lappeenrannassa, Porissa, Seinäjoella, Jyväskylässä, Joensuussa ja Rovaniemellä.

Muissa keskussairaaloissa, jotka sijaitsevat Kotkassa, Mikkelissä, Savonlinnassa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Kokkolassa, Kajaanissa ja Kemissä, järjestettäisiin ympärivuorokautinen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystys, joka sisältäisi yleisimpien erikoisalojen päivystyksen ja sosiaalipäivystyksen. Tietyt vaativat leikkaukset menisivät laajan päivystyksen sairaaloihin.

Pienemmistä sairaanhoidon yksiköistä, kuten aluesairaaloista, lopetettaisiin joitakin toimintoja.

Hallituksen päivystystä koskeva lakiesitys on parhaillaan käsittelyssä perustuslakivaliokunnassa, joka antaa siitä lausunnon sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Valiokunta kuulee huomenna tiistaina keskeisiä perustuslakiasiantuntijoita lakiesityksestä.

Perustuslakivaliokunnan käsittelyssä lakitekstistä on löytynyt virhe, joka voi vaikuttaa asian käsittelyyn. Tekstissä viitataan virheellisesti perustuslakivaliokunnan vuonna 2014 antamaan lausuntoon, jossa otetaan kantaa aluejaotuksiin.

Lakiesityksessä tätä lausuntoa tulkitaan niin, että kielelliset perusoikeudet voivat tarvittaessa joustaa, kun haetaan sopivaa aluejakoa.

Lakiesityksen mukaan lainsäätäjällä ei olisi velvollisuutta valita yhden perusoikeuden kannalta parasta ratkaisua, kunhan vain löytyy vähiten ongelmallinen malli.

Todellisuudessa perustuslakivaliokunta sanoi vuoden 2014 lausunnossaan täysin päinvastoin.

Valiokunta linjasi tuolloin, että ”jos hallinnollisesti toimiva aluejako on mahdollista määritellä useilla vaihtoehtoisilla tavoilla, perusoikeuksien turvaamisvelvollisuus edellyttää, että niistä valitaan vaihtoehto, joka parhaiten toteuttaa kielelliset perusoikeudet”.