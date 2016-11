Oliko pääministeri esteellinen? Oikeustieteen professorit eri linjoilla Sipilän roolista Talvivaara-jupakassa

Pääministeri Juha Sipilän (kesk) mahdollinen esteellisyys Talvivaaran rahoituspäätöksessä on noussut viime päivinä keskusteluun.

HS kysyi Helsingin yliopiston hallinto-oikeuden professoreilta Olli Mäenpäältä ja Leena Halilalta sekä Turun yliopiston hallinto-oikeuden emeritusprofessorilta Heikki Kullalta näkemystä tapaukseen.

Asiassa on kyse siitä, että hallitus esitti entistä Talvivaaran kaivosta pyörittävälle Terrafame Groupille 100 miljoonan euron lisärahoitusta pari viikkoa sitten. Sipilän sukulaisten omistama Katera Steel on saanut noin puolen miljoonan euron tilauksen malminkuljettimesta kaivokselle. Valtio on rahoittanut kaivosta vuosien varrella yli 800 miljoonalla eurolla.

Oikeustieteen professorit ovat eri linjoilla Sipilän mahdollisesta esteellisyydestä.

”Yleisnäkemys käytettävien niukkojen tietojen perusteella on, ettei esteellisyydelle löydy perusteita. Sinänsä toki on hyödyllistä pohtia pääministerin puolueettomuuden edellytyksiä”, kommentoi Mäenpää sähköpostitse.

”Hän on saattanut olla esteellinen, mutta asia ei ole mitenkään selvä. Siksi selvitys on hyvä tehdä”, sanoo puolestaan Kulla.

Halila ei halua ottaa kantaa mahdolliseen esteellisyyteen, mutta pitää yleisen luottamuksen kannalta hyvänä, että asia tutkitaan.

Kimmo Rauatmaa / Lehtikuva

Esteellisyyden arvioinnissa olennaista on se, onko Katera Steeliä omistaville Sipilän läheisille syntynyt erityistä hyötyä Talvivaaran rahoituspäätöksestä. Oma kysymyksensä on se, olisiko Sipilän pitänyt selvittää oma esteellisyytensä jo aiemmin.

Hallintolain tarkoittamia läheisiä ovat Sipilän lapset ja enot, jotka omistavat osan Katera Steelistä. Yhtiötä omistavat Sipilän serkut eivät kuulu lain määritelmän piiriin.

Esteellisyyttä ei pidä sotkea siihen, onko henkilö vaikuttanut asiassa konkreettisesti, muistuttaa Kulla. Hänen mukaansa erityisesti pääomistajina toimivien enojen mukanaolo voi olla muodollinen peruste esteellisyydelle.

”Sipilältä on ehkä jäänyt huomaamatta, että sukulaisten asema voi vaikuttaa esteellisyyteen. Ei riitä, että ajattelee olevansa puolueeton. Henkilö voi toimia aivan korrektisti, vaikka olisi esteellinen.”

Sipilä ei ole ollut tekemässä mitään operatiivisia päätöksiä Terrafame Groupissa tai Terrafamessa.

Kullan ja Halilan mukaan esteellisyysasiassa tutkitaan nimenomaan kokonaiskuvaa, ei sitä, onko Sipilä vaikuttanut suoraan Terrafamen tekemään tilaukseen. Olennainen on Sipilän rooli hallituksen tekemässä rahoituspäätöksessä ja se, mikä merkitys Katera Steelin ja Terrafamen liikesuhteella on tässä kokonaisuudessa.

Kullan mukaan yksi vaikuttava seikka voi olla esimerkiksi se, että Katera Steel voi saada jatkossakin tilauksia Terrafamelta.

Tarkempaa arviota professorit eivät anna, koska se vaatisi enemmän taustatietoa ja muuta selvitystä.

Entä mikä merkitys on sillä, että Terrafame Groupin toimitusjohtajan mukaan noin puolen miljoonan euron tilaus Katera Steeliltä olisi tehty, vaikka hallitus ei olisi esittänyt Terrafame Groupille lisärahoitusta?

Kullan mukaan asia puoltaisi Sipilän esteettömyyttä.

”Jos olisi selvä, että tilaus toteutuu lisärahoituksesta riippumatta, se viittaisi siihen, ettei esteellisyyttä ehkä ollut olemassa. Mutta ei tämä ole täysin selvää, tämä on monitahoinen kysymys, jossa jälleen pitää harkita kokonaiskuvaa.”

Katera Steelin valinnan alihankkijaksi on ilmeisesti tehnyt konsulttiyhtiö Pöyry. Kullan mukaan Pöyryn rooli on eräänlainen välilenkki, joka mutkistaa arvion tekemistä ja voi puoltaa Sipilän esteettömyyttä.

Halila uskoo, että nämä seikat tulevat käsittelyyn oikeusasiamiehen toimesta. Hän ei itse halua ottaa yksittäisiin asioihin vielä kantaa.

Olisiko Sipilän pitänyt tietää mahdollisesta esteellisyydestään ja selvittää se?

Halila kommentoi yleisellä tasolla: lain mukaan ministerin on oltava jatkuvasti perillä siitä, onko hän esteellinen vai ei. Vastuu tästä on ministerillä itsellään.